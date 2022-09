Debate general de la ONU: “¡Esto es puro imperialismo!” – En su discurso, Schultz atacó directamente a Putin

BSinceridad Olaf Schultz (Partido Socialdemócrata) ha pedido fortalecer la cooperación internacional y reformar el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate público de la ONU a la luz de varias crisis. Schultz dijo el martes por la noche (hora local) en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que debe ser posible “garantizar que el mundo multipolar en el siglo XXI siga siendo un mundo multilateral”.

“El nacionalismo y el aislamiento no resuelven los desafíos de nuestro tiempo”, dijo el canciller. “Más cooperación, más asociación, más compromiso es la única solución razonable, ya sea para combatir el cambio climático o los riesgos para la salud global, la inflación y las cadenas comerciales interrumpidas o cómo lidiamos con el desplazamiento y la migración”.

En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Schulz lamentó la “nueva división del mundo”: “Han surgido nuevas guerras y conflictos. Grandes crisis globales se acumulan ante nosotros, continúan y se exacerban”. Sin embargo, no se puede hablar de un “mundo sin reglas”: “Nuestro problema no es la falta de reglas, nuestro problema es la falta de voluntad para cumplirlas y hacerlas cumplir”.

Schultz pidió a la comunidad internacional que apoye los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. “Es por eso que no podemos sentarnos y relajarnos cuando una superpotencia nuclear bien armada, miembro fundador de las Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, quiere usar la fuerza para mover las fronteras”, dijo Schultz. La guerra de agresión de Rusia Ucrania.

No hay justificación para la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania. El presidente (Vladimir) Putin lo dirige con un objetivo: apoderarse de Ucrania. La autodeterminación y la independencia política no son fiables. “Solo hay una palabra”, dijo Schultz: “¡Es puro imperialismo!”

Schultz dijo que la comunidad internacional no debe permitir que Rusia gane la guerra. Por eso no aceptaremos la paz dictada por Rusia. Por eso Ucrania debe ser capaz de defenderse del ataque de Rusia. Apoyamos a Ucrania con todas nuestras fuerzas: financiera, económica, humanitaria y también con armas”.

En su discurso, Shultz también pidió la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que Rusia, como uno de los cinco miembros permanentes, tiene derecho a veto. El canciller dijo que las reglas e instituciones deben “adaptarse a las realidades del siglo XXI”.

Por ello es necesaria la “reforma y ampliación” del Consejo de Seguridad, “sobre todo, para incluir a los países del Sur Global”. “Alemania también está lista para asumir una mayor responsabilidad, como miembro permanente y como miembro no permanente inicialmente en 2027/2028”.

Alemania, que compite por uno de los 10 puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2027 y 2028, ha buscado durante mucho tiempo reformar el organismo más poderoso de las Naciones Unidas. Los críticos se quejan de que la estructura del Consejo de Seguridad -en particular la superpotencia de los cinco miembros permanentes China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos- ya no está actualizada y podría conducir a la prohibición del consejo.

Recientemente, Estados Unidos ha manifestado su apertura a las reformas. El presidente estadounidense, Joe Biden, también quiso retomar el tema en su discurso en el debate general de las Naciones Unidas el miércoles, anunció su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.