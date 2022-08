Conozca las señales y señales de advertencia temprano

a: carolina alemán

En muchos casos, el cáncer tiene muy buenas posibilidades de curarse. Lo más importante es obtener un diagnóstico lo antes posible. Por eso es tan importante conocer los primeros signos y síntomas de advertencia.

Bremen – ¿Cómo te sientes acerca del cáncer? ¿Perteneces más al equipo “No habrá nada” o al equipo “¡Definitivamente es cáncer!”. Buenas noticias para todos vosotros, y también para los que os halláis entre el abandono y el miedo exagerado: Sociedad Alemana del Cáncer (DKG) Las enfermedades asociadas con ciertos tipos de cáncer son tratables en nueve de cada diez casos; el requisito previo más importante para esto es el reconocimiento de la malignidad lo antes posible.

Reconocer los primeros signos de advertencia de cáncer es el requisito previo más importante para la recuperación.

Otro motivo más para abordar el tema del cáncer y conocer las señales de alerta, aunque a muy poca gente le gustaría. Porque: conocimiento sobre Los primeros signos de cáncer pueden salvar vidasIncluso si el cáncer se encuentra en sus primeras etapas, a menudo causa pocos o ningún síntoma.

Cuando las células del cuerpo se degradan de manera maligna, el cuerpo a menudo envía las primeras señales de advertencia desde el principio. Debe saberlo para que no sea ignorado en una emergencia. Pero también es importante no malinterpretar los síntomas para que no entre en pánico de inmediato. Porque: muchas quejas son altas DKG debido a otras enfermedades – que, sin embargo, también deben ser tratadas médicamente. Siempre se recomienda acudir al médico si se nota algún síntoma.

Debes estar atento a los primeros síntomas que indican cáncer, como cambios en la piel y cansancio.

La verdad es que existen innumerables tipos de cáncer, cada uno de los cuales causa síntomas diferentes y también difiere en términos de agresividad. Según la DKG, hay más de 100 tumores malignos diferentes conocidos. El riesgo individual de desarrollar uno de estos en el camino de la vida está en Alemania Muy alto: según el Instituto Robert Koch, es del 42,3 % para las mujeres y ligeramente superior al 49,3 % para los hombres. Esto significa que casi uno de cada dos hombres en Alemania tarde o temprano desarrollará una enfermedad tumoral maligna. En comparación, los riesgos aumentan con la edad. Así que la edad es un factor importante.

Las células cancerosas a menudo crecen desapercibidas y no causan síntomas durante mucho tiempo. Pero hay señales de advertencia iniciales para el cuerpo. (Imagen icónica) © Michael Osterrieder / imago

Síntomas como tos persistente o dolor inexplicable pueden ser señales de advertencia de cáncer

Entonces, ¿a qué síntomas debe prestar atención y programar una cita con un médico? Según el secretario general de la Sociedad Alemana del Cáncer, los síntomas “clásicos” generalmente asociados con el cáncer, como fatiga, pérdida de peso y dolor, solo aparecen cuando el cáncer ya está avanzado, escribió. centrarse.

Sin embargo, en su sitio web, la DKG recomienda prestar atención a las siguientes señales del cuerpo, ya que pueden indicar una enfermedad tumoral. aquí están:

General:

claro, tangible, tangible hinchazón Y el endurecimiento o nodo En la piel, las membranas mucosas o los tejidos blandos, a menudo sin sentir dolor dolor de origen poco claro agrandamiento – ensanchamiento De Ganglios linfáticos En la axila, la ingle o el cuello

Y el o En la piel, las membranas mucosas o los tejidos blandos, a menudo no o mala cicatrización de heridas

palidez y anemia permanente fatiga agotamiento, disminución en el rendimiento

y anemia permanente agotamiento, Fiebre, sudoración y mareos o corazón acelerado

Abdomen y vientre:

Cambios en las deposiciones o orinarPor ejemplo, dolor, mezcla de sangre, aumento de las ganas de orinar o flujo de orina deficiente Inusual y persistente cambios en la digestion acidez persistente Sensación de presión o plenituda dolor de estómago o Gas anormal sangrado o secreciones Fuera de Boca, nariz, intestinos o uretra persistente eructar Y el vómitos persistente Anorexia Y más que eso es inexplicable Pérdida de peso

Quejas de oído, nariz y garganta:

cambios a Coto tos persistente O un cambio en una tos prolongada también Urgencia constante de toser flema sangrienta al toser crónico Ronquera Dificultad para respirar persistente Dificultades para tragar

Cambios en la piel:

Lunares y verrugas por tamaño, forma y color

decoloración amarilla de la piel (ictericia)

de la piel (ictericia) salpicar palma roja

estrella del hígado (venas dilatadas en forma de araña en la piel)

(venas dilatadas en forma de araña en la piel) persistente ansioso, ansioso

Anomalías neurológicas:

nuevo Dolor de cabeza Vemos- o La discapacidad auditiva convulsiones

persistente ansioso, ansioso signos de parálisisY el Trastornos del habla y de la coordinación o de reciente aparición torpe cambios de personalidad

Síntomas específicos del sexo en hombres y mujeres.

No todos los tipos de cáncer afectan por igual a hombres y mujeres, debido a su diferente anatomía. Por lo tanto, hombres y mujeres deben prestar especial atención a algunos síntomas, ya que pueden indicar un tipo específico de cáncer.

Síntomas en mujeres:

Con un 30 por ciento, el cáncer de mama es el diagnóstico de cáncer más común en las mujeres, según lo determinado por el RKI. Así que las mujeres deberían especialmente en Cambios en el tejido mamario Respeto y reflexión. Es aconsejable revisar el seno regularmente para detectar bultos y endurecimientos. También deben asegurarse de que el archivo . La forma de los pezones ha cambiado o se ha deformado..

Además, sangrado notable El médico debe aclararlo en todo: esto significa todo sangrado que no tenga nada que ver con el ciclo menstrual, por ejemplo. B – Si se produjo después de la menopausia o después del coito. La secreción marrón también debe ser examinada por un ginecólogo.

Síntomas en los hombres:

El tipo de cáncer más común en los hombres es el cáncer de próstata, que representa el 24,6% de los casos nuevos. Los testículos también pueden verse afectados por la enfermedad: en el 1,6 por ciento de los casos, la enfermedad se desarrolla allí.

Así que sales de repente problemas al orinar En, usted debe acudir a un urólogo. Estos incluyen flujo de orina débil o interrumpido, así como la incapacidad para orinar o dificultad para comenzar a orinar. Además, los hombres deben Endurecimiento o agrandamiento de los testículos. Preste atención, así como si sangre en semen Situado.

¿Cuál es el peor tipo de cáncer? El tipo más común rara vez pone en peligro la vida.

los El tipo de cáncer más común. En Alemania, según el RKI, los no melanóticos o cáncer de piel ‘leve’. A diferencia del melanoma maligno o “cáncer de piel negra”, rara vez causa metástasis y por lo tanto es Muy rara vez en peligro la vida. La tasa de mortalidad por cáncer de piel no melanoma es del 0,3% en mujeres y del 0,7% en hombres. Es mayor para el cáncer de piel negro: 1,4 por ciento en mujeres y 2,6 por ciento en hombres.

Las posibilidades de supervivencia también son buenas para otros tipos de cáncer. El cáncer testicular es fácilmente tratable si se detecta y trata a tiempo. El cáncer de tiroides también tiene una probabilidad relativamente buena de curarse, al igual que el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Esto último se debe principalmente a las ofertas interrelacionadas de atención preventiva para las mujeres, que suelen utilizarlas con regularidad.

Cáncer de colon Es el segundo tipo de cáncer más común en Alemania. Representa el 13,4 por ciento de los casos nuevos en hombres y el 12 por ciento en mujeres. Mientras tanto, según el RKI, la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal es del 10,8 por ciento en 2018. Lo que es más importante. síntomas del cáncer de colon bueno saber

Según el RKI, el tercer tumor más común está en el tejido pulmonar, en 2018 fue del 13,3 por ciento en hombres y del 9,4 por ciento en mujeres. En el 22,8 por ciento de los casos, los hombres fallecieron con este diagnóstico, y la tasa de mortalidad de las mujeres fue algo menor: fue del 15,8 por ciento.

El cáncer de páncreas también se queda atrás porque causa síntomas solo en una etapa tardía, es decir, cuando el cáncer ataca los órganos circundantes. Es el sexto en mujeres y el séptimo en hombres en cuanto a frecuencia. Sin embargo, la tasa de mortalidad de los hombres es ligeramente superior al 13,5 % que la de las mujeres (9,9 %).

Infórmese sobre los factores de riesgo del cáncer y cambie los hábitos

Los expertos están de acuerdo: Cierto comportamiento tiene un efecto desfavorable sobre su riesgo personal de cáncer. Por eso es especialmente importante conocer los factores de riesgo y evitarlos en lo posible.

RKI concede especial importancia en este contexto de fumar Para: 19 por ciento de los cánceres son El consumo de tabaco ser atribuido. pero también Consumo de alcohol, obesidad Y el Falta de ejercicio Un factor importante que puede promover el desarrollo de tumores. Además, la luz ultravioleta tiene un efecto negativo, especialmente importante a la luz del hecho de que El verano en Alemania es cada vez más caluroso.

Lo bueno es que estos factores de riesgo por lo general se pueden evitar si está dispuesto a romper con ciertos hábitos o crear otros nuevos en su vida. Por otro lado, no se puede hacer mucho sobre otras cosas que aumentan el riesgo de cáncer, como la edad o la predisposición genética.

Si quieres apoyar lo más positivamente posible a tu organismo en su defensa contra el cáncer, te recomendamos especialmente: