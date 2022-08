Conservar frutas y verduras: así es como se hace NDR.de – Guía

Estado: 08/10/2022 16:19 Si le gusta comer frutas y verduras locales durante todo el año, puede conservarlas hirviéndolas, encurtiéndolas, secándolas o fermentándolas. Una descripción general de los diferentes métodos.

En el momento de la cosecha, hay abundancia de frutas y verduras locales, muchas de las cuales se comen frescas. Es por eso que tiene sentido guardarlo y disfrutarlo más tarde. Ventaja sobre los alimentos enlatados comprados: los productos caseros no contienen aditivos y solo deben transportarse en distancias cortas.

Las disposiciones de la tinaja: hervir

La ebullición es un método común de conservación. Las cerezas, las peras y los melocotones, por ejemplo, son adecuados para esto, pero también la remolacha, los guisantes, las habas, las zanahorias o los tomates. Si no tienes un tarro especial, puedes usar el horno: Primero, enjuaga los tarros con agua hirviendo o mételos al horno a 140 grados durante unos diez minutos para esterilizarlos.

Hornear en el horno a 180 grados.

Si es necesario, pele las verduras o frutas, lávelas, córtelas en trozos del mismo tamaño y póngalas en las tazas. Llene con agua fría justo debajo del borde. Alternativamente, puede conservar las verduras con una decocción de sal, hierbas y frutas con agua azucarada. Limpie los bordes del vidrio con un paño limpio. Cierre los frascos herméticamente, llene una bandeja de goteo con agua y coloque los frascos en ella. Poner en el horno en la rejilla inferior y calentar hasta 180 grados. Apaga el horno cuando el líquido de los frascos empiece a hervir.

Deje los frascos en el horno cerrado durante 30 minutos, luego retírelos y déjelos enfriar. Se puede almacenar en un lugar fresco y oscuro, y se puede conservar durante varios meses.

Conservas mermelada, salsa y compota

El destino es un poco más rápido. La fruta básicamente se hierve primero y luego se envasa en vasos esterilizados. Este método es adecuado para salsas, mermeladas, jaleas y compotas.

Encurtidos: verduras en escabeche

El decapado agrio es muy fácil. Un caldo básico adecuado es una mezcla de 1 parte de vinagre, 2 partes de agua, azúcar (unos 20 g por litro de agua), sal (unos 30 g por 1 litro de agua, ¡no uses sal yodada!), especias y hierbas al gusto. .

Las verduras crudas picadas se colocan en frascos esterilizados y se llenan con líquido caliente. Las verduras firmes se pueden cocinar con anticipación. Importante: Cubrir las verduras con el caldo por completo. Cierra los frascos herméticamente, deja que se enfríen y deja que las verduras maduren en un lugar seco y oscuro durante unas semanas. Dura unos buenos dos meses. Después de abierto, guárdelo en el refrigerador y consúmalo pronto. Los pepinillos saben bien con sándwiches, fondue o raclette.

Muy saludable: fermentar

El decapado lechoso, también conocido como fermentación, debe distinguirse del decapado agrio. Es muy adecuado para todas las verduras duras como la col (chucrut), el pepino, la zanahoria, las alubias, la calabaza o el pimiento. Los biomateriales se conservan en gran medida. El contenido de vitamina C aumenta y se produce vitamina B 12. Los recipientes de fermentación especiales son adecuados para el encurtido en ácido láctico, los frascos con tapa de rosca o los frascos Weck también son adecuados para cantidades más pequeñas.

Picar o trocear las verduras, mezclarlas en un bol con sal (alrededor del 2 al 5 por ciento de la cantidad total) y presionar enérgicamente con un pisón hasta que haya salido suficiente líquido. Luego poner una capa en un vaso limpio. Asegúrese de que las verduras estén debajo de la salmuera y que no estén en contacto con el oxígeno. Si no hay suficiente líquido, llene con solución de sal hirviendo (20 a 30 g de sal por 1 litro de agua). Cierra el frasco, pero no demasiado apretado, ya que la fermentación liberará los gases que necesitan escapar.

Las bacterias del ácido láctico ahora convierten el azúcar en ácido láctico. El moho y otras bacterias no deseadas no pueden existir en un ambiente ácido. La temperatura ideal para este proceso de fermentación es de 20 grados los primeros días. Luego guárdelo en un lugar más fresco.

Proceso antiguo: secado

El secado o desecación es el método más antiguo de conservación de los alimentos. Son adecuados muchos tipos de frutas, como manzanas, albaricoques o melocotones, así como tomates, champiñones y hierbas. Las frutas y verduras primero deben limpiarse a fondo y, si es necesario, pelarse, limpiarse y cortarse en trozos.

El secado en horno de convección funciona muy bien: las setas y las hierbas necesitan una temperatura de unos 50 °C, las frutas de 50 a 70 °C y las verduras de unos 80 °C. Si no tiene un horno de convección, puede mantener la tapa del horno ligeramente abierta con una cuchara de madera. Dependiendo del tamaño, grosor y contenido de agua de la fruta, el secado toma de seis a doce horas, y de tres a cuatro horas para las hierbas. Las frutas, por ejemplo, están listas cuando sientes la piel y se doblan.

Práctico para el secado: secadores

Puede ahorrar energía utilizando secadores eléctricos especiales. Mantiene la temperatura establecida muy constante durante horas y libera menos calor al aire de la habitación. Dado que suelen constar de varios niveles, se pueden secar diferentes tipos de frutas y verduras al mismo tiempo.

Las latas y tarros de almacenamiento o las bolsas de aluminio herméticas son adecuadas para almacenar frutas y verduras secas.

Fresco en el frío: Congelación

El método de conservación más fácil y común es la congelación. Para ello, primero hay que hervir las verduras, es decir, ponerlas en agua hirviendo un rato y luego sumergirlas en agua con hielo para que conserven su color natural. Dependiendo de la firmeza y el tamaño de las verduras, los tiempos de cocción van desde dos minutos (guisantes, pimientos) hasta siete minutos (alcachofas, zanahorias enteras).

Las hierbas lavadas y picadas se pueden congelar inmediatamente. Con frutas delicadas como fresas o frambuesas, es recomendable colocar las frutas individuales en una bandeja y congelarlas antes de colocarlas en una bolsa de congelación. De esta manera no se pegan entre sí más tarde. A temperaturas de al menos 18 °C conservan frutas y verduras durante aproximadamente un año. Si se desinfla previamente, la vida útil se extenderá significativamente.

Hacia el vacío: barrer

El método de almacenar alimentos al vacío, es decir, en un lugar sin aire, es relativamente nuevo. Las frutas, verduras y carnes frescas se envuelven en bolsas de plástico después de que el sellador haya absorbido completamente el aire de la bolsa. Las frutas blandas, como las bayas, deben congelarse antes de envasarse al vacío, mientras que los elementos que generan gases, como el repollo, los guisantes y los frijoles, deben hervirse.

Los alimentos envasados ​​al vacío se pueden guardar en el frigorífico, donde duran de tres a cuatro veces más que los alimentos envasados, o se pueden congelar.

