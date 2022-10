Cristiano Ronaldo vuelve a ignorar al Manchester United – ‘la niña consentida’ mancha su memorial

Cristiano Ronaldo mira a su alrededor una o dos veces. Como si quisiera asegurarse de que nadie notara nada sobre su plan malicioso.

Lento pero con decisión, el CR7 caminó hacia la entrada de la cabaña de Old Trafford. Cuando quedaban 50 segundos del tiempo reglamentario en el reloj, el portugués desapareció.

Poco antes de eso, el técnico del United, Eric Ten Hag, reemplazó a Anthony Ilanga en lugar de Jadon Sancho, mientras que Ronaldo quedó fuera. El experto en televisión Alan Shearer en “Amazon Prime” dudó de que la estrella se escapara después.

Liga Premier Ronaldo excluido de la plantilla del United: Así reaccionó el astro hace 18 horas

El exdelantero dijo: “Puedo entender su frustración. Se preparó para eso, y luego un joven de 20 años fue el favorito”. El partido y solo estamos hablando de Ronaldo otra vez”.

Los grandes del fútbol del pasado han sido más críticos con Ronaldo. Gary Lineker reprendió a la BBC: “Lo siento, pero eso no es aceptable. Es patético”.

Cristiano Ronaldo como un ‘niño terco’

El presentador de programas de televisión Micah Richards estuvo de acuerdo. “Es patético para alguien que hemos estado esperando durante tanto tiempo, uno de los grandes del fútbol. Su equipo gana y se queda en su pequeño mundo como un niño terco”, dijo el veterano del Manchester City.

Cristiano Ronaldo abandona el campo poco antes del final Fuente de la imagen: Twitter

Gabriel Agbonlahor calificó a Ronaldo como un ‘mocoso malcriado’ en ‘TalkSPORT’ que no merece vestir la camiseta del United.

Los tres dijeron: “Es una falta de respeto para sus compañeros. Tin Hag debería castigarlo por esta acción y sacarlo de la convocatoria para el próximo partido contra el Chelsea. Además, está fuera con razón. El equipo juega mejor sin él”. Hora internacional de Inglaterra.

Con o sin Ronaldo – Ten Hag en problemas

La partida deshonrosa de Ronaldo es el próximo capítulo triste en la saga de la ex estrella desde su regreso a Manchester. Ya la temporada pasada, fue más visible su comportamiento de Divas, especialmente después de las sustituciones, que sus goles.

En abril, la policía de Liverpool abrió un caso contra el jugador de 37 años por posibles daños corporales y daños a la propiedad después de que le arrebató un teléfono móvil de la mano a un joven hincha del Everton.

En preparación para la temporada, abandonó el campo durante un juego en agosto y recibió una reprimenda pública de Ten Hag. El miércoles por la noche, el holandés simplemente no quiso responder preguntas sobre el comportamiento de Ronaldo. “Lo vi después del partido, pero no hablé con él. Me ocuparé de eso el jueves”, dijo Ten Hag.

Ronaldo abandona la plantilla del Chelsea

Así lo hizo el técnico del equipo y en un principio sacó a Ronaldo de la convocatoria para el duelo del próximo sábado con el Chelsea. Así lo anunció el mayor club inglés en un comunicado. “El resto del equipo está completamente concentrado en prepararse para este partido”, dijo.

Ronaldo respondió unas horas después en Instagram. para eliminarlo. El jugador de 37 años, que no se identificó en su carta, escribió: “Como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto por mis compañeros, oponentes y entrenador. Eso no ha cambiado”. Después de que se disculpó por su comportamiento.

Para los jugadores más jóvenes, intenta “ser un modelo a seguir. Desafortunadamente, esto no siempre es posible y, a veces, nos sorprendemos en medio de este momento”. Pero Ronaldo quiere “volver a estar juntos” con el United “pronto”.

Nani en el túnel de escape de Ronaldo: “Quizás tenía que ir al baño”

Pero independientemente de la reacción del entrenador ante el reciente insulto al “egoísta corrupto” (Daily Mail), está en problemas. Ronaldo no es un jugador cualquiera del Manchester United y desde que ha estado en los Red Devils, lidiar con él ha sido un acto de malabarismo para los diez haggis. ¿Se le permite jugar más a menudo por respeto a su carrera mundial? ¿O debería renunciar por completo, erosionando la reputación de Ronaldo como ícono deportivo?

Ronaldo pisotea la leyenda

Solo hay una solución para la leyenda del United Rio Ferdinand. “Si Tin Hag ya no considera a Ronaldo como un jugador regular, debería ser liberado de su contrato. Debería dejarlo ir. No es justo para nadie, ni para el club, ni para Ronaldo, ni para Ten Hag cuando después de eso En cada partido, la primera pregunta. Él: “¿Por qué Ronaldo no fue titular?”, dijo Ferdinand en su canal de YouTube “Vibe with Five”.

Y el jugador de 43 años confirma que la situación entorpecerá a Ten Hag “hasta el día en que Ronaldo deje el club porque Ronaldo es una leyenda en el fútbol”.

Sin embargo, Ronaldo ha pisoteado este estatus legendario varias veces en el último casi año y medio. Sigue convencido, a pesar de todas las pruebas en contrario, de su inteligencia y no puede aceptar que su apogeo haya terminado.

Como futbolista profesional, Ronaldo siempre ha mostrado un cierto grado de arrogancia y confianza en sí mismo. Combinado con talento y trabajo duro, esta posición lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ahora se interpone en su camino.

Se recomienda cambiar de club tras una “desgracia”

“Su comportamiento hacia sus compañeros de equipo, entrenadores y fanáticos del Manchester United es vergonzoso”, dijo Danny Mills en Sky Sports. “Lamento por el club que la mejor actuación del United esta temporada haya sido eclipsada por un gran jugador que no puede actuar”, dijo el ex internacional de Inglaterra. “Ronaldo realmente cree que es más grande que el club”.

Con su tranquila salida de Old Trafford, Ronaldo ha desfigurado una vez más su monumento. Una gran carrera se dirige hacia un final feo. Para cambiar las cosas una vez más, Ronaldo debe dejar el United en el invierno.

En Portugal la gente sigue de pie y ha dicho muchas veces que quiere terminar su carrera deportiva en Lisboa.

Ha llegado el momento, porque Ronaldo también tiene que aceptar lo que es ahora: un jugador normal de la Premier League.

Usted también podría estar interesado en: La leyenda de Inglaterra entrega a Ronaldo: “débil”

Ten Hag responde a la emoción de Ronaldo: “Hablaremos de eso mañana”

Liga Premier Ronaldo excluido de la plantilla del United: Así reaccionó el astro hace 18 horas