En la final de la Copa de la Liga, el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, contó con los servicios de Kai Havertz, entre otros, como delantero centro en el estadio de Wembley en Londres. Romelu Lukaku y Timo Werner inicialmente solo tenían un lugar en el banquillo.

Por otro lado, Jürgen Klopp comenzó a marcar a Kawimhen Kelleher ante los Reds. Roberto Firmino no estaba en la plantilla, solo Diogo Jota estaba en el banquillo. Thiago Alcantara también se lesionó durante el calentamiento y el español fue reemplazado brevemente por Naby Keita.

La sonada final no necesitó tiempo para calentar, ambos equipos jugaron con las máscaras abiertas desde el primer segundo. Chelsea pudo haber tomado ventaja en el minuto seis de partido: Havertz mandó a Cesar Azpilicueta, quien volvió a mandarla por Christian Pulisic – Keeler bloqueó el vaivén con una gran reacción.

A medida que avanzaba el juego, se desarrolló un intercambio de golpes a veces violento, con muchas contraescenas peligrosas en ambos lados. El portero del Chelsea, Edward Mendy, hizo una parada de clase mundial contra Mane (minuto 30) antes de que los Blues tomaran las riendas nuevamente.

En el minuto 42, Azpilicueta remató desde 18 metros por encima del córner cruzado. Tres minutos después, los Blues respondieron nuevamente y se fusionaron a través de Pulisic y Havertz en el área de penalti del Liverpool. Chocar con Mason Mount hizo que rebotara en la esquina más alejada (45).

Pasada la segunda mitad, Mount tuvo la siguiente excelente oportunidad, pero disparó el balón frente a Keeler pero solo al poste derecho (49). El capitán del Chelsea, Azpilicueta, tuvo que abandonar el campo lesionado en el minuto 57. Reece James lo reemplazó y regresó de una lesión.

Tras unos 70 minutos de juego, Jurgen Klopp ya estaba encantado cuando Joel Matip metió el balón en la red tras un centro de Mane. Pero la alegría duró poco, ya que Virgil van Dijk estaba en fuera de juego cuando se marcó el gol y también paró a Trevoh Chalobah en el área de penalti (67).

Unos diez minutos después, la gente de Londres vitoreó, pero este gol volvió a anotarse. El suplente Timo Werner jugó para Havertz en el centro del área penal, que cabeceó el balón a la portería. Sin embargo, Werner ya estaba fuera de juego durante la formación (posición 78).

Antes del final del tiempo reglamentario, los dos equipos tuvieron otras oportunidades prometedoras, pero tanto Luis Díaz (85) y Van Dijk (90+1) como el suplente Romelu Lukaku (90+5) fallaron por culpa de los destacados porteros Mindy W. Keeler. Se fue a trabajar horas extras.

En el minuto 98, otro balón entró en la red después de que Lukaku apareciera solo frente a Keller y rematara a la helada. Sin embargo, en este caso se anunció una posición de fuera de juego.

Diez minutos antes del final de la prórroga, Havertz volvió a celebrar, pero el gol no contó por cuarta vez: fuera de juego nuevamente (110). Poco antes del final de la prórroga, Tuchel sacó su última opción de cambio desde el banquillo y dio entrada al portero suplente Kepa Arrizabalaga en lugar del hasta ahora impecable Mendy (119).

Tras 120 minutos emocionantes pero sin goles, la tanda de penaltis fue dura.

Contra la curva de la hinchada del Liverpool, los 21 primeros lanzadores convirtieron sus penales, la mayoría con mucha confianza. El portero de los Reds, Keeler, también mantuvo la calma desde el momento en que fue el tirador número 21 y superó a Kepa frente a los Blues. Entonces Kepa tuvo que salir solo, pero su disparo pegó por encima de la portería.

Después de este thriller, el Liverpool pudo celebrar la conquista de la Copa de la Liga por novena vez.

El juego también estuvo influenciado por la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. Roman Abramovich, la mayoría rusa en el Chelsea Traspasó el sábado la responsabilidad del club a la Fundación Chelsea . Sin embargo, al principio no quedó claro si Abramovich se retiraría del negocio operativo del ganador de la Liga de Campeones de forma permanente o solo temporal.

Thomas Tuchel (entrenador del Chelsea): “Tomo decisiones cuando las tomo y no puedo deshacerlas después. No sabemos qué hubiera pasado si tuviéramos a Edou (Edward Mindy, nota del editor) Eso dejaría el campo. doy kiba (Arrizabalaga, nota del editor) Sin culpa hoy. Por supuesto que lo sentimos por él. Era difícil ver que tenía que ser él quien fallara el único penalti. Pero no es su culpa”.

Jurgen Klopp (entrenador del Liverpool): “Caoimhin Kelleher es un joven que ha jugado en todas las competiciones. Entonces, ¿qué hago hoy? Soy un entrenador y un humano y hoy se impuso el humano. Se lo merece totalmente. Simplemente estoy feliz por la gente que puede celebrar nuestro Éxito hoy. El Chelsea es increíblemente fuerte, nos batimos a duelo entre iguales”.

Kawimhen Kelleher (Liverpool): “Ni siquiera pensé que había ejecutado el penalti decisivo. Olvidé que fue el penalti el que nos dio la victoria. Todos los penaltis de los muchachos fueron geniales. Me alegro de haber marcado también. Cuando disparé, solo deseé que hubiera entra. Yo mismo he estado involucrado en muchos tiros, pero para ser honesto, todos los penaltis de hoy fueron muy buenos. Estoy agradecido de que hayamos ganado”.

Virgilio van Dijk (Liverpool): “Todos los penaltis se hicieron muy bien hoy, excepto el último. No entiendo el silbato que me dispararon cuando abrimos la portería. Le dije al árbitro que yo mismo estaba pasivo en el trabajo. La pelota está volando sobre mí y ni siquiera estoy tratando de llegar a la pelota”.

Eso fue notable: 0-0 tipo de entretenimiento

Hay empates sin goles en el fútbol que no puedes ver. No hay chances de gol, no hay negocios serios, y el ritmo se pierde por completo. Pero en la final de la Copa de la Liga, todos hicieron su dinero. Este juego tenía todo lo que aman los fanáticos del fútbol. Relación tiro-gol 11:20, ocasiones de primera para ambos lados y relación de “goles esperados” 1,72 a 1,80. ¿respiración? ¡nadie! Ambos porteros desbarataron varias ocasiones clarísimas de gol por ambos lados. Thomas Tuchel y Jurgen Klopp intercambiaron golpes tácticos desde la banca de los que se hablará durante mucho tiempo. Al final, Kepa tuvo mala suerte en una velada que en realidad no merecía un carácter trágico.

Estadísticas: 10

La Copa ELF es la décima carrera exitosa de Jürgen Klopp como entrenador. Acumuló cinco títulos con el Borussia Dortmund y cinco con el FC Liverpool, después de la Champions League, la Copa de la UEFA, el Mundial de Clubes, el Campeonato de Inglaterra y ahora también la Copa de la Liga.

