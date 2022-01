Cuando Diana conduce un descapotable en Berlín y vive cerca de Potsdam – BZ Berlin

Como los ingleses no se atrevieron a hacerlo, el “Cómplice Film” de Berlín hizo una película sobre la Sra. D. El tiroteo tuvo lugar en la capital y cerca de Potsdam.

Primero tienes que mirar el timbre de la Hagelberger Strasse en Kreuzberg. Al final, golpeé discretamente una cinta negra a cuadros y leí “película armónica”. Una productora que ha enriquecido a Arthaus Cinemas con películas destacadas como “Hedi Schneider está atascado” o “Toni Erdmann”.

Casi nadie sospecharía que una película sobre Lady Diana (1961-1997) fue falsificada aquí, en el centro de Berlín.

“Spencer” (De los jueves en el cine) cuenta la última fiesta de Navidad de la princesa que Kristen Stewart (31) fotografió con la familia real en 1991 en el castillo de Sandringham en Norfolk. Porque se sentía como si estuviera en una jaula de oro y el matrimonio con el príncipe Carlos era una farsa.

Una historia explosiva que los productores británicos no querían quemarse las manos. “Se incendió aún más cuando el director Pablo Larren nos pidió que nos uniéramos”, recuerda Jonas Dornbach, de 43 años, de Accomplice Film.

Al principio, los productores intentaron que la BBC se uniera. Pero el hecho de que William y Harry aún fueran menores de edad en la película era demasiado sensible para el presentador de televisión británico, que temía una demanda por parte de sus hijos ahora adultos. “Por supuesto, también podemos ser demandados, pero revisamos todo cuidadosamente y asumimos el riesgo restante”, dice el bávaro Jonas Dornbach, que vive en Berlín desde hace 20 años.

El rechazo británico dificultó la filmación de “Spencer” (el título hace referencia al nombre de nacimiento de Diana) en Inglaterra. Así que era necesario encontrar una alternativa al castillo de Sandringham en Alemania.

La elección finalmente recayó en tres sitios: Kronberg en Hesse, Nordkirchen en Renania del Norte-Westfalia y el castillo de Marquardt, a 15 kilómetros al noroeste del centro de Potsdam. Allí se filmaron muchas tomas en interiores.

Así fue la fotografía en Berlín

También se han encontrado sitios adecuados en Berlín. La gastronomía en Max-Schmeling-Halle en Prenzlauer Berg sirvió de telón de fondo a la cocina del castillo y se capturaron primeros planos de Kristen Stewart al volante de un descapotable en la puerta de la casa de Soho (centro), donde la actriz vivió durante el rodaje de Berlín .

Debes haberlo disfrutado porque Berlín no tenía mucho que ofrecer en ese momento. Porque la ciudad estaba cerrada durante el tiroteo. “Ni siquiera pudimos llevar a Kristen a cenar”, dice Dornbach. “Pero a menudo practicaba deportes y corría mucho para conocer Berlín, siempre con sus guardaespaldas, por supuesto”.

El cierre se convirtió en una prueba, y cuando cayó la primera piedra el 28 de enero de 2021, Pablo Larren dio un gran discurso frente al equipo pidiéndoles que cumplieran las reglas lo más posible para evitar una parada de producción.

“En los 39 días del tiroteo, no tuvimos ni un solo caso de corona, a pesar de que viajamos mucho entre los estados federales”, dijo Dornbach. Sin embargo, la entrada a Alemania desde el Reino Unido estaba vigente en ese momento, por lo que tuvo que retirar todas las estaciones con anticipación para que sus representantes pudieran ingresar. Tuve que ponerme en contacto con la Policía Federal de Potsdam y los ministerios para obtener un permiso especial.

Lo logró, pero la estrella Timothy Spall (64), más conocido como Peter Pettigrew de “Harry Potter”, de Inglaterra, ni Sally Hawkins (45), nominada al Oscar por “Shape of Water”, no pudieron regresar durante seis semanas. . “Sally conocía Berlín y encontró el camino hasta aquí. Por otro lado, Timothy no estaba muy ‘divertido’ al principio cuando descubrió en Berlín que tendría que pasar seis semanas sin su esposa. Pero lo entendió”.

estado de ánimo de desfile de moda

A pesar de todas las adversidades, siempre hubo un buen ambiente en el set, que fue principalmente gracias a Pablo Larren y Kristen Stewart. Dentro del estilo de trabajo centrado en la familia del director, la actriz dio mucha fuerza a todos con su buen humor, aunque tuvo que interpretar a una mujer deprimida frente a la cámara.

Sin embargo, siempre usan un gran vestuario, que es muy importante para la película para reflejar los diferentes estados de ánimo de Diana.

Sin embargo, conseguirlo no fue fácil. “Nos basamos en fotografías de Diana entre 1988 y 1992”, explica Dornbach. “Encontramos una chaqueta cuadrada por £ 20 en una tienda de segunda mano inglesa, y en un estudio de Chanel, 5 costureras trabajaron durante 1.034 horas en una réplica del vestido blanco que llevaba puesto”.

La entrega de una mesa de billar de lujo desde Irlanda también fue un factor de costo importante. La película “Spencer” se financió con un total de 15 millones de euros, una cantidad enorme para un proyecto cinematográfico alemán. Afortunadamente, los patrocinadores de cine locales también creyeron en la película. Solo Medienboard Berlin-Brandenburg aportó 900.000 euros. Mientras tanto, la gente quedó impresionada en Gran Bretaña, donde la película “Spencer” comenzó dos meses antes.

¿Hubo realmente una reacción de la familia real británica? “Todavía no, pero probablemente mantendremos las luces encendidas, también teniendo en cuenta que el 31 de agosto de 2022 será el 25 aniversario de la muerte de Diana. Pero me interesaría saber qué piensan Harry y William sobre la película, “, dice Dornbach.