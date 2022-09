El médico ordenó la prohibición de besar – “No necesito un amante en este momento”

Definitivamente puede usar la cercanía ahora: a Claudia Obert no se le permite besar a su pareja Max Suhr. Al menos eso es lo que recomienda su médico.

Claudia Obert siempre tiene la lengua suelta. Con sus dichos en voz alta, se ha convertido en la favorita de muchos programas basura de la televisión y también deleita a sus muchos fanáticos en las redes sociales. Y cuando se trataba de amor, el empresario de Hamburgo también hablaba en serio. Hace unas semanas, estaba en una relación con Max Suhr, quien es 36 años menor que ella. Pero eso es exactamente lo que ya no se le permite besar.

Debido a que la señora de la sociedad está enferma, trata una bronquitis grave. “Me siento peor que Corona, estoy muy mal”, se queja el hombre de 60 años en una entrevista con el diario Bild. “La bronquitis es severa, solo estoy acostado en la cama. En este momento, no necesito un amante que me cuide… necesito que alguien me cuide”.