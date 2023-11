Darmstadt vs Mainz, predicciones y cuotas 11.11.23

Hay un viejo dicho que dice que el fútbol es lo más bonito del mundo. Para Torsten Lieberknecht, el deporte ha pasado a un segundo plano esta semana. Debido a que su esposa sufrió un derrame cerebral, el autocar del SV Darmstadt 98 no estará disponible por tiempo indefinido. ¡que te mejores pronto!

Sin un entrenador en jefe, los Lilies tuvieron que confiar en eso Importante duelo en el sótano contra el FSV Mainz 05 Traer. Aunque se puede suponer que el equipo pondrá todo en juego para su entrenador novato y su familia, las señales de cara al duelo vecinal contra el Rheinhessen no parecen tan halagüeñas. Esto también lo confirman las cuotas de apuestas, que son más bajas para una victoria fuera de casa en el partido entre Darmstadt y Mainz. Por lo tanto, el rojo y el blanco son los favoritos de Böllenfalltor.

Darmstadt – Maguncia Perspectivas | 3 consejos importantes

Esta valoración, a su vez, se debe a que la semana pasada el equipo Zero Five estuvo bajo la dirección del entrenador interino Jan Siewert. Finalmente consiguieron su primera victoria de la temporada.. Si el FSV toma el impulso de una victoria por 2-0 sobre el RB Leipzig en el choque del sábado por la tarde, las posibilidades entre Darmstadt y Mainz de predecir un segundo triplete consecutivo para el FSV no son nada malas. No deberían faltar posibles opciones de celebración después del viaje de media hora a casa, ya que comienza el 11 de noviembre. Tradicionalmente, una nueva sesión de carnaval, por supuesto también en el centro carnavalesco de Maguncia.

Darmstadt – estadísticas y forma actual

Después de una victoria a domicilio por 2-1 en la séptima jornada contra el FC Augsburg, el SV Darmstadt 98 parecía haber llegado por fin a la casa de los concejales. Gracias a tres segundos puestos consecutivos en esta etapa, el equipo ascendido ascendió al undécimo lugar y puede hablar de un comienzo exitoso. Pero últimamente el equipo ha sufrido tres derrotas consecutivas, lo que ha planteado dudas sobre la idoneidad del club del sur de Hessen para la máxima categoría.

En los tres partidos contra RB Leipzig, Bayern y Bochum se marcaron 13 (!) goles. Una vez más quedó claro que… La obra de construcción más grande sigue siendo la defensa. El. Ningún otro equipo encajó tantos goles como los Lilies, que la temporada pasada tuvieron la mejor defensa de la segunda Bundesliga. En la larga historia de la Bundesliga, sólo Saarbrücken y el Tennis Borussia Berlín han recibido más goles después de diez jornadas de partido. Teniendo en cuenta estas desastrosas estadísticas defensivas, cualquiera que esté dispuesto a hacer una apuesta arriesgada a que el FSV marque al menos un gol en ambos tiempos el sábado por la tarde puede obtener cuotas altas de 3,25 en la aplicación Bet365 en el duelo en el sótano entre Darmstadt y Mainz.

Los asistentes de Lieberknecht tienen que reconstruir el once inicial

De esto también depende el hecho de que estemos en el puesto 15 de la tabla, que en el peor de los casos podría caer al último lugar este fin de semana, cuando los Outsiders se enfrenten a un antiguo equipo de la Primera División del bastión del Carnaval. La tensa situación personal del equipo local juntos. Además de Klaus Giasola, Matej Majlica y el capitán Fabian Holland, faltarán tres defensores habituales. La pérdida de Holanda en particular será difícil de compensar, ya que ahora juega un papel muy importante en el mediocampo central como líder agresivo y probado.

Por si los problemas no fueran ya suficientemente complicados, también hay que decir que los lirios son débiles en casa. En los cinco partidos que el equipo ha disputado en casa hasta el momento sólo ha conseguido cuatro puntos. Los 14 goles encajados, una media de tres goles por partido, seguramente serán una espina clavada para todo el cuerpo técnico de su estadio, aunque el rendimiento ofensivo es al menos impresionante. El equipo ascendido marcó al menos un gol en los cinco partidos en casa antes mencionados, para un total de diez goles. La apuesta de más de 2,5 siempre iba a seguir adelante, lo que también encontrará un lugar en la tabla de pronósticos superiores para el próximo partido en la batalla por el descenso BL 23/24.

Alineación esperada para el partido contra Darmstadt:

Jugadores lesionados y suspendidos del Darmstadt:



Partidos anteriores de Darmstadt:

Maguncia: estadísticas y estado de forma

Los sufridos seguidores del FSV Mainz 05 tuvieron que esperar hasta la décima jornada para finalmente conseguir su primera victoria de la temporada. Vale la pena señalar que este trío llegó menos de 48 horas después de que Bo Svensson anunciara su retiro. Llorando, el favorito de la afición pasó el testigo al entrenador de la sub-23, Jan Siewert, quien claramente hizo los ajustes correctos con cero cincos. Ante el RB Leipzig (2-0), logró dejar huella.. A pesar de mantener su portería a cero por primera vez de la temporada, no todo lo que brilla es oro, pero ha quedado claro que el Rheinhessen se ha vendido claramente en las primeras nueve jornadas.

Dado que la confianza en uno mismo ha recibido un gran impulso y los tres primeros podrían ser los ganadores, no nos importaría predecir una victoria fuera de casa en el encuentro Darmstadt-Mainz. El hecho de que los rojiblancos esperaran ganar nueve partidos fuera de casa ahora pasa a un segundo plano, apenas relevante en nuestras consideraciones, dadas las recientes impresiones y la motivación positiva tras el cambio de entrenador.

¿Mainz se enfrentará a los Lilies?

También puede ser útil el sábado por la tarde que los Lirios no puedan detectar debilidades en el número cero. Hablar y escribir Onyisiwo y sus compañeros encajaron ocho de los 24 goles que encajaron en el último cuarto de hora.. Sin embargo, actualmente sólo hay un equipo en la Bundesliga que no ha marcado un gol en los últimos 15 minutos de un partido: ¡el SV Darmstadt 98!

Es cierto que nuestra valoración de este juego se basa no sólo en estadísticas, sino también en impresiones subjetivas. Por un lado, consideramos que el equipo Rheinhessen es más fuerte que el equipo SVD98. Por otro lado, el hecho de que Lieberknecht tenga que jugar en casa en un partido tan importante y quiera jugar por la victoria con su afición detrás de él podría venirle bien. Especialmente en el juego de transición, FSV a veces puede plantear problemas a la débil defensa de los Lilies. Si el gran talento Brajan Gruda, que se perdió contra Leipzig la semana pasada, regresa al equipo, las perspectivas del Darmstadt contra Mainz proporcionarían un valor atractivo para los visitantes.

Alineación esperada del Mainz:

Jugadores del Mainz lesionados y sancionados:



Partidos anteriores del Maguncia:

Consejo Darmstadt – Mainz en comparación de probabilidades 11 de noviembre de 2023 – 1/X/2

Darmstadt – Mainz Comparación directa / Balance H2H

Estos equipos sólo se han enfrentado cuatro veces en la Bundesliga. Entre 2015 y 2017, Mainz obtuvo dos victorias, una victoria para Darmstadt y un empate. Sin embargo, los tiempos combinados de la Liga 2 son mucho más antiguos y, por lo tanto, son completamente irrelevantes para el próximo partido. Más de seis años después de su último duelo en vivo, las cartas se están barajando por completo.

Estadísticas destacadas para Darmstadt contra Maguncia

Predicciones de la base de apuestas y Darmstadt – Maguncia consejo

El sábado habrá un duelo entre vecinos en lo más profundo de la tabla en el marco de la jornada 11 de la Bundesliga. Darmstadt da la bienvenida a Maguncia. Según las cuotas de apuestas, los invitados de Rheinhessen tienen más posibilidades de conseguir los tres puntos, lo que se debe principalmente a los acontecimientos que tuvieron lugar la semana pasada.

Los Lilies perdieron el fin de semana pasado su partido en casa ante el VfL Bochum y ahora tendrán que prescindir del capitán Hollande, además de los ya sancionados Majlica y Gasola. Además, el entrenador Torsten Lieberknecht no estará disponible hasta nuevo aviso. Para nosotros, confiar simplemente en la emoción y la motivación existentes no es suficiente para apostar por el equipo del Sur de Hesse. Especialmente teniendo en cuenta que el FSV finalmente celebró su primera victoria por 2-0 sobre el RB Leipzig y quiere dar el siguiente paso para salir de la crisis con la liberalización detrás.

Darmstadt ya ha encajado 32 goles esta temporada

Mainz no ha logrado ninguna victoria en 9 partidos fuera de casa

Los Lirios tienen que prescindir de las colgantes Jasula, Maglica y Hollandaise

El FSV encajó 8 de los 24 goles que encajó en el último cuarto de hora

La SVD sólo consiguió 4 puntos en 5 partidos en casa

Por lo tanto, nos inclinamos a apostar por el equipo de Siewert, al que consideramos de calidad ligeramente superior y, lo que es más importante, se beneficiará de la debilidad defensiva del anfitrión (ya ha encajado 32 goles). En Darmstadt contra Mainz Consejos para ganar fuera de casa Nos arriesgamos a utilizar cinco unidades. La cuota más alta de 2,37 se puede jugar en Bwin. Si desea conocer más de cerca al proveedor de apuestas de antemano, puede leer el informe de experiencia de la base de apuestas de Bwin.

Como siempre, podéis conseguir más consejos, análisis y estadísticas sobre el fin de semana BL Vídeo de la Bundesliga del equipo de dos piernas. Si tú también quieres saber con qué traje celebra Carsten Vos el Carnaval, ¡definitivamente deberías seguirla!

Darmstadt contra Maguncia – Las mejores cuotas de la liga alemana.

victoria Darmstadt: 3.00 @Bet365

Empate: 3,60 @Bet3000

victoria Maguncia:2.37 @Bowen

Darmstadt – Maguncia – Cuotas de apuestas* y otras apuestas interesantes de un vistazo:

Más/menos de 2,5 goles

Más de 2,5 goles: 1,72 @Bet365

Menos de 2,5 goles: 2,10 @Bet365

Ambos equipos anotan

Sí: 1,61 @Bet365

Número: 2,20 @Bet365