Tenga en cuenta los riesgos: atención a los pequeños inversores: los principiantes deben saber esto sobre las inversiones en criptomonedas en Bitcoin, Ethereum & Co. | Boletin informativo

• Las criptomonedas están creciendo en popularidad

• Los corredores en línea facilitan la entrada al mercado de criptomonedas

• Se deben considerar varios riesgos

Las criptomonedas son cada vez más populares. Si bien las criptomonedas se consideraron originalmente como un medio de pago descentralizado, independiente y transfronterizo, ahora tienen una demanda particular como activos en los que los inversores a largo plazo pueden obtener ganancias significativas. Fruta lleno de esperanza No es de extrañar, después de todo, que la moneda electrónica original, Bitcoin, valiera solo 0,08 centavos de dólar estadounidense en el momento de su creación. El precio es actualmente más de 41.000 dólares estadounidenses. El récord anterior es de poco menos de $ 69,000 USD.

Según lo escrito por la empresa de criptopagos TripleA, en 2021 había más de 300 millones de criptousuarios en todo el mundo. Según el economista financiero Hartmut Walz, el hecho de que cada vez más personas decidan ingresar al mercado de las criptomonedas también se debe a que sufrirán FOMO, es decir, miedo a perderse algo, dijo a la agencia de noticias alemana DPA. .



El camino hacia las criptomonedas es cada vez más fácil

Además, ahora es fácil conseguir criptomonedas. Ahora hay muchos corredores que facilitan el comercio de activos digitales para pequeños inversores. En el pasado, por lo general, solo era posible comprar criptomonedas a través de lugares de cambio de divisas y luego tenía que transferirlas a su propia billetera, ya que este proceso puede ser bastante complejo y difícil de entender, especialmente para los recién llegados. Sin embargo, con las nuevas ofertas de aplicaciones comerciales, este proceso ahora es mucho más fácil. Las criptomonedas ya se pueden comprar con un clic o deslizamiento, que se administran instantáneamente en la billetera apropiada del corredor.



Los riesgos no deben subestimarse

Sin embargo, la simplicidad de adquirir criptomonedas no debe ocultar el hecho de que las criptomonedas siguen siendo una inversión de alto riesgo. Como Walz lo ve de esta manera: “Es una señal asesina de que comprar criptomonedas es cada vez más fácil. Está apuntando a los grupos objetivo equivocados”, lo cita el periódico Die Welt. Finalmente, al invertir, siempre se debe seguir el principio, no compre nada incomprensible. Solo los fanáticos de la tecnología deberían poder comprender y evaluar lo que realmente se esconde detrás de las muchas criptomonedas disponibles ahora. Después de todo, muchos inversores tropezarían si solo se explicara la tecnología blockchain, que es la base de todas las monedas electrónicas. “Nadie puede realmente evaluar los riesgos, especialmente los pequeños inversores”, dice el experto financiero. “Incluso los fundamentos de la tecnología detrás de las monedas son difíciles de entender”.



Alta volatilidad en criptomonedas

Existe un riesgo al operar con criptomonedas con una volatilidad extremadamente alta. El aumento de los precios, así como las pérdidas masivas de valor, no son infrecuentes para las criptomonedas, aunque es extremadamente difícil, si no imposible, predecir la dirección en la que se desarrollarán los precios. Después de todo, un solo tweet del jefe de Tesla, Elon Musk, a menudo es suficiente para causar saltos o pérdidas de precios de dos dígitos.



Pérdida total de valor no excluida

Además, no debemos olvidar que las monedas digitales solo existen en línea y muchas de ellas no tienen ningún valor real detrás de ellas. En consecuencia, la criptomoneda puede desaparecer por completo del mercado en cualquier momento y el inversor perderá toda su inversión. En este contexto, las estafas no son infrecuentes, ya que las ofertas iniciales de monedas eventualmente sacan dinero de los bolsillos de los inversores hambrientos de ganancias.



Además, la regulación de los criptoactivos sigue siendo un interrogante en muchos países. Otros países, como China, ya han decidido prohibir por completo el comercio de criptomonedas.



Las criptomonedas son algo inadecuadas como protección contra la inflación

Además del alto rendimiento, algunos inversores también esperan proteger su cartera de la inflación manteniendo criptomonedas. Después de todo, Bitcoin, por ejemplo, es un método de pago cuya cantidad está limitada a un total de 21 millones de monedas. Además, no se pueden crear nuevas monedas, a diferencia del papel moneda, que, en principio, los bancos centrales pueden suministrar sin cesar. Similar al famoso oro de refugio seguro, Urcyberdevise es un recurso finito. Por esta razón, los dos orígenes se mencionan a menudo al mismo tiempo para protegerse contra la inflación. De hecho, durante los últimos períodos de recesión en el mercado de valores, por ejemplo, debido a la pandemia de Corona o la guerra de Ucrania, se ha demostrado que las criptomonedas se comportan como activos de riesgo y, por lo tanto, siguen la dirección del mercado.



Asegurate adecuadamente

A pesar de estos diversos riesgos, los inversores, por supuesto, aún pueden optar por apostar. Sin embargo, el experto en criptografía Timo Emden de Emden Research aconseja al mundo que los principiantes deben protegerse aquí: “Debe comprar varias monedas para reducir el riesgo de incumplimiento”. Además, es útil pensar a largo plazo y no esperar ganancias rápidas. Si alguien está dispuesto a correr el riesgo, nada se interpone en el camino de invertir en criptomonedas.

