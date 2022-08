Cuenta corriente: ¿Cuánto puedes ahorrar cambiando de banco ahora? dinero

Hay muchos bancos gratuitos y, sin embargo, muchos alemanes siguen pagando por la gestión de cuentas, las transferencias y las tarjetas de crédito. En general, los 80 millones de clientes de los bancos podrían tener casi seis mil millones de euros adicionales en sus bolsillos si optaran por una cuenta gratuita.

tasas de usura? ¡No tiene que serlo! Muchos bancos en línea (como DKB, ING, N26, HypFreeinsbank, Meine Bank o Consorsbank) siguen siendo completamente gratuitos.

El portal de consumidores “Biallo” analizó más de cerca los costos en un estudio exclusivo de BILD y calculó: en promedio, los clientes bancarios pagan poco menos de 90 euros al año por una cuenta en línea con cinco transferencias por mes, una Girocard y una tarjeta de crédito estándar. Más precisamente: 87,89 euros. Y: Biallo tiene uno en su sitio web Visión general Para todas las casas de dinero que ofrecen cuentas gratuitas.

Leer también

No se registraron los beneficios de sobregiro y sobregiro, y no se tomaron en cuenta otras comisiones como tarjetas de socios, depósitos en efectivo, retiros, artículos de reserva y más.

La forma más cara de gestionar tu dinero: ¡las cajas de ahorros! Cobran las tarifas más altas, mucho más que Volks- und Raiffeisenbanken (VR-Banken) o los proveedores nacionales.

interesante también

Según Biallo, el rango de comisión bancaria está entre 0 y 200 euros bien si el cliente también retira fondos cuatro veces al año en países fuera de la Unión Europea. Entonces los costos en DKB Bank son 0 euros y en ING Bank entre 12 y 32 euros (dependiendo de cuántas tarifas de retiro se incurran). El rango en Commerzbank es de 40 a 64 euros, en Postbank entre 52 y 78 euros, y en Deutsche Bank de 122 a 146 euros.

Tres bancos regionales más caros: Sparkasse Mühlheim (167 a 187 euros), Banhaus Hafner (16 a 197 euros) y Volksbank Bad Laer (179 a 199 euros / todas las cantidades redondeadas, nota).

“También debe considerar que mientras la mayoría de los bancos directos mantienen la estabilidad de precios con sus cuentas gratuitas, los costos de otros bancos continúan aumentando de año en año”, dice el estudio de Biallo.

Y no sólo eso: domiciliaciones, depósitos y retiradas de efectivo, uso de máquinas de autoservicio: hoy en día no hay casi nada por lo que los bancos y cajas de ahorros no cobren comisión. Dependiendo del proveedor, esto da como resultado tasas anuales significativamente más altas.

Gharib: Existe una clara disparidad regional en lo que los clientes pagan a sus bancos.

De media, pagas la mayor cantidad en los estados de Hamburgo (112€), Bremen (107€) y Schleswig-Holstein (104€). En comparación, las tarifas para clientes bancarios (usando el mismo modelo de cuenta y sin retiros de efectivo) en Brandeburgo (74 €), Mecklenburg-Vorpommern (76 €) o en Saarland (77 €) son casi un 50 por ciento más baratas, con el mismo servicio.

Los 20 bancos más caros

Los valores medios tienen significado solo hasta cierto punto. Más interesante aún es echar un vistazo a las 20 cajas autonómicas y de ahorros que cobran a sus clientes comisiones más elevadas. Y comparar estas casas financieras que no cobran nada o casi nada por el mismo servicio.

Banco Precio Anual Volkswagen Bad Laer 178,70 € Sparkas Mülheim 166.80 Banco Hafner 161.00 Sparkas Schwelem Spruckhovel 160.80 Mercurio Banco Privado 159.40 Volksbank Potsbach 156.00 Haspa Caja de Ahorros de Hamburgo 155.40 volkswagen banco eisenberg 155.00 banco de ahorros burdishholm 154.80 Caja de ahorros Radeformwald 154.80 VR Bank Main-Kinzig-Buedingen 153.00 Volksbank eG – El banco diseñado 150.80 Kreissparkasse Grafschaft Bentheim 150.00 Stadtsparkasse Wunstorf 149.88 Caja de ahorros provincial y municipal en Kaufbeuren 149.30 Volksbank Dessau-Anhalt 149.00 Sparkasse Harburg-Buxtehude 148.80 Banco de Ahorros de Siegen 148.80 Caja de Ahorros de Wilhelmshaven 148.80 Banco Raiffeisen Ersingen 148.80 READ Después de que la Agencia Federal de Redes prohibiera dos ofertas tarifarias: así interactúan Telekom y Vodafone

Las 20 cooperativas de ahorro y crédito más importantes con las tarifas más bajas