La tendencia a perder peso con Ozempic amenaza la atención de los diabéticos

Apoyo para la pérdida de peso: esto debería ser posible con el medicamento Ozempic: esto es lo que afirman los usuarios de TikTok. Los farmacéuticos advierten ahora de las consecuencias para las personas con diabetes.

Consejos de moda, maquillaje y nutrición: no todas las tendencias de TikTok son inofensivas. El medicamento para la diabetes Ozempic que contiene el ingrediente activo semaglutida actualmente está experimentando una exageración que podría tener graves consecuencias para los diabéticos como ellos. Diario de farmacéuticos alemanes (DAZ) mirando a. Ozempic está aprobado como medicamento para el tratamiento Diabetes tipo 2 Y para el control de peso a largo plazo. Ozempic es un medicamento para la diabetes que se usa junto con la dieta y el ejercicio para tratar a adultos cuya diabetes tipo 2 no está adecuadamente controlada. Agencia Europea de Medicamentos EMA. otra vez Lista amarilla de Pharmaindex Tenga en cuenta que requiere receta médica y se proporciona como una inyección en una pluma lista para usar. El ingrediente activo semaglutida se inyecta una vez por semana en Ozempic secreción de insulina en el cuerpo, ayudando a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Este efecto previene, por ejemplo, los antojos de comida, lo que hace que la preparación sea interesante en términos de control del peso corporal.

Según la Sociedad Alemana de Endocrinología, la semaglutida puede ayudar con la pérdida de peso, “porque la semaglutida conduce a una pérdida de peso de alrededor del 15 por ciento, incluso en personas sin diabetes”, dijo a Society. daz citado. El ingrediente activo se usa cada vez más “fuera de etiqueta” en personas con sobrepeso. Como resultado, el cuidado de los diabéticos está en riesgo. daz. Los posibles efectos secundarios también deben tomarse en serio.

Ozempic es un medicamento recetado para personas con diabetes. Pero también hay gente que lo usa para adelgazar. © Remko de Waal / Imago

Ozempic, un medicamento para la diabetes promocionado por los usuarios de TikTok como un producto para perder peso

El problema no es nuevo. Una y otra vez, los medicamentos para la diabetes se abusan y se usan exclusivamente para bajar de peso. así fue como sucedió Revista farmacéutica alemana De acuerdo con el comienzo del año en escasez de Trulicity con el ingrediente activo dulaglutida, que también Reducir el peso corporal Podrías.

TikTok también contribuye al hecho de que las preparaciones para la diabetes se usan como medicamentos de estilo de vida. Hace unos seis meses, una tendencia viral de TikTok en Australia provocó la escasez del medicamento para la diabetes Ozempic. Los usuarios de TikTok han anunciado el medicamento como un producto para bajar de peso. Y en este momento, la exageración de TikTok está causando cuellos de botella en la entrega de Ozempic. Como daz Informe en noviembre de 2022. En cotizaciones de publicaciones daz Profesor Schneider:

Allí (Nota del editor: en los EE. UU.), el medicamento para la diabetes Ozempic se usa en gran medida fuera de etiqueta, es decir, sin aprobación, para perder peso; También porque muchas celebridades como Elon Musk lo promocionan fuertemente. Solo el hashtag #Ozempic se ha compartido 350 millones de veces en las redes sociales.

Efectos secundarios de Ozbek

El uso fuera de etiqueta (el uso de medicamentos para enfermedades para las cuales las autoridades farmacéuticas no han aprobado un preparado) es peligroso, especialmente en lo que respecta a los cuellos de botella en el suministro. En el peor de los casos, ya no es posible cuidar a los diabéticos de la mejor manera posible, si Medicamentos como Ozempic falta en el mercado. Tomar Ozempic puede ser peligroso si no está bajo supervisión médica. Las interacciones con otros medicamentos y los efectos secundarios son posibles, incluido EMA y el lista amarilla a mi: