Corona: consolidación de la ola, que es temida por más líneas sub-Omicron

sTienen nombres encriptados que consisten en letras y números: BA.2.75.2 por ejemplo. o BQ.1.1. Detrás de esto están las sublíneas de la variante omicron del coronavirus. Algunos investigadores advierten que tales patógenos amenazan con agregar más poder a la ola de otoño. Debido a que algunas de estas variantes tienen una composición genética tan alterada que pueden evadir los anticuerpos de las personas vacunadas y recuperarse mejor que las variantes previamente dominantes. Esto puede propagarlos más rápido. Estas preocupaciones no se reflejaron en los datos anteriores sobre las variantes del virus detectadas en Alemania, como muestra el informe semanal del Instituto Robert Koch (RKI) el jueves por la noche.

Los datos más recientes en él sobre las variantes detectadas se refieren a la semana anterior: en ese momento, una muestra aleatoria mostró que la sublínea BA.5 del omicrón todavía determinaba lo que estaba sucediendo. Durante semanas, sus apuestas fueron del 95 al 97 por ciento. Según RKI, la sublínea BA.2.75 y sus derivados han sido cada vez más populares en todo el mundo desde junio. Sin embargo, la participación de Alemania en la muestra sigue siendo inferior al 1 por ciento.

REVISIÓN: La pandemia de corona ha sido definida por la variante omicron y sus sublíneas desde finales de 2021. Le han seguido Delta y Alpha. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la aparición de una variante tan completamente nueva clasificada como preocupante: el virus sigue mutando. Pero diferente al principio. En una entrevista publicada por su universidad, el especialista en evolución de virus Richard Nir de Biozentrum en la Universidad de Basilea habló de una dinámica de desarrollo más gradual que es más interesante que los grandes saltos que ha dado el virus anteriormente.

El virólogo británico Tom Peacock fue citado recientemente en un artículo de la revista Nature diciendo que ahora existe una variedad sin precedentes de variantes de diferentes ramas del árbol genealógico Omicron. Sorprendente: Independientemente unos de otros, varios descendientes de omicrones desarrollaron las mismas mutaciones de la proteína de espiga. Aquí es donde el virus ingresa a las células humanas.

Cornelius Romer, un empleado de Nir, tuiteó hace unos días que BQ.1.1 provocaría un aumento en Europa y América del Norte antes de finales de noviembre. Se basó en el rápido aumento de secuencias en un corto período de tiempo. También es plausible para Neher que la ola obtenga un impulso adicional en unas pocas semanas, ya sea eventualmente a través de BQ.1.1 o una combinación de varias variables, declaró cuando le pregunté a dpa.

“Se acerca el invierno y parece realmente estresante”

El investigador de vacunas benéficas Leif Sander lo expresó de manera similar en Twitter: “Además de la ola de otoño BA.5, que actualmente se está acumulando rápidamente, es probable que pronto se enfrente a una variante que evita severamente la respuesta inmune actual: venir y verse realmente cansado”. .”

Sin embargo, este llamado viaje inmunológico no significa que el curso de la enfermedad inevitablemente se volverá más difícil y que una nueva pandemia está a punto de comenzar. A pedido, la inmunóloga Kristin Falk afirma que las mutaciones en BQ.1.1 sugieren el potencial de una infección más potente, pero no socavan todas las líneas de defensa. Basado solo en la proteína de pico, no hay evidencia de un cambio en la carga de la enfermedad. Protección contra enfermedades graves: según los inmunólogos, generalmente debe tolerar las vacunas recomendadas para personas con un sistema inmunológico saludable. Los expertos ven el riesgo de falta de personal como un problema si una gran cantidad de personas se infectan a la vez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que BQ.1.1 era una de las 300 subvariables observadas. Independientemente de la variable que se presente: la Organización Mundial de la Salud jura, como siempre, que existen herramientas para hacer frente al virus. Solo se deben aplicar estos: por ejemplo, inocular más, enmascarar cuando sea necesario, mantener la distancia y ventilar.

El número de personas que dan positivo en Alemania continúa aumentando considerablemente, como lo muestra el informe semanal de RKI con datos de la semana pasada. Sin embargo, el desarrollo del curso agudo de la enfermedad no es fácil de explicar: el RKI escribe que hay un aumento en el número de infecciones respiratorias agudas que deben tratarse en el hospital. Sin embargo, los autores precisan que “los casos aquí descritos también llegan al hospital con otra enfermedad o requieren tratamiento en cuidados intensivos en los que el diagnóstico de SARS-CoV-2 no es el foco de enfermedad o tratamiento”.