Copa Mundial de la FIFA: Sandro Wagner se disculpa por su bata diciendo

norteTras las críticas al comentario de Sandro Wagner durante el partido de Alemania contra España (1-1), la ZDF quiere tratar el asunto con su experto televisivo. El ex futbolista profesional dijo en el minuto 79: “Pensé que toda la esquina estaba llena de fanáticos de Alemania. Solo entonces me di cuenta de que se trataba de las batas de Qatar”.

La declaración fue criticada por algunos usuarios de Twitter. En respuesta a un tuit sobre el tema, ZDF “Sportstudio” dijo: “La declaración de Sandro Wagner sobre el vestido desafortunadamente ocurrió en una etapa emocional del partido. No está permitido. Lo discutiremos”.

Wagner también comentó mientras tanto. Le dijo a BILD: “Fue una cita mal concebida con una nota inapropiada de que podría haberme salvado. Si alguien se ofendió, lo siento, esa fue siempre mi intención”.

13:46: Lesión – La joven estrella española no entrena

El mediapunta español Jaffe no entrenó sobre el césped el día después del empate 1-1 con Alemania. Según informes de los medios españoles, un joven de 18 años de Barcelona Golpeas y él debe descansar. Sin embargo, su compromiso para el último partido de la fase de grupos ante Japón el jueves no peligra. Los profesionales, que han jugado contra la selección de la DFB desde el inicio, solo completaron este lunes una breve sesión sobre el césped del campus universitario de Doha.

13:27: Lista actual de máximos goleadores de la Copa del Mundo

3 objetivos:

Kylian Mbappé (Francia)

EnerValencia (Ecuador)

2 goles:

Richarlison (Brasil)

Cody Gakpo (Países Bajos)

Olivier Giroud (Francia)

Andrej Kramaric (Croacia)

Lionel Messi (Argentina)

Álvaro Morata (España)

Bukayo Saka (Inglaterra)

Mehdi Tarami (Irán)

Ferrán Torres (España)

13:01: Escena entre Camerún y Serbia

Máximo goleador Eric Maxim Choupo-Moting Bayern Munich Le dio a Camerún un primer punto con su gol y mantuvo un pequeño rayo de esperanza por un lugar en los octavos de final. Los africanos se compensaron con dos goles de desventaja y terminaron jugando 3: 3 (1: 2) contra Serbia. Jean-Charles Castelletto adelantó a Camerún ante 39.789 espectadores a los 29 minutos. Luego, Strahinja Pavlović (45′ + 1′), Sergej Milinković-Savic (45′ + 3′) y Aleksandar Mitrović (53′) marcaron para los europeos en torno al exjugador del Fráncfort Filip Kostec. Los dobletes de Joker Vincent Aboubakar (63º) y Choupo-Moting (66º) aseguraron el resultado final.

Eric Maxim Choupo-Moting anota 3: 3 Fuente: Getty Images/Buda Mendes

Camerún tendrá que vencer a Brasil en el último partido de la fase de grupos el viernes (20:00 horas) para tener opciones de llegar a los octavos de final. Los serbios, que hasta ahora solo tienen un punto, se enfrentarán a Suiza.

12:19: Cómo comenzó la protesta de Ozil en Doha

En el partido Alemania vs España, varios aficionados subieron fotos de Mesut Özil alto. Todo parece haber sido un montaje y muestra que prohibir los mensajes políticos durante los partidos de la Copa del Mundo no vale ni el papel en el que está escrito:

11:52 am: Otto Addo – “Definitivamente se acabó después de la Copa del Mundo”

Otto Addo ha dejado claro que se retirará como entrenador en jefe de la selección de Ghana después de la Copa del Mundo. “Después de la Copa del Mundo, definitivamente se acabó como seleccionador nacional”, dijo Addo a Sky. El nativo de Hamburgo de 47 años había trabajado anteriormente como entrenador de talentos a pesar de su trabajo. Borussia Dortmund Coquetear con seguir trabajando en ghana.

Addo fue ascendido de entrenador asistente a entrenador interino de los ghaneses después de una decepcionante carrera en la Copa Africana de Naciones. “Ahora la Copa del Mundo tiene prioridad, después de eso volveré a BVB -Ese es el plan”, dijo Addo en su momento posterior al Mundial.

11:26 am: Las calificaciones aumentan significativamente

El interés en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar todavía es manejable en comparación con los torneos anteriores, pero está aumentando exponencialmente. El partido de Alemania contra España estableció un nuevo récord en ZDF, con más de 17 millones de espectadores:

10:59: DFB espera espacio y Sane

El cuerpo técnico en torno a Hansi Flick está de tan buen humor que la selección alemana puede jugar el decisivo partido de la fase de grupos contra Costa Rica con el lateral David Raum. El delantero Leroy Sane, que se perdió el empate 2-1 con Japón por problemas en la rodilla, dio “señales positivas” después de jugar 20 minutos en el empate 1-1 contra España al día siguiente, informa el entrenador asistente Danny Ruhl.

El Leipzig tuvo que ser sustituido poco antes del final del partido contra España por una lesión en las costillas. “Creemos que se ajusta a ambos”, dijo Roll. Sane, en particular, también ha sido un activo en ataque después de ser sustituido. “Aporta a Leroy lo que puede hacer en el campo, lo que apreciamos en él”, dijo el otro asistente de Flick, Marcus Sorge, en una conferencia de prensa digital el día después del partido.

10:33: México sin su líder

México no contará con el capitán Andrés Guardado para el crucial partido de la ronda preliminar de la Copa del Mundo contra Arabia Saudita. Los medios mexicanos informaron unánimemente que el mediocampista de 36 años sufrió una distensión en el muslo derecho y es casi seguro que se perderá el partido del miércoles.

Andrés Guardado falta ante los saudíes Fuente: Reuters

El exjugador del Leverkusen se lesionó y fue sustituido poco antes del medio tiempo en la derrota por 2-0 ante Argentina el sábado. En un principio no hubo un comunicado oficial de la Federación Mexicana. Guardado juega su quinto Mundial en Qatar.

9:55 am: FIFA investiga a la Asociación Alemana de Fútbol

La FIFA abrió una investigación después de que la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) incumpliera las reglas de la conferencia de prensa previa al partido contra España. El entrenador de la selección nacional, Hansi Flick, apareció solo en la rueda de prensa previa al grupo obligatoria en el Centro Internacional de Medios de Doha el sábado por la tarde. Sin embargo, todos los equipos están obligados a que antes de cada partido, además del entrenador en jefe, un jugador también hable con la prensa mundial.

Flick justificó este acercamiento por lo que vio como un largo viaje desde la sede del equipo en el norte de Qatar hasta la capital, a 100 kilómetros de distancia. 30 horas antes del inicio, dijo Flick, no se esperaba que ninguno de los 26 jugadores de su equipo hiciera esto. En cambio, querían realizar la conferencia de prensa en el DFB Media Hotel en el norte, junto al campo de entrenamiento. Esto no estaba permitido por la FIFA. El primer resultado posible es una advertencia o una multa.

9:28 am: Hoja de cálculo: así es como Alemania está avanzando

En el partido final del grupo, Alemania jugará contra Costa Rica el jueves a las 20:00 horas, mientras que España y Japón se enfrentarán a la misma hora. Cómo llegó Alemania a los octavos de final:

9:03 am: Luis Enrique recuerda a su hija fallecida

Cuando este juego en particular y este día termine luis enrique Debe responder a una de las últimas preguntas, el seleccionador español respiró hondo. “Sí, fue un día especial para mí y mi familia. No hay duda”, dijo en referencia al empate 1-1 con Alemania en el partido de la fase de grupos del Mundial de la noche del domingo en Qatar. Zana, quien murió en 2019, tenía ocho años y 13. “Ella está ahí para nosotros todos los días”, agregó la mujer de 52 años.

el seleccionador de españa luis enrique Fuente: AP/Matthias Schrader

Incluso antes del saque inicial, Luis Enrique le recordó a la niña. “Hoy no solo jugamos contra Alemania. Hoy también es un día muy especial porque Xanita habría cumplido 13 años. Dijo el hombre de 52 años en un mensaje de video en Instagram mientras estaba en una bicicleta. Su hija menor murió de un hueso cáncer en ese momento. .

8:44 a.m.: Expertos en televisión quieren lanzadores en el once inicial

Según los expertos de la televisión, Niklas Volkrug se aseguró un puesto en el once inicial alemán con su gol ante España. “Le hubiera dado el once inicial para el primer partido. Sigue demostrando su agresividad y ha demostrado que tiene razón en estar ahí afuera”, dijo en Magenta TV el ex internacional Tapia Kimi. contra Costa Rica el jueves.

“Se está escapando, al estilo Bremen. Ha dado una buena carta de solicitud para el próximo partido”, dijo el ex campeón mundial. Por Mertesacker en ZDF. “Tiene impulso, me quito el sombrero”, dijo el ex jugador de la selección nacional Michael Ballack, y sugirió: “Los jugadores que están en forma en la liga deberían tener su oportunidad. ¿Por qué no tirarlo al fondo?”.

8:27 a.m.: Estos cuatro partidos de la Copa del Mundo están programados para hoy

Camerún – Serbia (11.00 AM / MagentaTV)

Corea del Sur – Ghana (14:00 CET/ARD y MagentaTV)

Brasil-Suiza (17:00/AR y MagentaTV)

Portugal-Uruguay (20.00 h CET/ARD y MagentaTV)

8:02 am: Strong Rudiger – Crítica de los solteros alemanes

Con un 1: 1 contra España, Alemania conserva la oportunidad de llegar a los octavos de final. Aquí está nuestra revisión individual del estadio de Doha: