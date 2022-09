Ucrania No hay visas humanitarias para los rusos en Letonia

3:30 a. m.: El primer ministro japonés, Fumio Kishida, condenó enérgicamente la invasión rusa de Ucrania en su discurso ante las Naciones Unidas. “La invasión rusa de Ucrania pisotea la filosofía y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Kishida el martes por la noche (hora local) en Nueva York. Este comportamiento no debe ser tolerado.

1:45 a. m.: Figuras en Rusia cercanas al gobierno ruso recurrieron a las redes sociales para advertir a Occidente que no acepte las ganancias territoriales de Rusia o se arriesgue a una “guerra total”. El editor en jefe del canal de televisión ruso RT Margarita Simonyan escribió: “Hoy, el referéndum, mañana el reconocimiento como parte de la Federación Rusa, mañana pasado mañana los ataques en el territorio ruso se convertirán en un total guerra entre Ucrania, la OTAN y Rusia, en la que Rusia ya no está atada de manos”. Como dijo el ex presidente ruso y partidario de Putin, Dmitry Medvedev: “La invasión del territorio ruso es un crimen que permite el uso de todas las fuerzas de autodefensa”.