Conversaciones de paz con el Príncipe Harry con una sola condición

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Susan Cropper

está dividido

Reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Parece estar a nuestro alcance. Al parecer, Harry no puede contar con el apoyo de Meghan Markle.

Londres – distancia entre el rey carlos iii. (74) y el Príncipe Harry (38) no podrían ser más grandes en este momento. Por un lado, después de que Harry se mudó a Montecito, California, están a casi 9.000 kilómetros de distancia y, por otro lado, tanto padre como hijo esperan que el otro haga concesiones. El príncipe Harry denunció el comportamiento de la familia real hacia él en su autobiografía “Spare” (eng: “Reserve”), sin embargo, a Charles le resulta difícil explicarle a su hijo menor las emocionantes revelaciones en “Spare” y en el documental de Netflix Sorry Harry and Meghan. .

Príncipe Harry y Rey Carlos: conversaciones de reconciliación tras los Juegos Invictus

Pero ahora parece haber un lado positivo. Según informes de ¡Sí!– Según la revista, los preparativos para una reunión entre Harry y el rey Carlos en Londres ya están en marcha. Del 9 al 16 de septiembre se celebrarán en Düsseldorf los Juegos Invictus, inaugurados por el príncipe Harry en 2014. Se espera que el príncipe patrocine muchas competiciones. La esposa de Harry, Meghan Markle, de 42 años, dirigirá el espectáculo de despedida.

Coronación del rey Carlos III: concierto, fiesta, invitados, balcón – las mejores fotos Ver galería de fotos

Antes de que el Príncipe Harry regrese a Montecito, es necesario que haya una cumbre de paz con el Papa Carlos. Una fuente dijo al periódico: “Se espera que el rey Carlos regrese a Londres desde Balmoral a mediados de septiembre, coincidiendo con el final del viaje de Harry a los Juegos Invictus a Dusseldorf”. ¡Sí!-revista. Añadió: “El rey estará en Francia en visita oficial el 20 de septiembre, por lo que tiene unos días para reunirse con su hijo en Londres”. El personal está actualmente tratando de coordinar los detalles. Por lo tanto, se supone que la reunión tendrá lugar el 17 de septiembre, dos días después del cumpleaños número 39 de Harry.

Ya no tienes domicilio en Gran Bretaña El rey Carlos III ha reclamado las llaves del préstamo de su madre al príncipe Harry y Meghan Markle. Renovado por la pareja y propiedad de Crown, Frogmore Cottage fue su última base en el Reino Unido. Durante su estancia en el reino, el príncipe Harry no tendrá que alojarse en un hotel ni con amigos: el monarca siempre ha manifestado su deseo de acogerle.

Aquí está el rey Carlos trazando la línea: “No más asuntos familiares privados en público”.

Para el rey Carlos, las conversaciones de reconciliación con el príncipe Harry están condicionadas. “El rey ama mucho a su hijo, pero lo que hizo lo hirió de muerte. Siempre estará ahí para él, pero marca la línea cuando se trata de discusiones públicas”, dijo la fuente. “Si las conversaciones se llevan a cabo, el rey dejará muy claro que ningún asunto familiar privado se discutirá públicamente en el futuro”, añadió. Sobre todo, se dice que los comentarios negativos de Harry sobre el gran amor de Carlos, Camilla, de 76 años, afectaron duramente al monarca.

Las posibilidades de una reconciliación entre el rey Carlos y el príncipe Harry son buenas, si Harry cumple ciertas condiciones. (montaje fotográfico) © Picture Alliance/DPA/PA Wire/Jacob King/AP/Eugene Hoshiko

Sorprendentemente, se supone que Meghan Markle no será parte de las conversaciones, a pesar de que anteriormente estuvo en Dusseldorf con Harry. Es “extremadamente improbable” que la duquesa de Sussex asista a la reunión entre padre e hijo. Otro pequeño consejo contra Meghan, quien fue recibida con un silencio gélido por parte de la familia real en su 42 cumpleaños. Si la cumbre de paz entre el príncipe Harry y su padre tiene éxito, una reunión familiar con motivo del 75 cumpleaños del rey Carlos el 14 de noviembre podría ser el siguiente paso hacia la reconciliación. Fuentes utilizadas: ok.co.uk, invictusgames23.de