Compra YouTube Premium barato con una VPN

Die Werbeunterbrechungen auf YouTube sind inzwischen Standard bei den meisten Videoclips – und eine echte Spaßbremse. Wenn Sie die Reklame stört und Sie zurück ins werbefreie YouTube-Paradies möchten, bleibt Ihnen nur ein Ausweg: YouTube Premium . Sin embargo, el proveedor en Alemania cobra un precio más alto por una suscripción paga: en Alemania pagas 11,99 euros por una tarifa individual y 17,99 euros por una tarifa familiar.

Im Ausland bekommen Sie YouTube Premium zu deutlich reduzierten Kosten. Der Streaming-Anbieter hat allerdings Vorkehrungen getroffen, die den Kauf eines Auslands-Abos unterbinden sollen und seine Maßnahmen deutlich verschärft. Mit einem guten VPN-Anbieter Todavía puede obtener condiciones favorables de servicio premium. Computer Build explica cómo funciona y lo que debe tener en cuenta en una guía detallada.

YouTube Premium: Günstiger in der Türkei kaufen

Im weltweiten Vergleich ist das YouTube-Premium-Abo in der Türkei derzeit das günstigste Angebot. Im besonders preiswerten Familientarif teilen Sie sich den Account mit bis zu fünf Personen, die im selben Haushalt leben. Preiswerter geht es kaum und bedenkt man die vielen Vorteile der Kauf-Variante, bekommen Sie YouTube Premium somit fast kostenlos.

Das sind die Preise für YouTube Premium in der Türkei En resumen:

Einzeltarif: Pruebe 29.99, convertido 1,30 Euro por mes

Pruebe 29.99, convertido por mes Familientarif: Pruebe 59.99, convertido 2,61 Euro por mes

YouTube Premium: In Argentinien zum Tiefpreis

Für YouTube Premium zahlen Sie in Argentinien nur einen Bruchteil des hierzulande regulären Preises. Aufgrund der starken Währungsschwankungen des argentinischen Pesos können die umgerechneten Euro-Preise bei Aufruf der Seite von den tatsächlichen Kosten zum Teil deutlich abweichen. Es lohnt sich daher, den aktuellen Umrechnungskurs in einem Online-Währungsrechner zu überprüfen.

So viel zahlen Sie für YouTube Premium in Argentinien:

Einzeltarif: 389 ARS, cambiado 1,50 Euro por mes

389 ARS, cambiado por mes Familientarif: 699 ARS, convertido 2,69 Euro por mes

Keine VISA in Argentinien

Wenn Sie in Argentinien per deutscher VISA-Kreditkarte zahlen möchten, sind Sie aufgeschmissen. Seit Februar 2023 ist das nur noch mit einer argentinischen VISA-Karte möglich. Deutsche Mastercard-Karten funktionieren weiterhin. Einen Ausweg bietet eine virtuelle Revolut-Kreditkarte Esto también es gratis.

Einziger Knackpunkt: Sie dürfen nicht frei zwischen VISA-Revolut und Mastercard-Revolut wählen. Der Zahlungsdienstleister bestimmt nach eigenen Kriterien, was Sie bekommen. Aber es gibt Nutzerberichten zufolge einen Ausweg: Sollten Sie die VISA-Variante erhalten haben, wenden Sie sich an den Support und teilen Sie dem Servicemitarbeiter mit, dass Sie eine Mastercard für den Auslandseinsatz benötigen. Dann stellt Ihnen Revolut eine neue virtuelle Kreditkarte im richtigen Format aus.

Tarjeta de crédito gratis que incluye cuenta corriente en Revolut

Indien keine Alternative (mehr)

Häufig wird in Netzberichten Indien als spottbillige YouTube-Premium-Alternative genannt. Auf den ersten Blick stimmt das: Für den Standardtarif zahlen Sie rund ebenso viel wie in Argentinien, das Familienpaket ist sogar nirgendwo günstiger.

Alle Preise für YouTube Premium in Indien En resumen:

Einzeltarif: 129 RS, reemplazado 1,46 Euro por mes

129 RS, reemplazado por mes Familientarif: 189 RS, reemplazado 2,14 Euro por mes

Ein echter Schnapper, scheinbar – doch selbst via VPN kommen Sie an diese günstigen Konditionen mittlerweile nicht mehr ran.

Aufgrund einer neuen Gesetzeslage in Indien hat sich die überwiegende Zahl der großen VPN-Betreiber aus dem Land zurückgezogen. Das Gesetz zwingt Hersteller von VPN-Software den Datenverkehr Ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu protokollieren. Einige Anbieter wie Surfshark, ExpressVPN und CyberGhost betreiben zwar weiterhin sogenannte virtuelle Server mit Indien als Geolocation.

Aber selbst wenn diese Hürde genommen ist: Bei der eigentlichen Zahlung geraten Sie in eine Sackgasse. YouTube akzeptiert in Indien nur Kreditkarten, die in dem Land ausgestellt wurden – diese Tatsache lässt sich auch nicht mit virtuellen Kreditkarten austricksen.

In diesen Ländern ist YouTube Premium günstig

Wir haben in der Liste daher nur Länder aufgeführt, in denen sich der Schnäppchen-Trick tatsächlich anwenden lässt. In folgenden Ländern ist YouTube Premium derzeit am günstigsten.

Hinweis: Recuerda el código de moneda que aparece en la lista: necesitas esta información para determinar si YouTube te muestra la página de país correcta con los precios correctos.

Stand aller Preise: 6. Juni 2023.

Das benötigen Sie für YouTube Premium im Ausland

Mit einem VPN-Dienst Sie müssen zunächst einige Vorbereitungen treffen, danach ist die Anmeldung in wenigen Minuten erledigt. Das benötigen Sie für den Kauf von YouTube Premium im Ausland:

Neues Google-Konto: Crea una nueva cuenta de Google. No se recomienda comprar a través de una cuenta existente vinculada a servicios en línea.

Crea una nueva cuenta de Google. No se recomienda comprar a través de una cuenta existente vinculada a servicios en línea. Windows-PC oder Mac: Tiene mejores posibilidades en un navegador bajo Windows o macOS. Según informes empíricos, no es posible eludir las restricciones a las suscripciones en el extranjero en teléfonos inteligentes, tabletas o la aplicación de YouTube.

Tiene mejores posibilidades en un navegador bajo Windows o macOS. Según informes empíricos, no es posible eludir las restricciones a las suscripciones en el extranjero en teléfonos inteligentes, tabletas o la aplicación de YouTube. VPN-Dienst: Así es como engañas al geobloqueo. El problema: solo unos pocos servicios VPN eluden los bloqueos de países de YouTube Premium, que en casos individuales depende del país de destino deseado; más sobre eso a continuación.

Así es como engañas al geobloqueo. El problema: solo unos pocos servicios VPN eluden los bloqueos de países de YouTube Premium, que en casos individuales depende del país de destino deseado; más sobre eso a continuación. Kreditkarte: YouTube acepta MasterCard en la mayoría de los países. Ciertos países tienen restricciones en las tarjetas VISA. Las tarjetas Revolut generalmente no son un problema. Otros métodos de pago, como PayPal, están excluidos de la funcionalidad VPN debido al procesamiento técnico de pagos, si YouTube los ofrece en el país correspondiente.

YouTube Premium per VPN kaufen: Anleitung

Nachfolgend stellen wir Ihnen vor, wie Sie das günstige YouTube-Premium-Auslandsabo via VPN abschließen. Die folgende Anleitung orientiert sich am Beispiel YouTube Premium Türkei – die Vorgehensweise ist aber in allen Ländern gleich.

Kurzanleitung: In fünf Schritten zum YouTube-Premium-Abo

Richten Sie ein neues Google-Konto ein. Starten Sie den VPN-Dienst und verbinden Sie sich mit einem Server in der Türkei. Öffnen Sie die Website von YouTube Premium Y elige el plan que quieras. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website und schließen Sie den Kauf per Kreditkarte ab. Nach Abschluss des Abonnements trennen Sie die VPN-Verbindung wieder.

Ausführliche Anleitung: Zuerst neues Google-Konto einrichten

Für die Anmeldung bei YouTube Premium müssen Sie ein Google-Konto einrichten. Wir raten Ihnen dazu, einen frischen Account bei Google zu erstellen. Andernfalls würde ein bereits mit einem Google-Account verknüpftes Google-Pay-Profil möglicherweise gelöscht werden. Auch eine Zwangssperrung seitens YouTube bliebe in diesem Fall nicht ohne Konsequenzen. In beiden Szenarien verlieren Sie bei diesem Vorgang gegebenenfalls sämtliche Käufe im Play Store, etwa Apps, Musik, E-Books. Daher ist es sicherer, einen neuen Account anzulegen und den später als Zweitkonto für YouTube einzurichten. Auf der Startseite von YouTube Premium klicken Sie oben rechts zunächst auf Anmelden Luego siga los pasos para configurar una cuenta de Google.

Gegebenenfalls Familiengruppe erstellen

vor Antes de comprar, ya sea que desee un plan personal o desee compartir YouTube Premium con varios miembros de la familia para ahorrar costos. Agregar miembros después de cancelar la suscripción y “mover” a una nueva área de YouTube es difícil. Crea uno con tu nueva cuenta de Google Wichtig: No continúe suscribiéndose a YouTube hasta que todos los miembros hayan aceptado la invitación para unirse al grupo familiar. Überlegen SieAntes de comprar, ya sea que desee un plan personal o desee compartir YouTube Premium con varios miembros de la familia para ahorrar costos. Agregar miembros después de cancelar la suscripción y “mover” a una nueva área de YouTube es difícil. Crea uno con tu nueva cuenta de Google Google-Familiengruppe Siga las instrucciones adicionales en el sitio web.No continúe suscribiéndose a YouTube hasta que todos los miembros hayan aceptado la invitación para unirse al grupo familiar.

Ländersperre von YouTube Premium umgehen

Melden Sie sich zunächst in Ihrem neuen Google-Account an. Haben Sie sich für einen VPN-Anbieter entschieden, das Programm installiert und gestartet, öffnen Sie anschließend die Länderauswahl. Wählen Sie den gewünschten Standort, etwa Türkei. Sobald die Verbindung zum türkischen VPN-Server steht, starten Sie Ihren Browser und öffnen die Website von YouTube Premium . Ahora compruebe que está conectado a la página de YouTube regional correcta. Si los precios se muestran en liras turcas, todo está bien. Por cierto, no se requieren conocimientos de idiomas extranjeros. El sitio web se presenta en alemán, con precios turcos.

YouTube Premium via VPN-Türkei: Wenn der Preis in Türkische Lira (TRY) angezeigt wird, sind Sie auf dem richtigen Weg. Foto: Youtube

Das gilt auch für die übrigen YouTube-Regionen. Behalten Sie einfach bei den Preisangaben die Währungskürzel im Blick, dann sind Sie auf der sicheren Seite (siehe Tarife oben). Falls Ihnen YouTube anzeigt, dass das Angebot in dem Land nicht verfügbar ist, oder Sie falsche Preise sehen, hat die Tarnung nicht geklappt. Leeren Sie in dem Fall den Browser-Cache, öffnen ein privates Fenster und versuchen es erneut. Wechseln Sie gegebenenfalls den VPN-Server.

YouTube-Premium-Abo per VPN abschließen

Zeigt Ihnen YouTube die richtigen Preise an, kann es weitergehen. Sie bleiben weiterhin per VPN mit dem gewünschten Land verbunden. Oben rechts auf der Website sollte Ihr Kürzel in einem farbigen Kreis zu sehen sein. Das signalisiert Ihnen, dass Sie jetzt mit Ihrem Google-Account angemeldet sind. Falls nicht, klicken Sie dort auf den Anmelde-Button und geben Ihre Login-Daten ein. Am Beispiel von YouTube Premium Türkei erklären wir Ihnen, wie Sie weiter vorgehen müssen.

Für den Standardtarif klicken Sie auf der YouTube-Premium-Startseite auf den Button Kostenlos testen. Si desea obtener el paquete familiar, haga clic primero en el enlace azul Familienmitgliedschaft luego arriba Kostenlos testen. Es öffnet sich ein Formular, in das Sie Ihre Kreditkartendaten und Ihre Rechnungsadresse eingeben. YouTube akzeptiert als Zahlungsmittel deutsche Debit- und Kreditkarten. Speziell in Argentinien lässt sich der Kauf nur per Mastercard durchführen, in der Türkei und anderen Ländern klappt es in der Regel auch mit VISA-Kreditkarten. Als Rechnungsadresse geben Sie eine Anschrift in der Türkei an. Keine Sorge, Google überprüft die Adresse nicht, nur echt sollte sie sein. Das kann auch die Adresse eines Schnellrestaurants in Istanbul sein, das Sie über Google Maps gefunden haben. Ist das Formular vollständig ausgefüllt, klicken Sie auf Kaufen. A continuación, se realiza la verificación automática de la tarjeta de crédito. Nach Abschluss der Prüfung sind Sie so gut wie durch. Klicken Sie erneut auf Kaufenpara completar el proceso. Sobald Sie den Bildschirm “Willkommen bei YouTube Premium” sehen, klicken Sie auf Fertig.

Nach Eingabe der Zahlungsdaten fehlen nur wenige Klicks zum Abo-Abschluss. In diesem Beispiel sichert NordVPN den Bestellvorgang bei YouTube Premium ab. Foto: YouTube, NordVPN

Tipp: Si la compra falla porque se rechazó la tarjeta de crédito, pruebe el siguiente truco: apague la VPN en el paso 4 antes de desbloquear Kaufen Haga clic en Si la verificación es exitosa y vuelve a ver la ventana “Completar compra” (la ventana ahora es un poco más estrecha que la imagen de arriba), vuelva a habilitar la VPN, luego haga clic nuevamente KaufenComo se describe en el paso 5.

Sobald der Kauf abgeschlossen ist und Sie auf Fertig Haga clic y desconecte la conexión VPN. Ya no los necesitas. A partir de ahora, solo inicie sesión normalmente con su cuenta de Google recién creada y disfrute de las funciones premium del proveedor de transmisión.

Beachten Sie, dass sich in beiden Tarifen der Vertrag jeden Monat automatisch verlängert. Sin embargo, puede cancelar su suscripción en cualquier momento a través de la configuración de YouTube.

VPN-Empfehlungen für YouTube Premium

vVirtual privates Nred, corto Um von den günstigen Preisen im Ausland zu profitieren, müssen Sie jetzt nicht zum Flughafen fahren und in den Flieger steigen, sondern nutzen einfach ein sogenanntesVirtualrivatesred, corto VPN . Con esto puedes viajar a casi cualquier país[–>umgehen die Ländersperren De YouTube.

Die Auswahl an VPN-Anbietern ist groß, aber nicht jeder Dienst eignet sich für jeden Zweck gleichermaßen. Seit einigen Monaten zieht YouTube die Daumenschrauben deutlich an und blockt immer mehr VPN-Services. Wir haben es überprüft, selbst unter den kostenpflichtigen Top-Diensten ist die Auswahl derer, mit der Sie sich erfolgreich durch den Anmeldeprozess schmuggeln, sehr klein. Außerdem hängt es offenbar von einer Vielzahl von Faktoren ab (verwendetes Gerät, Betriebssystem, Browser), ob es mit einem Dienst klappt oder nicht. Eine eindeutige Empfehlung für einen passenden VPN-Anbieter für YouTube Premium lässt sich derzeit kaum seriös aussprechen.

NordVPN und ExpressVPN umgehen YouTube-Blocks

Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels: Mit den beiden kostenpflichtigen Diensten NordVPN y[–>ExpressVPN Funcionó bien en el cheque. Con ambas VPN, YouTube Premium siempre mostraba los precios correctos del país, por lo que no había nada que bloqueara la compra. Las regiones de YouTube particularmente baratas en Turquía y Argentina también tienen servicios bajo control. Beide Anbieter gewähren außerdem eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Si solo necesita una VPN para un registro único, cancele la suscripción y cancele el servicio VPN.

Wenn Sie neben YouTube häufig Streaming-Dienste wie Netflix ,[–>Amazon Prime Video O[–>Disney Plus Y si desea salir de los sitios tanto como sea posible, siempre vale la pena cambiar a un servicio pago. Las listas de servicios de transmisión varían de un país a otro y están protegidas por bloqueos geográficos que se pueden eludir fácilmente. Por ejemplo, Netflix en Canadá ofrece una mayor selección de películas y series que en este país. Servicios como[–>HBO Max O[–>BBC iPlayer Solo disponible a través de VPN en Alemania.

Gemischtes Bild bei Surfshark, CyberGhost & Co.

Andere Dienste erwiesen sich bei YouTube Premium nicht als sichere Bank. So ließen sich weder mit Surfshark ,[–>CyberGhost VPN y[–>Hide.me todavía con[–>Proton VPN Evita demasiado los bloqueos geográficos de YouTube. Sin embargo, hubo algunos éxitos: por ejemplo, con CyberGhost VPN, completamos con éxito el proceso de registro y realizamos compras periódicas en YouTube Premium México con una tarjeta de crédito alemana. Los ahorros son menores que en Turquía o Argentina, pero en México aún se ahorra un 50 por ciento en comparación con las condiciones en Alemania. Entonces, si ya tiene uno de estos servicios VPN, vale la pena intentarlo.

Wenn Sie diese Meldung erhalten, hat die VPN-Tarnung nicht zuverlässig funktioniert. Foto: Youtube, CyberGhost

Kostenloses VPN für YouTube Premium?

Da Sie das VPN nur einmalig für den Registrierungsprozess bei YouTube Premium benötigen, sollten kostenlose VPN-Dienste Totalmente suficiente – de verdad. Pero solo unos pocos proveedores gratuitos tienen servidores en países relevantes. La experiencia ha demostrado que YouTube dará la sentencia de muerte si la infraestructura es excepcional. La plataforma de transmisión reconoce las direcciones IP de los servidores gratuitos muy rápidamente.

Free-Anbieter wie TunnelBear, Windscribe oder PrivadoVPN scheitern En la transmisión sin piedad de bloqueos geográficos gigantes. Los éxitos de la suerte pueden ganar, pero la experiencia demuestra que no puede evitar uno de los proveedores premium mencionados anteriormente. Con una garantía de devolución de dinero, no incurrirá en ningún costo por un solo uso.

Die Vorteile von YouTube Premium

Bei einer Premium-Mitgliedschaft genießen Sie YouTube-Videos ohne Werbeanzeigen. El plan de pago también permite Video- und Musik-Downloads también en viajes Hintergrundwiedergabe en su dispositivo. La última característica reproduce videos ininterrumpidamente en segundo plano, incluso si abre otra aplicación o apaga la pantalla.

Sogar die komplette Welt der Musik von YouTube Music Premium Y YouTube Kids Pertenece al paquete premium. Google Play Music, el popular servicio de transmisión de música que ha sido durante mucho tiempo parte de la oferta premium de YouTube, finalmente se cerrará en 2021 y será reemplazado por YouTube Music.

Außerdem erhalten Sie bei einer Premium-Mitgliedschaft den exklusiven Zugang zu YouTube Originals. Estas son series, películas y eventos en vivo originales del proveedor de transmisión. Ocasionalmente, todos pueden acceder a las películas y series estrenadas en el canal de YouTube Originals. Pero solo los miembros premium obtienen visualización sin anuncios, acceso a todos los episodios y descargas para verlos sin conexión, y acceso exclusivo a material adicional como cortes del director y metraje adicional.

YouTube Premium im Ausland kaufen – legal?

Das Abschließen eines YouTube-Premium-Abonnements im Ausland ist in Deutschland nicht illegal. Sie verstoßen aber gegen die Nutzungsbedingungen des Anbieters. Dort weist der Streaming-Dienst auf geografische Beschränkungen hin und verlangt, dass seine Nutzer sich damit einverstanden erklären, “keine falschen, ungenauen oder irreführenden Angaben bereitzustellen, um sich fälschlicherweise als wohnhaft in einem Land auszugeben, in dem die kostenpflichtigen Dienste verfügbar sind”.

Weiter heißt es: “Sie erklären sich ebenfalls einverstanden, dass Sie nicht versuchen werden, jedwede Beschränkungen für die Nutzung oder Verfügbarkeit der kostenpflichtigen Dienste oder der Inhalte, die im Rahmen der kostenpflichtigen Dienste verfügbar sind, zu umgehen.” Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen können mit einer Sperrung oder sogar Löschung des Accounts einhergehen. Es ist also ein Spiel mit dem Feuer, wenn Sie den YouTube-Premium-Account mithilfe eines VPNs im Ausland anlegen – wenn auch ein lukratives. Eine Straftat begehen Sie aber nicht.