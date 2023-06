Periódico Fulda juego juego local

Como ciudad anfitriona, Fulda da la bienvenida a invitados de Argentina antes de las Olimpiadas Especiales en Berlín. La ciudad ha desarrollado un plan para participar. © Ciudad de Fulda

A partir del 12 de junio, Fulda será el municipio sede -ciudad anfitriona- de la delegación argentina a los “Special Olympics World Games” de Berlín. La ciudad misma está esperando a los invitados. Elaboró ​​un plan de participación.

FULDA – Antes de los grandes juegos mundiales para personas con discapacidades mentales y múltiples, una delegación de 18 miembros de Argentina será invitada a la ciudad barroca durante cuatro días, del 12 al 15 de junio. En los últimos días previos a la llegada de los atletas argentinos, los preparativos han estado en pleno apogeo en Fulda. Así lo anunció la ciudad de Fulda.

Fulda está preparando un programa de entrenamiento para los invitados de Special Olympics de Argentina

“Junto con los socios locales del proyecto en la ciudad de Baroc, se planeó un programa diverso para la delegación de Olimpiadas Especiales de Argentina como parte del programa de la ciudad anfitriona”, dijo. Durante cuatro días, del 12 al 15 de junio de 2023, la ciudad de Fulda acogerá a deportistas discapacitados y sus familias.

La aplicación y planificación del programa Host Town se desarrolló con varios socios del proyecto. Socios del proyecto en la ciudad barroca: Antonius – People Together, la Asociación Alpina Alemana (DAV), la Asociación Deportiva de Discapacidad y Rehabilitación de Hesse (HBRS), la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda, la Asociación All Different y el Distrito Deportivo de Fulda-Hünfeld.

Los atletas llegarán al aeropuerto de Frankfurt el lunes 12 de junio. Posteriormente, está prevista una pequeña recepción en un hotel de Fulda antes de dirigirse a la sala de escalada de DAV. Allí la delegación argentina tuvo la oportunidad de escalar con el equipo de escalada inclusivo de DAV.

Al día siguiente, visita la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda y el alcalde Dr. Heiko Wingenfeld y el alcalde Doc Wehner planificaron el Palacio de la ciudad de Fulda para invitados de América del Sur. El día siguiente (14 de junio) es el tema central del Día de la Insignia del Deporte Inclusivo e Intercultural en el Estadio Fulda.

Allí, en cooperación con el distrito deportivo de Fulda-Hünfeld, todas las escuelas, clubes, organizaciones e individuos están cordialmente invitados a recoger una insignia deportiva. La insignia deportiva está disponible de 14.30 a 19.00 horas. Las partes interesadas pueden registrarse y ponerse en contacto con el distrito deportivo de Fulda-Hünfeld para obtener más información, por correo electrónico [email protected]

En este día, además de las estaciones habituales de insignias deportivas, hay otras atracciones disponibles para que los visitantes las prueben, como el bungee para cuatro personas, la torre de escalada y el Floorball. “Antonius – Together Man” cuida tu salud en el estadio.

Antecedentes: El Proyecto de Ciudad Anfitriona “Inclusivo juntos” es el lema del proyecto Host Town Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Berlín 2023. 217 ciudades anfitrionas en la historia de la República Federal están participando de este mayor programa de inscripción, cuyo objetivo es sostenible y habitable. El programa de la comunidad anfitriona ofrece a los atletas internacionales con problemas de salud mental y otras discapacidades la oportunidad de conocer Alemania. Experimentan de cerca las peculiaridades regionales y la individualidad en todos los estados federales incluso antes de que comiencen los partidos en la capital. El evento de la ciudad anfitriona en Fulda cuenta con el apoyo del Club de Leones Fulda-Bonifatius, Sparkassen-Stiftung, Frucht Hartmann, Forstina-Sprudel, TM Drögerie Markt Frankfurter Straße en Fulda y Matthias Franzensen, Fabback, Fabback, Wolff. , Matthias Kirchner y Martín Schneider.

Luego de la acción deportiva, la delegación argentina aún tiene la oportunidad de maravillarse con el jardín paraíso del State Garden Show 2023. Los representantes de Argentina estarán en el estadio a partir de las 9 a.m. y participarán en un día de insignias deportivas con las escuelas por la mañana.

La ciudad de Fulda también estaba buscando voluntarios para el programa Host Town, y los encontró. “Ocho asistentes voluntarios, conocidos como Voluntarios, juegan un papel vital en el acompañamiento de la delegación”, dice el comunicado de prensa.

“Juntos garantizarán que los atletas pasen un momento inolvidable y se sientan bienvenidos en Fulta”, explica Leah Remmert, directora del programa de la ciudad anfitriona de la ciudad de Fulda. La supervisión de los elementos individuales del programa y el apoyo a las necesidades individuales son fundamentales.

Carolyn Bauer, Manuela Pekases, Cristina Ebert, Svenja Essinger, Alina Fuss, Sabina Grisi-Savarria, Marlene Muller y Laura Sanchez acompañan a las representantes en diferentes turnos a lo largo del espectáculo de la ciudad anfitriona. Otra tarea importante de los voluntarios es comunicarse con los atletas argentinos.

Algunos voluntarios actúan como traductores para garantizar que se comprendan la información y las instrucciones. Una de ellas es Manuela Beccacece, que viene de Colombia y dice: “Estoy muy contenta de conocer a la delegación argentina y ser parte de este proyecto incluyente”.

Antes de las Olimpiadas Especiales de Berlín, la segunda carrera multigeneracional de Vogelsberger, el 13 de junio, trata sobre la inclusión y el espíritu olímpico. Por lo tanto, antes del inicio, se enciende una antorcha especialmente preparada, que varios atletas llevan durante la carrera.