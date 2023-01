Corporación de alfa litio

PRENSA DE IRW: Alpha Lithium Corp.: Litio alfa Obtiene licencias de perforación para Salar Hombre Muerto en Argentina



La compañía espera comenzar a perforar de inmediato en su segundo mayor proyecto de litio en la provincia argentina de Salta.

Vancouver, Columbia Británica, 17 de enero de 2023 – Litio alfa Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (“Alpha” o la “Compañía” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-corp/), una compañía constituida en Salta, Argentina. se complace en anunciar que se le otorgó una licencia para explorar su propiedad en Salar del Hombre Muerto (“Hombre Muerto”) en Argentina, dos de las propiedades de litio sin desarrollar más grandes en el área.

La compañía ya está realizando evaluaciones obligatorias de salud y seguridad de la plataforma y personal en la primera plataforma, que se espera que se movilice para perforar a finales de este mes. Alpha ha adquirido una segunda plataforma que estará operativa a partir de 2023.

Alba tiene la intención de perforar hasta 12 pozos en su propiedad Hombre Muerto de 5.000ha durante los próximos 12 meses, junto con varias campañas nuevas de electrosondeo vertical (“VES”) (ver noticias del 16 de agosto de 2022).

Hombre Muerto es considerado uno de los salares más deseables en América del Sur porque tiene (i) altos grados de sal de litio, (ii) bajos niveles de impurezas y (iii) altas tasas de flujo en Argentina. Hombre Muerto es el mercado de mayor producción de Argentina, donde Livent Corp ha estado produciendo 20.000 t/año de litio de grado de batería durante más de 25 años.

Actualmente, la empresa controla más de 5.000 hectáreas en Hombre Muerto. Hasta la fecha, Salar está controlado principalmente por tres grandes empresas multinacionales: (i) el productor químico de litio más antiguo de Argentina, Livent Corp, (ii) la empresa coreana POSCO y (iii) el productor australiano Allkem Ltd. En 2022, luego de reunirse con funcionarios del gobierno local, POSCO anunció planes para invertir $4 mil millones adicionales en sus 10,000 hectáreas en Hombre Muerto.

La compañía tiene la intención de expandir su posición de tierra en Hombre Muerto y actualizará a los accionistas a medida que se avance en este sentido.

El presidente y director ejecutivo de Alfa, Brad Nicholl, comentó: “Finalmente, el lanzamiento de operaciones en Hombre Muerto es un momento increíblemente emocionante que cambia las reglas del juego para Alfa y sus accionistas. Ha construido a Doller hasta el punto en que continúa atrayendo un interés significativo en la industria. En Doller – ahora Hombre Muerto se está expandiendo y replicando el rápido éxito de los últimos dos años.” can focus”.

Hombre Muerto está a 10-15 km de Tolillar y, en el corto plazo, la empresa utilizará el almacén de Tolillar recientemente ampliado como base de operaciones para sus operaciones.

Todas las operaciones y activos de la Compañía están ubicados en Argentina y son de propiedad absoluta Litio alfa Argentina SA (“Alfa SA”), que emplea empleados y consultores locales. Ni Alpha ni Alpha SA tienen operaciones o activos en Canadá.

Desde que comenzó los primeros pasos de un programa de exploración en 2020, Alpha SA perforó más de 20 pozos, estableció un laboratorio de investigación de química de sal patentado, desarrolló un proceso de producción de carbonato de litio patentado que opera con un éxito significativo en Doller y comenzó la construcción de un piloto. La planta cuenta con técnicos, ingenieros, geólogos, geofísicos y químicos argentinos altamente calificados y muchos estudiantes, profesionales de contabilidad, administración y recursos humanos y muchos más. La empresa está agradecida y cuenta con un gran equipo argentino que ha demostrado ser de gran ayuda en la creación de valor para los accionistas.

encima Litio alfa (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN alemán: A3CUW1)

Alpha Lithium es un grupo de profesionales de la industria y socios experimentados enfocados en el desarrollo de Tollir y Hombre Muerto Salas. Cubriendo 27.500 hectáreas (67.954 acres), Dolelar es uno de los últimos salares de litio sin desarrollar de Argentina y está ubicado muy cerca de compañías de litio multimillonarias en el centro del famoso “Triángulo de litio”. En Hombre Muerto, continuamos expandiendo nuestras 5,000 hectáreas (12,570 acres) de uno de los salares de litio de mayor calidad y mayor producción en el mundo. Otras empresas de la región que están prospectando o produciendo actualmente salmuera de litio son Orocobre Ltd., Galaxy Lithium, Alchem ​​Ltd., Livent Corporation y Bosco en el Salar del Hombre Muerto; Orocobrae en Salar Olaros; Eramine Sudamerica SA en Salar de Centenario; y Gangfeng y Lithium Americas en Salar de Gouchari.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones prospectivas a menudo se identifican con palabras como “hará”, “puede”, “debería”, “anticipa”, “anticipa” y expresiones similares. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. No puede haber garantía de que tales declaraciones resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen pruebas e inspecciones de salmuera adicionales y otros riesgos descritos ocasionalmente en las presentaciones de la Compañía ante los reguladores de valores. Se advierte al lector que las suposiciones utilizadas en la preparación de las declaraciones prospectivas pueden resultar incorrectas. Los eventos o circunstancias pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados debido a una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Se advierte al lector que no confíe indebidamente en ninguna información prospectiva. Dicha información, incluso si la gerencia la considera razonable en el momento en que se realizó, puede ser inexacta y los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía actualizará o revisará públicamente las declaraciones prospectivas contenidas en este documento según lo exija expresamente la ley aplicable.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha revisado y no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o precisión del contenido de este comunicado de prensa.

