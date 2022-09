Concierto de Marianne Rosenberg – Esa fue una actuación en Colonia

Colonia La aparición de Marian Rosenberg en el Cologne Arena podría ser un fiasco. Pero el hombre de 67 años mostró grandeza. Sólo tuvo 2.000 espectadores. Pero fue real en el año 2000.

Canta las versiones alemanas de las exitosas canciones “Never Can Say Goodbye” de Gloria Gaynor y “Don’t Leave Me This Way” de Thelma Houston. Además, dos bolas de discoteca llenas brillan en el cielo del escenario. Así se ve a sí misma Marianne Rosenberg, y este es también el título de su gira: “Diva”.

La decisión de tomar un descanso de 20 minutos después de la frase “me pertenece” es realmente incomprensible. El ambiente era muy bueno. Pero Rosenberg salvó al Wafra en el segundo tiempo. Es raro ver parejas bailando en escenarios de conciertos. Pero eso es lo que pasa con la canción “I Like You” y desde entonces en la velada fue un éxito seguro. So Beautiful: Cómo “Aha” se muestra repetidamente en la pantalla en “Songs of the Night” para que todos sepan cuándo se debe cantar. Ajá. Y antes del gran título “The Dream Is Over”, Rosenberg, ahora con un traje negro brillante, habla de su amistad con Rio Reiser y de cómo ambos bebían en bares de Berlín donde no se ve el amanecer.