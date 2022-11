Copa del Mundo 2022: Cristiano Ronaldo – ¡Nueva mega oferta por más de 216 millones de euros! – fútbol

Cancelaciones de Real Madrid, Paris Saint-Germain y Chelsea. Ya no le interesa Manchester City, Liverpool, Newcastle, Napoli…

La estrella de la Copa del Mundo de Portugal, Cristiano Ronaldo (37), se está quedando cada vez más sin opciones. Parece que los grandes clubes europeos están hartos de los campeones de Europa de 2016.

¿Como esta el ahora?

Si bien el interés de Europa parece estar disminuyendo, Ronaldo todavía tiene una gran demanda en otras partes del mundo, especialmente en el mundo árabe.

En verano, un club saudí hizo una oferta a Ronaldo por valor de 300 millones de euros. Él se negó, incluso si era muy difícil para él. “Así es, sí, así es”, dijo el portugués en una entrevista reciente. “En ese momento me negué. Y estaba feliz aquí, sinceramente, emocionado de hacer una gran temporada aquí”, dijo el delantero de 37 años.

Ahora debería haber una nueva oferta del país del desierto. El canal estadounidense “CBS Sports” informó que Ronaldo había recibido una oferta del club saudita Al-Nasr. En consecuencia, a Ronaldo se le ofrece un contrato de tres años. El cinco veces futbolista del mundo cobrará 225 millones de dólares (unos 216 millones de euros) por ello.

¿Ronaldo es débil ahora?

La verdad es: El portugués está disponible con transferencia gratuita. Poco antes del inicio de la Copa del Mundo, se rescindió su contrato con el Manchester United de la Premier League. Ronaldo se había asentado previamente con los ‘red devils’ en una entrevista con el portavoz británico Piers Morgan. Explicó que se sintió “traicionado”. “Siento que algunas personas no me quieren aquí. No solo este año, sino también el año pasado”, continuó Ronaldo.

Su futuro está actualmente completamente abierto. Recientemente, Ronaldo también ha sido vinculado con un movimiento a la Liga Americana de la MLS. Ahí David Beckham en Inter Miami debería mostrar interés.

¿O Ronaldo ahora acepta la gran oferta del desierto?