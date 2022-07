Contra Inglaterra el domingo: Final – Bob dispara un DFB-Elf en Wembley

Estado: 28/07/2022 00:11

Wembley podría llegar: después de una excelente actuación defensiva, Alemania derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2022. La ganadora del partido fue la capitana de Alemania, Alexandra Pope. La mujer del Wolfsburgo marcó los dos goles de Alemania en el 2-1 (1-1).

“Ni siquiera puedo expresarlo con palabras”, dijo Bob, quien fue votado como ‘Mejor jugador del juego’, en ZDF. “Ningún cerdo nos creyó que podíamos. Ahora estamos en la final de Wembley”. Genial, me da un gran impulso”. Alemania será la novena final del Campeonato de Europa el domingo (31/7/2022) contra Inglaterra. En las ocho finales anteriores, siempre han salido del campo como ganadores.

La final será un festival de fútbol.

Martina Voss-Tecklenburg, entrenadora, dijo: “Estoy muy orgullosa del equipo. Nos hemos convertido en un gran grupo apoyándonos unos a otros. Ganamos merecidamente la semifinal. La final será un gran festival de fútbol. Inglaterra ha sido dura Hasta ahora y ganando en confianza, pero los minutos Los primeros 30 contra Suecia demostraron que se puede hacer daño a las inglesas”.

Queremos silenciar Wembley

Motivación de Jurgen Klopp

La selección alemana recibió muchos buenos deseos antes del partido. Recientemente de Jürgen Klopp, quien le deseó buena suerte en un mensaje de video. Y me dijo: “¡Si pones tu idea en el campo con convicción, todo irá bien!”.

Los jugadores externos rápidos están bajo control

Este mensaje parece haber llegado: Alemania comenzó de una manera muy enfocada y disciplinada. Por supuesto, había que respetar en particular a los rápidos flankers franceses, pero el campo alemán parecía haberse las arreglado muy bien con Delphine Casparino y Kadediato Diani. En cualquier caso, los ultrarrápidos atacantes no llegaron solos a casi la totalidad de la primera división.

En cambio, el equipo alemán puso los primeros impulsos ofensivos temporales en un partido muy cauteloso en el inicio. Jule Brand ha estado particularmente activa, reemplazando a Klara Bühl, infectada con el coronavirus, inicialmente XI. En el minuto 20 sólo lo salvó un despiste del francés Sandy Toletti, a 18 metros de la portería, tras un potente tiro único. Alex Pope ejecutó el tiro libre a la mitad de la esquina izquierda, pero la arquera francesa Pauline Perrod Magnin logró despejar el balón al poste.

Alemania se premia – Bob a 1:0

Sorprendentemente, el ataque de Francia aún no había ocurrido, y el equipo de Martina Voss-Tecklenburg volvió a tener la siguiente escena: en el minuto 26, Felicitas Rauch metió el balón 21 metros en el medio derecho frente a la portería de tiro libre, pero disparó un buen metro demasiado alto.

Alemania marcó el ritmo y la dirección del juego, y fue recompensado en el minuto 40: la defensora Kathy Hendrich y Jules Brand se combinaron bien en el mediocampo por la derecha antes de que el balón aterrizara en Svenja Huth. Al cruzar desde la mitad del campo al área de seis yardas, Bob fue un paso más rápida que su oponente Gridge Mbok Pathy: el balón voló hacia la red para poner el 1-0 para Alemania. Por cierto, este fue el gol alemán número 100 en la Eurocopa.

Froms infeliz – gol 1: 1

El viaje estaba muy atrasado y demasiado tarde. Desafortunadamente, el equipo alemán no lo aprovechó durante mucho tiempo. Un momento de luz le bastó a Diani para liquidar el partido: en el minuto 44 se desplazó por la izquierda y disparó desde 17 metros al ángulo cercano. La desafortunada guardameta alemana Merle Froms rebotó el balón del poste al fondo de la portería. El marcador fue 1-1 en la segunda mitad.

El equipo alemán fue el ganador del punto después de 45 minutos, y trató de llevar la actuación enfocada a la segunda mitad. De hecho, la actuación defensiva fue perfecta al principio: Marina Hegering & Co. jugaron casi sin problemas. Pero ya no puedes afirmarte en la tercera premisa. El enérgico Huth en particular claramente se estaba quedando sin energía.

Francia toma el relevo en una hora

Las mujeres francesas se están volviendo gradualmente obesas. y oportunidades En el minuto 63, Diani superó a Hendrich en el área penal y puso el balón a favor de Salma Pasha, que tiró el balón a la cabeza de Hendrich, que remontó precipitadamente.

Y el ángulo que siguió también fue peligroso: por primera vez, no fue posible defender a Wendy Renard, que era tan fuerte en el juego aéreo. Frohms tuvo que evitar un cabezazo sorprendente. Cuatro minutos después, Diagne no pudo capitalizar un gran error cometido por Hegerg.

Pura Energía: Popp cabeceó 2-1

Tropiezos del equipo alemán – Ward Voss-Tecklenburg: Aportando más forma física al mediocampo con Sidney Lohmann y Linda Dahlmann por Sarah Dabritz y Lena Magul. El péndulo oscila de nuevo. El equipo alemán mantuvo un mejor desempeño en el medio campo.

Sin embargo, para una ventaja renovada, una actuación poderosa del capitán fue esencial: Huth se mostró nuevamente desde la derecha después de un balón torcido francés: en el medio, Bob dio dos pasos y disparó la plataforma incomparable a la red con su cabeza para hacer 2: 1. Una meta gloriosa.

Ese gol fue suficiente para asegurar un lugar en la final de Wembley contra Inglaterra. A pesar de sus mejores esfuerzos, los franceses no regresaron. En el último minuto Dallmann estuvo a punto de poner el 3-1. El resto de los 90 minutos se pueden agitar con el tiempo.