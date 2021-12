Corona: por qué no puede confiar en las pruebas de antígenos

La prueba de coronavirus parece dar un resultado claro: positivo o negativo, infectado o no. Pero ninguna prueba es cien por ciento precisa.

La prueba de PCR está cerca, pero es cara y tarda algunas horas en obtener el resultado. Las pruebas de antígenos, es decir, las rápidas y las autopruebas, son más rápidas y económicas, pero mucho menos fiables. Cualquiera que piense que definitivamente no tiene un resultado negativo puede estar engañosamente seguro.

Las pruebas de antígenos son muy fiables

Pruebas rápidas en el sitio de prueba y autopruebas para trabajar en casa según el mismo principio; Ambas son pruebas de antígenos. Se infectan cuando encuentran los componentes básicos de una proteína de coronavirus específica en una muestra de la nasofaringe. Puede detectar una infección aguda en unos minutos.

Por lo tanto, las pruebas de antígenos son mucho más rápidas que las pruebas de PCR, pero también son significativamente menos sensibles. Tanto su especificidad como su sensibilidad son menores.

el sensitivo Indica qué tan sensible es la prueba. Una prueba de baja sensibilidad no detectará la infección. Entonces da resultados negativos, que son falsos y deben ser positivos.

Indica qué tan sensible es la prueba. Una prueba de baja sensibilidad no detectará la infección. Entonces da resultados negativos, que son falsos y deben ser positivos. el Calidad Indica cuántas personas sanas la prueba realmente reconoce como sanas. La prueba de baja especificidad también funcionará en otros virus u otras razones. Luego se informan los resultados positivos, pero son falsos y deberían ser negativos.

Las autopruebas y las autopruebas solo son confiables para algunas personas afectadas

Incluso si la muestra se toma correctamente y la prueba se realiza correctamente de acuerdo con las instrucciones: la confiabilidad de las pruebas de antígeno es alta solo en personas infectadas que actualmente tienen muchos virus en la garganta y la garganta.

La tasa de incidencia de personas infectadas es más alta en la primera semana después de que aparecen los síntomas, según uno de ellos. Resumen de 64 estudios realizados por la Red CochraneEn promedio, el 72 por ciento de los infectados con el virus Covid 19 se han identificado correctamente. Sin embargo, en personas sin síntomas, las pruebas dieron un resultado positivo solo en un promedio del 58 por ciento de los infectados.

Muchas pruebas de antígenos son menos sensibles

Sin embargo, estos son los valores medios. De hecho, no todas las pruebas de antígenos son tan precisas como deberían. Aproximadamente una quinta parte de las pruebas rápidas de antígenos disponibles en Europa no tenían la sensibilidad que el sello CE dice que deberían tener. Esto hizo uno La investigación del Instituto Paul Ehrlich (PEI). Algunas pruebas de antígenos no respondieron incluso con la carga viral más alta.

Una Lista de pruebas de antígenos que no cumplieron con los requisitos de la CE, compilado por la revista Laborpraxis. La mayoría de las pruebas cumplieron los requisitos. el Pruebas de antígeno aprobadas en Alemania Las listas de la Oficina Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM).

Hasta ahora, los fabricantes han podido certificar sus pruebas ellos mismos de acuerdo con la actual directiva de la UE. Actualmente no se requiere una revisión independiente. Pero a partir de mayo de 2022, según información del Instituto Paul Ehrlich, esto cambiará. Luego se debe consultar a un laboratorio de referencia de la Unión Europea y al llamado organismo notificante. Luego, las pruebas se verifican en el laboratorio y los datos se verifican de forma independiente.

Pruebas de antígenos: resultados falsos antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Sin embargo, incluso las pruebas de antígenos altamente sensibles a menudo informan incorrectamente resultados negativos en personas infectadas sin síntomas. Las personas infectadas con el coronavirus pueden ser altamente contagiosas poco después de la infección si no presentan síntomas o no presentan ningún síntoma. Las pruebas de antígenos a menudo dan un resultado negativo de todos modos.

Christian Drosten, Jefe de Virología de la Charité de Berlín, señala: “En la experiencia práctica, las pruebas rápidas de antígenos aún no son positivas de manera confiable, particularmente al inicio de los síntomas, cuando el paciente es particularmente contagioso. Luego se vuelven positivas. días. La primera cosa importante. No conseguiste eso con PCR “.

¿Las autopruebas y las autopruebas en personas vacunadas son más que poco fiables?

Por tanto, un resultado negativo en una prueba de antígeno no descarta de forma fiable que el sujeto no esté infectado en absoluto. Claramente, las pruebas de antígenos no son más confiables en personas vacunadas, Drosten le dijo a Bild: “Según mi estimación inicial, parece que la infección en personas vacunadas no puede detectarse bien mediante pruebas rápidas de antígenos, especialmente en los primeros días de la infección. el estudio de caso aún no es suficiente “.

Independientemente de la confiabilidad, lo siguiente también se aplica a todas las pruebas: es solo una instantánea. Incluso si el resultado es correcto, puede variar al día siguiente. Por ejemplo, si la infección ocurrió hace solo unos días y la cantidad de virus en el tracto respiratorio aumenta rápidamente.

conclusión

Las pruebas de antígenos no son particularmente confiables. Pero puede ser una herramienta útil: cuando hay signos de un resfriado, generalmente muestran correctamente si una persona enferma tiene o no Covid-19. Con las pruebas en curso, los brotes en grupos, como las clases escolares, también se pueden detectar y detener temprano. No todas las pruebas tienen que dar un resultado válido aquí. Es suficiente si se reconoce en una etapa temprana que el virus se está propagando en el grupo.

Sin embargo, un solo resultado negativo de la prueba no es de ninguna manera una licencia para socializar descuidadamente y tomar todas las medidas de precaución. Mantener la distancia, la higiene, la ventilación y, sobre todo, minimizar sus contactos, minimizar el riesgo de infección, sigue siendo importante después de las pruebas y la vacunación siempre que la epidemia no haya terminado.