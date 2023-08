Consejo de cine en casa: el impresionante director de ‘Wolf Of Wall Street’, Martin Scorsese, hace su debut en Blu-ray – Kino News

Olvidada y redescubierta, la galardonada comedia oscura y paranoica de Martin Scorsese The Time After Midnight ha pasado de ser un fracaso respetable a ser la favorita del público. Ahora, la película finalmente se estrena en Blu-ray por primera vez en Alemania.

Cuando eres responsable de tantas películas poderosas como Martin Scorsese, algunos proyectos se quedan sin fuerza. Una de las gemas subestimadas durante mucho tiempo del maestro director detrás de películas como GoodFellas, Taxi Driver y The Wolf Of Wall Street es The Time After Midnight. Con el thriller de comedia Blackness, Scorsese salió una vez de una crisis de significado e inmediatamente fue galardonado como Mejor Director en Cannes.

Sin embargo, al principio, la película estaba fuera de lugar, pero fue redescubierta en los años más jóvenes como un golpe de genio subestimado y ahora es un clásico de culto. Y El 26 de octubre de 2023, “El tiempo después de la medianoche” finalmente celebrará su estreno alemán en Blu-ray..

“Es después de la medianoche” en Amazon *

El lanzamiento de Blu-ray también incluye la película “After Hours” en DVD. Además, los discos también contienen un documental de casi 20 minutos de duración llamado “Filming For Your Life”, que bien vale la pena ver. Las personas impacientes que pueden prescindir del material adicional pueden encontrar “tiempo después de la medianoche” al comprar y alquilar VOD Vídeo de Amazon Prime*.

“The Time After Midnight”: una loca noche de pesadilla

El programador Paul Hackett (Griffin Dunn) está aburrido. Pero cuando se encuentra con la amigable Marcy (Rosanna Arquette) en una cafetería de Nueva York, piensa que finalmente puede vivir una vida de felicidad, emoción y entusiasmo nuevamente. Bueno, al menos la acción y la emoción están en la agenda, aunque de manera diferente a lo esperado:

Una cita romántica en el departamento de Marcie da un giro espeluznante, lo que lleva a Paul a huir sin hacer comentarios. Pronto, algo terrible le sucede a Marcy, y Paul se ve envuelto en una hilarante espiral de culpa, falsas acusaciones y paranoia. De hecho, la mafia no solo está detrás de él …

Transmita ahora por 99 centavos en Amazon Prime Video: Muchas películas de 2023 – FSK 18 Acción y terror con Gerard Butler y más

“The Time After Midnight” trata sobre lo que obtienes cuando lanzas “El mago de Oz”, “La Odisea” de Homero y “La Divina Comedia” de Dante en una licuadora con la Gran Manzana en una noche solitaria, dramáticamente sobre “machacar”. y luego sufrir un ataque de nervios:

Una vez que Paul deja su monótona vida diaria para jugar a ser un bromista, ingresa a un sospechoso mundo elevado/paralelo lleno de patrones urbanos distorsionados.. O intentan matarlo sin razón o lo aterrorizan tan injustificadamente que se convierte en un saltador. A veces, irónicamente, ¡ambos al mismo tiempo!

Scorsese crea una indescriptible sensación de inquietud en esta pequeña, animada y frágil comedia de acción.: Junto al fotógrafo Michael Ballhaus (“Gangs of New York”), muestra el barrio SoHo de Nueva York de noche de una forma tranquila, desierta y exquisitamente elegante a la vez que intimidante. Las secuencias de acción creíbles, extrañas e imposibles, pero con entradas agotadas, se desarrollan en esta estética y gracias al excelente trabajo de edición de Thelma Schoonmaker, con un efecto convincente.

Además, Dunne ubica su falla imperfecta, que alternativamente piensa demasiado en sus miembros y sus impulsos de huir, perfectamente en la línea entre lo grotesco y lo patético. Para que podamos empatizar con él, recordar nuestros momentos incómodos cuando nos quedamos varados en algún lugar o fuimos completamente incomprendidos. Otras veces, es delicioso reírse de sus propios errores, hasta que la risa se atasca en su garganta cuando el humor sombrío y sombrío se convierte en una nota brillantemente amarga.

Los miedos de Scorsese se convirtieron en comedia

El hecho de que “The Time After Midnight” cree un estado de ánimo tan complejo y poderoso probablemente se deba a la cantidad de corazón y alma que Scorsese puso en él: aunque anteriormente había hecho éxitos como “Taxi Driver” y “Raging Bull”, él Entró en su carrera en la carretera. Las prioridades cambiantes de los estudios de Hollywood le imposibilitaron perseguir proyectos apasionantes, lo que afectó mucho su autoestima.

Tim Burton originalmente iba a dirigir The Time After Midnight, pero cuando Scorsese tuvo en sus manos el guión de Joseph Mignon, se reconoció a sí mismo como el protagonista incomprendido que luchaba por su vida. Así que pidió que se le permitiera hacerse cargo del proyecto. Burton renunció con simpatía, y Scorsese usó After Midnight como una oportunidad para demostrar que podía realizar un trabajo sólido con un presupuesto y un cronograma ajustados.

DVD y Blu-ray: ofertas actuales en Amazon *

Por lo tanto, “The Time After Midnight” se convirtió en un movimiento táctico de carrera, que al mismo tiempo proporcionó al maestro director una salida para sus oscuros pensamientos. – No en vano se hizo la película “Filming For Your Life” con el título. Con un resultado de taquilla de poco menos de once millones de dólares (sobre un presupuesto de $4,5 millones), el esperado lanzamiento comercial aún no se ha materializado por el momento. Esto no le sucedió a Scorsese hasta un año después, con el aclamado drama El color del dinero en 1986.

Sin embargo, Scorsese recibió la esperada confirmación cualitativa gracias a la muy positiva respuesta de la prensa y al premio en Cannes. El hecho de que “The Time After Midnight” se haya convertido en un favorito de culto después de un período durante el cual se consideró una oscura nota a pie de página en la dirección de Scorsese es la guinda proverbial del pastel, ¡y totalmente merecido!

porque El espinoso encanto de una noche completamente descarrilada rara vez se captura. Como un torbellino de gags arenosos y minuciosamente inventivos, amargas bofetadas en la ingle y sustos persecutorios, “The Time After Midnight” no es solo un excelente ejemplo del brillante sentido del humor de Scorsese. Pero también perfecto para mirar una y otra vez. Porque el brillo seco y cómico de este golpe de genialidad, impregnado del aire misterioso de una gran ciudad, se hace cada vez más palpable.

No conoces al director de ‘El lobo de Wall Street’ así: quizás la película más personal de Martin Scorsese ahora llega a los cines en casa

* Los enlaces a una oferta de Amazon se denominan enlaces de afiliados. Si realiza una compra a través de estos enlaces o se registra para una suscripción, recibiremos una comisión. Esto no tiene efecto en el precio.