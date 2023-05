Constante de Hubble: el nuevo método de medición falla por completo en resolver la misteriosa paradoja

El debate sobre la misteriosa discrepancia en la llamada constante de Hubble, que se prolonga desde hace años, se ha enriquecido ahora con otra entrada. Usando un enfoque completamente nuevo, un valor más cercano a uno de los resultados es contradictorio, pero tampoco es una solución. El grupo de investigación dirigido por Patrick Kelly de la Universidad de Minnesota determinó la tasa de expansión del universo basándose en la explosión de una estrella, observada por primera vez en 2014 y luego nuevamente en 2015 gracias a lentes gravitacionales.

Nuevo método de medición, vieja contradicción

En su trabajo, el grupo hizo uso de una teoría desarrollada por el astrofísico noruego Sjoor Refsdal en 1964. Hasta ahora no ha sido posible comprobarlo. Entonces surgió la oportunidad en 2014, cuando una supernova distante apareció varias veces en imágenes astronómicas gracias a lentes gravitacionales. Entonces, la luz fue desviada por los objetos masivos en primer plano de tal manera que vino hacia nosotros desde diferentes direcciones al mismo tiempo. Sin embargo, los modelos esperaban que la explosión volviera a ser visible en 2015 gracias a otra lente gravitatoria.

Cuando esto realmente sucedió, fue posible un cálculo completamente independiente de la constante de Hubble basado en la diferencia de tiempo y la teoría de Refsdal. Esta cantidad clave para comprender el universo indica la velocidad a la que el universo se está expandiendo actualmente. Esto significa que un objeto a 1 megaparsec (3,26 millones de años luz) se aleja de nosotros a esta velocidad simplemente porque el universo se está expandiendo. Según el modelo utilizado, el resultado fue 64,8 o 66,6 km/s/MPa.

Resumen de los valores establecidos hasta ahora, incluida la visualización de errores (Foto: Patrick L. Kelly y otros)

En general, los resultados se acercan más al valor determinado con el telescopio espacial Planck, pero no se puede descartar el otro. Esto agrega un nuevo valor a la discusión, pero probablemente no se acerque más a responder la pregunta. Gira en torno al hecho de que diferentes métodos de medición han establecido dos valores diferentes durante años, que ahora están claramente fuera de la tasa de error respectiva. No está claro exactamente de qué se trata todo esto, incluso si ha habido repetidos intentos de resolver la discrepancia.

Hace solo un año, mediciones más precisas de la velocidad de propagación local del universo usando el Telescopio Espacial Hubble confirmaron la misteriosa discrepancia una vez más. Los investigadores responsables informaron sobre el Magnum Opus del telescopio espacial y señalaron que determinar el valor con la mayor precisión posible también nos informa sobre la edad del universo en su conjunto. Cuando el Hubble fue enviado al espacio, la información sobre la edad del universo aún fluctúa entre 8 y 20 mil millones de años; El valor determinado ahora es de unos 13.800 millones de años.



