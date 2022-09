¿Cuánto ganan los empleados en todos los niveles?

a: julian arquero

Mercedes-Benz es uno de los empleadores más importantes de la región de Stuttgart. Esto es lo que ganan los empleados del fabricante de automóviles de fama mundial.

Stuttgart – la compañía de automóviles mercedes benz Posiblemente el mayor empleador de la región junto con el grupo tecnológico Bosch Stuttgart Y lo que hay más allá de eso. Incluso después de la separación del negocio de camiones y la consiguiente reducción de personal de la empresa tradicional, el grupo todavía emplea a unas 172.000 personas en todo el mundo. en la estructura jerárquica, Que ya fijó el nivel salarial en la anterior empresa DaimlerMercedes-Benz sigue diciendo. No debería sorprender que la pintura sobre Ola Källenius valga más. subordinar El técnico de Mercedes recibió recientemente un aumento de sueldo.

En la mayoría de los casos, el monto de la recompensa depende del nivel jerárquico relevante. En Mercedes-Benz, hay alrededor de 100 gerentes directamente bajo la junta directiva, y conforman el Nivel 1. Debajo de ellos están los Gerentes de División (E2), los Gerentes de División (E3) y finalmente los Líderes de Equipo (E4). Por debajo de estos niveles, se aplica el salario colectivo establecido por el sindicato IG Metall. Según lo informado por BW24.de.

Mercedes-Benz: salarios de la junta directiva de la compañía de automóviles: esto es lo que gana Ola Källenius and Co.

subordinar Consejo de administración de Mercedes Benz Las fortunas del grupo automovilístico mundialmente activo lideran desde Stuttgart. El jefe de Mercedes, Ola Kallenius, recibió un salario total de 6,14 millones de euros después del buen año fiscal 2021 agencia de noticias alemana (dpa) A mediados de marzo. Además del CEO, hay otras siete personas en la junta directiva de la compañía automotriz. Esto es lo que ganaron los directores interinos en el año fiscal 2021:

Ola Källenius, CEO 6,14 millones de euros (remuneración total) Jörg Borzer, Director de Producción y Gestión de la Cadena de Suministro 141.000 euros (en posición desde el 1 de diciembre) Renata Jungo Bruenger, Miembro de la Junta de Integridad y Asuntos Legales 2,47 millones de euros Sabine Kohlzen, Directora de Recursos Humanos y Trabajo 142.000 euros (en funciones desde el 1 de diciembre) Marcus Schaeffer, Jefe de Desarrollo y Adquisiciones 2,1 millones de euros Britta Seeger, Directora de Ventas, Mercedes-Benz Cars 2,46 millones de euros Hubertus Troska, Jefe de Actividades Chinas 3,10 millones de euros Harald Wilhelm, director financiero y controlador 1,93 millones de euros

(Fuente: Informe de compensación 2021 Mercedes-Benz Group AG)

Además, los ex miembros de la junta directiva de Mercedes-Benz y los ex grupos continúan recibiendo sus salarios. Según el informe de bonificación, el ex director ejecutivo Dieter Zetsche recibió alrededor de 3,5 millones de euros para el año fiscal 2021.

Mercedes-Benz: Salarios de los directores ejecutivos en los niveles 1 a 4

Alrededor de 100 altos directivos de Mercedes-Benz conforman el Nivel 1 directamente bajo la junta directiva. Cada uno gana varios cientos de miles de euros al año, pero el salario a este nivel se negocia individualmente, según los informes. periódico de stuttgart. Además de su bonificación, los gerentes reciben una bonificación y un conjunto de las llamadas acciones fantasma cada año. Como resultado, los altos directivos de Mercedes-Benz tendrán una participación financiera en el precio de las acciones del fabricante de automóviles durante un período de cuatro años, de modo que sus decisiones se consideren a largo plazo.

Los salarios en Mercedes-Benz se basan en estructuras jerárquicas. Pero el éxito empresarial también juega un papel. © Marijan Murad / dpa

A continuación se muestran los niveles de gestión del 2 al 4 en la jerarquía de Mercedes-Benz. El nivel 2 incluye a los jefes de departamento, que a menudo tienen varios cientos de empleados a su cargo. Según el Stuttgarter Zeitung, ganan un salario base de unos 200.000 euros, al que se suman los pagos de bonificaciones y cantidades fantasma. Los jefes de departamento de nivel 3 ganan entre 120.000 y 140.000 euros al año, incluidas las bonificaciones. Finalmente, el nivel 4 incluye a los jefes de equipo de Mercedes-Benz, que se encuentran en el nivel de gestión más bajo y ganan alrededor de 100.000 € anuales.

Mercedes-Benz: salarios de los empleados de la empresa automovilística

En Alemania, a los empleados de Mercedes-Benz se les paga de acuerdo con el convenio salarial del sindicato IG Metall. Existen los llamados grupos salariales (EG). El salario del empleado en cuestión depende de la región, por ejemplo en la piscina, y los años de servicio en la empresa.

Selección de la remuneración de los trabajadores de la negociación colectiva por actividad:

Ingeniero 78100 EUR controladores 72400 euros mecánico 38.600 € Escritor de archivos 47.300 € contador 40400 € trabajador de línea de montaje 38.700 € estudiante que trabaja 17100 EUR el aprendiz 16600 EUR

(Fuente: Kununu)

en Baden-Wurtemberg Los salarios de los empleados de Mercedes-Benz van desde el grupo salarial 1 de alrededor de 2.400 euros hasta el grupo salarial 17 de alrededor de 6.000 euros al mes, según los informes. periódico de stuttgart. También hay una tarifa adicional por trabajar tarde y trabajar por turnos.

Mercedes-Benz: bono para empleados – coche de empresa y acciones fantasma

Si bien a los ejecutivos de Mercedes-Benz se les proporciona el automóvil de la empresa, los empleados de nivel E aún obtienen un descuento del 21,5 por ciento si compran un Mercedes nuevo y lo conservan durante al menos seis meses. Esto también incluye, por ejemplo, sedán eléctrico de lujo EQS. Los gerentes también reciben un bono que depende del éxito de toda la empresa o departamento en cuestión. de acuerdo a periódico de stuttgart Triplicar el salario base de los directores ejecutivos si se logran los objetivos financieros.

En los últimos años, Mercedes-Benz ha enfrentado importantes críticas porque el grupo pagó altos dividendos a los accionistas a pesar de los recortes masivos de empleos. en el año pasado Mercedes repartió 5.350 millones de euros a los accionistasLa mayor rentabilidad en la historia de la compañía. A través de las llamadas acciones fantasma, los ejecutivos del grupo también deben beneficiarse de estos pagos. Las acciones se reasignan cada año y tienen una validez de cuatro años. Como resultado, los ejecutivos se posicionan como si ya fueran propietarios de las acciones asignadas y, por lo tanto, reciben dividendos. El importe se paga en el cuarto año, de manera que los ejecutivos también se benefician del precio de la acción.

