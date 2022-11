Debes tener estos medicamentos en casa.

a: johannes noss

Después de la pandemia de Corona con medidas preventivas, ahora se avecina una nueva ola de corona en el horizonte, y: en otoño, la gripe. ¿Qué medicamentos ayudan?

Berlín – Después de dos años y medio de medidas preventivas en la pandemia de Corona Alemania, actualmente se está relajando en muchos lugares. Por ejemplo, al usar una máscara protectora durante mucho tiempo, nuestro sistema inmunológico actualmente es más vulnerable de lo que era antes de la pandemia y muchas veces antes. Omicrón BQ.1.1 Ese fue el caso. El resultado: un comienzo extraordinariamente violento y temprano que realmente se hizo sentir. Ola de gripe en Alemania lejos y también multiplicará otros gérmenes y virus. Además, ya se vislumbra en el horizonte una ola invernal en términos de Corona y la subvariante omicron BQ.1.1.

Antes La ola Corona que el ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, también advierte y temeLa vacunación contra el coronavirus debería ayudar. Pero, ¿qué te hace volver a ponerte de pie una vez que llega la gripe?

Además de Omikron BQ.1.1, una epidemia de gripe acecha en Alemania: qué medicamentos ayudan si está enfermo

Pero no solo los virus de la influenza y el coronavirus, En Hamburgo una vez más se ajusta a las reglas de la corona, los exámenes oficiales ya no son obligatorios – Actualmente en camino. Además, actualmente hay una gran cantidad de virus gastrointestinales e infecciones respiratorias en la población, incluido este. Virus respiratorio sincitial humano (VSR)), por lo que ya se ha puesto en marcha un plan de emergencia en Francia. Cualquiera que se infecte necesita reposo en cama para poder recuperarse lo más rápido posible. Qué más ayuda: Beba muchos líquidos, preferiblemente té o agua. Además, en tu botiquín no deben faltar algunos remedios.

Infección gastrointestinal: diarrea, vómitos, náuseas, anorexia y dolor abdominal.

Junto a Influenza, RSV y Corona con BQ.1.1 Muchas infecciones gastrointestinales ocurren actualmente entre la población. Si no se trata, esta infección desaparecerá en unos pocos días. Por regla general, una infección gastrointestinal se acompaña de síntomas como diarrea, vómitos, náuseas, pérdida de apetito y dolor abdominal. El cansancio, el cansancio y la falta de energía suelen presentarse como efectos secundarios.

Alemania está experimentando actualmente una ola de influenza. Se agregará un nuevo hechizo de aura en invierno. (imagen icónica) © Christina Sabrowsky / dpa

Si solo se presentan estos síntomas, generalmente es un patógeno inofensivo y el sistema inmunitario debería ser capaz de lidiar con él por sí solo. Se vuelve aún más importante si, por ejemplo, hay moco o sangre en las heces. Entonces definitivamente deberías ver a un médico. También debe hacerse si la infección gastrointestinal se acompaña de una erupción u otros cambios en la piel.

Infección gastrointestinal: estos medicamentos siempre deben estar en el botiquín

Dado que las infecciones gastrointestinales se asocian regularmente con una pérdida significativa de líquidos, se recomienda soluciones de electrolitos Disponible en el botiquín. Esto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de nuevo.

Disponible en el botiquín. Esto ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de nuevo. Si es realmente malo, tiene sentido usar uno inhibidores peristálticos; Para retardar los movimientos intestinales. La desventaja de esto es que los virus no se eliminan del cuerpo tan rápidamente.

Para retardar los movimientos intestinales. La desventaja de esto es que los virus no se eliminan del cuerpo tan rápidamente. Dado que a menudo hay un aumento de la secreción de secreciones y fluidos en los intestinos, es útil reducir esto tomando los llamados Inhibidores de la secreción facilitar

facilitar Es por eso que puede ser útil Tomar medicamentos que previenen las náuseas. o reprimirlo.

o reprimirlo. Es más carbón activado Puede ser útil para infecciones gastrointestinales. Cuando se ingiere, esto puede conducir a la restricción de sustancias inflamatorias y tóxicas.

Puede ser útil para infecciones gastrointestinales. Cuando se ingiere, esto puede conducir a la restricción de sustancias inflamatorias y tóxicas. puede igualmente levadura seca Ayuda a prevenir las bacterias.

Los virus de la influenza pueden causar la gripe: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores corporales y musculares

Incluso más que los virus gastrointestinales, los virus de la influenza están actualmente en movimiento, lo que podría conducir a la clásica gripe, que parece estar asolando Alemania en este momento. Una variante omicron de rápida expansión BQ.1.1. Es recomendable, especialmente para las personas con una enfermedad previa, vacunarse contra la gripe una vez al año en el otoño para prevenir una posible infección o un curso severo. Los virus de la influenza se transmiten por lo que se llama una infección por gotitas. Los virus de la gripe, como Omikron BQ.1.1, se multiplican muy rápidamente, atacan principalmente las membranas mucosas y pueden transmitirse antes de que aparezcan los primeros síntomas.

La gripe generalmente retrocede dentro de los siete días, incluso sin tratamiento. Si la gripe se detecta a tiempo (dentro de las 48 horas), su médico puede aliviar su circulación con agentes antivirales. La influenza se caracteriza por una fiebre alta repentina, a menudo acompañada de dolor de cabeza y dolores musculares y corporales. Pero, por lo general, la fatiga, el dolor de garganta y la tos seca también se asocian con la gripe.

Gripe causada por virus de la influenza: estos medicamentos siempre deben estar en su botiquín

Los síntomas típicos de la gripe son dolores de cabeza y dolores musculares y corporales. Por lo tanto, se recomienda para tal situación Analgésicos como aspirina, paracetamol o ibuprofeno Disponible en el botiquín. No solo ayuda a tratar el dolor, sino que también reduce la fiebre.

Disponible en el botiquín. No solo ayuda a tratar el dolor, sino que también reduce la fiebre. Si tiene tos, puede bloqueador de la tos ayuda Esto solo debe usarse con tos seca, ya que es más probable que sea con tos mucosa. agentes para disolver secreciones Debe usarse hasta que se presente la tos. Los remedios herbales como la tos o los tés bronquiales también son útiles.

ayuda Esto solo debe usarse con tos seca, ya que es más probable que sea con tos mucosa. Debe usarse hasta que se presente la tos. Los remedios herbales como la tos o los tés bronquiales también son útiles. También hay dolor de garganta. Tés, pero también gárgaras, gotas, jarabes y, por supuesto, las pastillas habituales. de la farmacia.

Virus RS: secreción nasal, tos seca, estornudos y dolor de garganta

Y actualmente también está en camino el llamado virus respiratorio sincitial humano (VSR), que puede causar infecciones en las vías respiratorias superiores e inferiores. La infección afecta principalmente a niños pequeños. La enfermedad viral suele ir acompañada de síntomas como secreción nasal, tos seca, estornudos y dolor de garganta. Si estos síntomas persisten, los medicamentos recetados que ya están en la caja de medicamentos son suficientes. Sin embargo, también hay un curso severo en RSV. Luego, el tracto respiratorio inferior también se ve afectado, lo que significa que la bronquiolitis por RSV se ha propagado.

Esto generalmente se manifiesta en forma de fiebre, respiración pesada y rápida, e incluso falta de aire repentina. Además, se pueden producir sonidos de traqueteo audibles al respirar. En este contexto, también se debe prestar atención a la tos con flema y piel seca, fría y pálida. Además, la piel y/o las mucosas pueden volverse azules, por ejemplo, debido a la dificultad para respirar. En este caso, se debe consultar a un médico, ya que puede ser necesario administrar adrenalina para dilatar las vías respiratorias.

Corona virus: fatiga, tos sin esputo, fiebre, dolor de cabeza y secreción nasal

El subfactor omicron BQ.1.1 está circulando actualmente en Alemania en la pandemia de Corona; también se le llama el “perro del infierno”. BQ.1.1, esta es la información más reciente, es resistente a la terapia con anticuerpos. Además de los síntomas normales como dolor de garganta, fatiga, tos, fiebre, dolor de cabeza o secreción nasal, pueden presentarse síntomas como dificultad para respirar, pérdida del olfato y el gusto, y dolor muscular y articular intenso. Y al mismo tiempo hacer con Variante Omicron BF.7 Surgió otra gran aura.

En caso de una infección por corona, se puede tomar el medicamento descrito anteriormente si aparecen síntomas. Por ello, siempre se aconseja llevar analgésicos en casa en caso de fiebre repentina. Además, existen medicamentos especiales para corona, como Paxlovid, que el médico puede recetar en caso de un curso severo.