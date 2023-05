No aparece ningún teléfono (2) en Geekbench con el buque insignia Snapdragon y 12 GB de RAM

Con el Phone (2), Nothing presentará este verano su segundo smartphone, que se posicionará como un dispositivo premium, como ya ha confirmado el grupo. Una fuga de referencia ahora muestra que el teléfono inteligente ofrece mucho más rendimiento que Nothing Phone (1).

A modo de comparación: ninguno Qualcomm Snapdragon 778G + (1) ( Unos 400 euros en Amazon ) logra 824 puntos y 2929 puntos, respectivamente, en el mismo índice. Esto significa que el nuevo modelo es un 52 % más rápido en funcionamiento con un solo núcleo y, si se utilizan los ocho núcleos informáticos, Nothing Phone (2) está al menos un 30,9 % por delante de su predecesor. La variante Nothing Phone (2) probada en Geekbench viene con 12 GB de RAM y ejecuta Android 13. Actualmente, todo indica que el teléfono (2) se posicionará como un dispositivo insignia relativamente económico o como un teléfono inteligente premium de gama media. sobre el dispositivo es probable que se confirme oficialmente en las próximas semanas.

Nothing recientemente proporcionó un primer vistazo del diseño de Nothing Phone (2) y al mismo tiempo confirmó que el teléfono inteligente estará en el mercado a partir del verano de 2023. Anteriormente, Qualcomm había confirmado por error que el teléfono inteligente contaría con Qualcomm Snapdragon 8+. Génesis 1.

Hannes Brecher – Redactor técnico sénior 12.134 artículos han sido publicados en Notebookcheck desde 2018

Desde 2009, he estado escribiendo para varias publicaciones del sector tecnológico hasta que me incorporé a la sección de noticias de Notebookcheck en 2018. Desde entonces, he combinado mis muchos años de experiencia en el campo de las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes con mi pasión de toda la vida por la tecnología para informar. nuestros lectores sobre los nuevos desarrollos en el mercado. Mi experiencia en diseño como directora de arte para una agencia de publicidad me da una visión profunda de los detalles de esta industria.