Esto es lo que tu cuerpo quiere decirte cuando tienes dolor de garganta

¿Te despiertas por la mañana y de repente tienes dolor de garganta? Esto podría tener muchas razones diferentes. En este artículo te contamos las razones Dolor de garganta existe y lo que puede hacer al respecto.

Dolor de garganta: esta puede ser la causa:

Estas podrían ser las causas del dolor de garganta

No cabe duda de que tener dolor de garganta es muy molesto. A veces tienes que solo un pequeño sorbo agua potableHasta que desaparezca la molesta sensación en la garganta. Pero de vez en cuando, hay algo más detrás y tu cuerpo quiere decirte algo rascándote la garganta. Esto es lo que su cuerpo podría estar tratando de decirle:

1. Tienes alergias estacionales

Hay una alergia estacional en cada estación. es sobre todo en primavera vacuna De las flores y los árboles, en verano, el polen vuela por la zona. Pero también en otoño e invierno. Los alérgenos estacionales vuelan en el aire. Por ejemplo, en el otoño se forma podredumbre cuando las hojas de los árboles caen al suelo y se descomponen.

En invierno, es sobre todo el aire interior el que causa problemas a las personas alérgicas. después Alergias al polvo doméstico y a los ácaros del polvo frecuente en este país. pero también alérgico a más bajo En almohadas, edredones o lana, las alergias pueden provocar dolor de garganta.

Lo mejor es tratar de encontrar el artículo al que es alérgico y evitarlo o eliminarlo. Si no está seguro, haga uno primero prueba de alergia.

Si siente dolor de garganta, puede deberse a varias causas. imagen: 61

2. Eres alérgico a los alimentos

Otra causa de dolor de garganta puede ser una alergia alimentaria. Por ejemplo, muchas personas Reverso nueces O una alergia a algunas frutas.. Además del picor de garganta, suele haber otros síntomas como picor en la boca, diversas hinchazones, erupciones cutáneas o incluso dificultad para respirar y vómitos.

Una alergia alimentaria no detectada es muy grave y puede ser fatal. Una vez que te das cuenta de que no se trata solo de rascarte la garganta, y en el peor de los casos, incluso tú ya no puedo respirarDebería ver a un médico lo antes posible.

3. Tienes un resfriado

Sin embargo, una garganta ronca también puede ser un signo de un resfriado inminente. Especialmente ahora, al comienzo de la temporada de frío, esto no es inusual. Si un dolor de garganta razonablemente aceptableEspere y vea si esto puede no resultar en un archivo Frío avanzado.

Sin embargo, si las cosas empeoran en las próximas horas, lo mejor es acudir al médico y aclarar con él si realmente se trata de un resfriado.

Un dolor de garganta puede ser solo un signo de un resfriado inminente. imagen: 61

4. Respiras aire viciado

Si estás seguro de que no te has rascado la garganta por ninguno de los motivos anteriores, también es posible que estés respirando muy mal aire. Especialmente si estás en un área donde Muchos humos industriales y humos de automóviles. En el aire, su garganta puede rascarse. En este caso, debe encontrar rápidamente un lugar donde el aire sea más limpio. El mejor lugar para hacerlo es al aire libre, prado o parque.

En pocas palabras: busque ayuda profesional si su dolor de garganta no desaparece

Como se mencionó anteriormente, una garganta áspera es muy molesta y, por lo tanto, inevitablemente puede afectar su vida diaria. repetidamente Los dolores de garganta desaparecen después de unas horas.n o días de nuevo. Si no es así o tienes una sospecha concreta de que tienes una alergia alimentaria, por ejemplo, debes buscar ayuda profesional rápidamente.

Es mejor acudir cuanto antes al médico, dejar que te examine y te aconseje, y en caso de duda hacerte una prueba de alergia. Incluso si no puedes respirar, debes hacerlo lo antes posible. En coche al hospitalEntonces podemos ayudarte aquí.