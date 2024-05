Dacia Duster en el informe de conducción: mucho coche por ese dinero

Dacia Duster sigue siendo el SUV más barato de Alemania. Pero con la tercera generación se deshace de su imagen barata y convence como un SUV asequible: sólida tecnología todoterreno con tracción total conmutable y diversos programas todoterreno por menos de 25.000 euros.

Para conocer el carácter del Dacia Duster te recomendamos un viaje a Sudáfrica o Namibia. Miles de Duster de alquiler esperan allí a los turistas ávidos de aventuras que quieren conocer Sudáfrica a través de interminables caminos de arena y grava. El Duster siempre ha sido muy popular entre las empresas de arrendamiento locales, porque saben que el rendimiento es decente porque no pueden conseguir más autos por su dinero en ningún lado.

El Dacia Duster es un vehículo todoterreno, potente, universal y asequible. (Foto: Dacia)

Esto también se aplica a la recién lanzada tercera generación. Potente tecnología todoterreno con tracción total conmutable y varios programas todoterreno por menos de 25.000 €, ¿dónde se puede conseguir?

También hay suficiente espacio en el asiento trasero y un maletero muy aceptable en el que cabe fácilmente el equipaje de una familia de tres. Todo está empaquetado en una atractiva carrocería de sólo 4,34 metros de largo y que no sigue la tendencia cada vez mayor de la exageración generalizada de los SUV.

El interior del Dacia Duster también impresiona. (Foto: Dacia)

El interior también es impresionante. Atrás quedaron los días en que las alfombras caídas y el metal desnudo aparecían en muchos lugares. Hoy en día, el plástico limpio domina el diseño interior elegante. Por supuesto no queda suavemente espumoso y sin el chichi habitual. ¿Pero quién sigue golpeando el tablero?

Mejorar el diseño, la calidad y la imagen.

Cuesta creer lo rápido que los rumanos mejoraron el diseño y la calidad de sus modelos y al mismo tiempo pulieron su imagen. Cualquiera que conduzca un Dacia ya no será objeto de lástima. Hoy en día, los rumanos están atrayendo clientes incluso de marcas premium que ya no aceptan los ajustes de precios fijos de muchos fabricantes.

Dacia Duster tiene un maletero muy aceptable. (Foto: Dacia)

Los precios bajos dependen de una estrategia de marketing secundaria consistente que reduzca los costos de desarrollo y producción. Debajo de la chapa del Dacia no se esconde más que tecnología raspada y desarrollada por Renault, adaptada a sus propias necesidades. Por ejemplo, un motor híbrido produce 140 CV. Se trata de la única versión automática que combina un motor de gasolina de 1,6 litros, un motor eléctrico y un generador de arranque.

El uso híbrido, económico y fluido, es posible gracias al cambio a la plataforma CMF-B de Renault. Esto significa que los rumanos pueden utilizar motores parcialmente eléctricos, como el híbrido suave de 131 CV con 1,2 litros de cilindrada y alimentación de 48 voltios. Por otro lado, si quieres limitarte a lo básico y ahorrar presupuesto, puedes optar por el motor base en el equipamiento básico. Por 18.950, sale del patio un Duster con tracción delantera y motor de GLP de 101 CV, sin campanas ni silbidos como pantalla o llantas de aluminio, pero con aire acondicionado, luces LED, control de crucero o reconocimiento de señales de tráfico.

GLP: una alternativa que vale la pena considerar

¿gas de petróleo licuado? Aunque tiene menos demanda en Alemania que en Polonia, por ejemplo, es sin duda una alternativa a tener en cuenta a la hora de ahorrar. El litro cuesta 90 céntimos y repostar es muy fácil ya que la conexión de gas está protegida bajo el tapón de llenado de combustible, justo al lado de la boca de llenado de gasolina. Dependiendo de tu estilo de conducción, necesitarás unos 9 litros cada 100 kilómetros y no podría ser más barato.

A partir de la segunda versión de equipamiento, encima de la consola central se encuentra una pantalla de 10,1 pulgadas y un soporte para smartphone. (Foto: Dacia)

Con la tercera generación, el Duster es 1.500 € más caro, pero sigue teniendo un precio razonable. La nueva arquitectura no sólo proporciona más espacio interior, sino que también lleva el SUV pequeño al nivel técnico actual. La atención se centra en los instrumentos digitales de fácil lectura y, según el equipamiento, hay más asistentes a la conducción de los requeridos por ley.

Sí, el Duster ahora también emite un sonido de alerta tan pronto como el conductor ignora el límite de velocidad o se sale del carril. Pero el mero hecho de que la marca no esté de acuerdo con la exageración técnica de muchos modelos hace que sea un placer conducir este coche. A partir de la segunda versión de equipamiento, encima de la consola central se encuentra una pantalla de tamaño razonable de 10,1 pulgadas y un soporte para smartphone. No se proporcionan navegación ni radio, es necesario descargar la aplicación Dacia Media Control. No importa, en un abrir y cerrar de ojos se puede integrar un teléfono móvil de forma inalámbrica y acceder a emisoras de radio por Internet o servicios de streaming a través de la pantalla grande. La navegación se realiza a través de Apple Car Play o Android Auto. Esto funciona bien y eso es todo lo que necesitas. Si es así: Los dos niveles de equipamiento más altos vienen con un sistema de navegación integrado que incluye datos en tiempo real.

Después de unos pocos kilómetros, el progreso se puede sentir y experimentar. La carrocería no está muy aislada, pero al menos los dos motores electrificados funcionan tan silenciosamente que lo único que se oye es el viento que sopla alrededor de la carrocería angular en la carretera.

Una idea convincente

El 1.2 TCe de 131 CV, disponible con tracción delantera o total, convence especialmente: suprime las vibraciones típicas de los tres cilindros y, a pesar de su pequeña cilindrada, tiene suficiente empuje para ponerse en marcha rápidamente. Incluso en terrenos empinados donde se necesita torque, nunca te sentirás sin potencia. Ayuda que el Duster con tracción total sea muy liviano con 1465 kg. El único inconveniente del híbrido suave: sólo está disponible como interruptor manual.

Asientos en Dacia Duster: muy blandos. (Foto: Dacia)

Hulk ha perdido un poco su antigua y poderosa personalidad. En cambio, el plumero rebota muy bien y es casi demasiado blando. La carga se siente un poco indiferente en las curvas rápidas, pero eso también se debe a los asientos suaves y sin apoyo.

Pero puedes vivir con eso y eso no cambia su carácter de programa todo en uno poderoso, de aplicación universal y accesible para todos los presupuestos. Nuestro consejo: TCe 130 4×4 en equipamiento básico por 24.650 euros. Además del Paquete Invierno con asientos y volante calefactables (350 euros) y el Paquete Dormir por valor de 1.590 euros con cajas portaobjetos y colchones.

Dacia Duster – datos técnicos

SUV de cinco puertas; Longitud: 4,34 m, anchura: 1,81 m (con retrovisor exterior: 2,07 m), altura: 1666 m, distancia entre ejes: 2,66 m, maletero: 453-1545 l (versión autogas); 517-1609L (TCe 130); 456-1548 litros (TCe 130 4×4)

Eco-G100 (gas para automóviles)

Cilindrada/cilindro: 999 cc/3; Potencia: 74 kW/101 CV; Par de torsión: 170 Nm/2000 rpm

Manual de seis velocidades, tracción delantera

0-100 km/h: 13,2 segundos, velocidad máxima: 168 km/h

Consumo: 8,0 GLP/100 km, Emisiones de CO2: 126 g/km

Precio: 18.950 euros (básico)

TCe 130 (híbrido suave de 48 V)

Cilindrada/cilindro: 1.199 cc/3; Potencia: 96 kW/131 CV; Par de torsión: 230 Nm/2100 rpm

Manual de seis velocidades, tracción delantera

0-100 km/h: 9,9 segundos, velocidad máxima: 180 km/h

Consumo: 5,5 l/100 km, Emisiones de CO2: 123 g/km

Precio: 22.150 euros (exprés)

TCe 130 4×4 (híbrido suave de 48 V)

Cilindrada/cilindro: 1.199 cc/3; Potencia: 96 kW/131 CV; Par de torsión: 230 Nm/2100 rpm

Caja de cambios de seis velocidades, tracción en las cuatro ruedas.

0-100 km/h: 11,0 segundos, velocidad máxima: 180 km/h

Consumo: 6,1 l/100 km, Emisiones de CO2: 135 g/km

Precio: 24.650 euros (expresión)

Híbrido 140 (propulsión totalmente híbrida)