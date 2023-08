De Berlín a Budapest: insomnes en el tren nocturno

Me imaginé el viaje en tren nocturno de otra manera: uno romántico, un poco como el Orient Express, un poco como una película de Wes Anderson. Durante el viaje quise filosofar mentalmente sobre el sentido del tiempo y del espacio mientras viajo en tren. En cambio, ahora me planteo si podría pedirles a mis compañeros de viaje que me pasen una galleta. Porque durante las casi 14 horas de vuelo no hay ningún restaurante en el avión. Los pocos bocadillos en la habitación de al lado también estaban agotados.

La decepción me llegó mucho antes al reservar billetes: aunque los viajes nocturnos en tren están en la página web de Deutsche Bahn, no puedo reservarlos allí. La razón: el propio ferrocarril no dispone de trenes-cama. Así que tengo que ir directamente al sitio web del proveedor y, para mi caso de tren nocturno, este es el MAV húngaro.