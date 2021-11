CORONAVIRUS: BILD pregunta a las vacunas tardías por qué ahora solo están recibiendo sus primeras espadas | regional

Leipzig – Mucha gente en Alemania quería recibir la vacuna lo antes posible. Otros dudaron, pero ahora han ganado sus primeras espadas.

BILD conoció a cuatro ciudadanos que recibieron su primera vacuna esta semana en la estación de vacunación DRK en la estación principal de trenes de Leipzig.

Kathleen Rockman (28 años) Foto: Alexander Schumann

▶ ︎ Agente de servicio Kathleen Rockman (28): “Tengo siete meses de embarazo y por eso tuve cuidado. La vacuna podría dañar al feto. Pero cuando Stiko dio la recomendación, supe que me vacunaría antes del nacimiento. Mi médico de familia también tenía una paciente embarazada. Tiene corona – Esto también es peligroso para el niño. Pero él no tenía una cita conmigo hasta marzo porque muchos de sus ancianos le permitieron estimularlos primero “.

Peter Spangenberg (19 años) Foto: Alexander Schumann

▶ ︎ El banquero Peter Spangenberg (19): “Me encanta ir a bares, restaurantes, clubes; hasta ahora, las pruebas han sido suficientes. Pero ahora con 2G no tienes más remedio que vacunarte. Se está desarrollando una sociedad de dos niveles y No quiero pertenecer a la segunda capa. Muchos de mi edad ven que es así. Algunos de mis amigos ya han resultado heridos, ¡y yo siempre he tenido suerte hasta ahora! “

Escudo Ella (37) Foto: Alexander Schumann

▶ ︎ Estudiante Ela Kalkan (37): “¡Por fin quiero volver a viajar libremente! Tuve que gastar más de 200 euros en pruebas de PCR para viajar a Turquía. No me preocupa la vacuna, y en la primavera probé para conseguir una cita en el centro de vacunación. Pero esto fue tan complicado que en algún momento lo dejé. Ahora estoy usando una estación de prueba, aunque tenga que esperar dos horas “.

Alice Fitters Foto: Alexander Schumann

▶ ︎ Empleada del restaurante Alice Vetters (20): “He estado en la lista de vacunación de mi médico desde marzo, pero he tenido fobia a las agujas desde que era niña, por eso me he evitado. Si cada vez hay más restricciones ahora se imponen a los no vacunados, esto es. Me recuerda el cierre del invierno pasado. ¡Me deprimí en ese momento y no quiero volver a experimentarlo! Además, mi compañero de habitación es un paciente crítico y quiero protegerlo también. . “