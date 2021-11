Debido a Facebook: startup de Berlín obligada a cambiar de marca

El nuevo logo de la empresa matriz Meta en Facebook.

El mensaje de sorpresa llegó a Marcus Dahlem la madrugada del viernes en su teléfono de Whatsapp. Un inversor le escribió con entusiasmo sobre si había protegido el logo de su startup. Se adjunta una captura de pantalla del nuevo logotipo de Facebook. Dahlem comparó los dos logotipos de la empresa entre sí, y se molestó: “Me quedó claro de inmediato que toda nuestra identidad de marca estaba prácticamente en la caja”, dijo el fundador de la startup M-Sense, con sede en Berlín, en una entrevista con Start. -Arriba Escena. ¿Qué pasó?

El jueves pasado, como se especuló anteriormente, Facebook anunció su cambio de marca. La empresa digital se llamará Meta en el futuro. El cambio de nombre debería indicar que Facebook ha sido durante mucho tiempo más que el simple operador de la red del mismo nombre, El fundador Mark Zuckerberg explicó. Además, el nombre también refleja la nueva estrategia. En los próximos años, Meta tiene la intención de construir el llamado metaverso, un mundo virtual en el que las personas puedan reunirse e intercambiar ideas a través de cascos de realidad virtual. Además, Zuckerberg mostró el nuevo logotipo de la empresa antes mencionado: M.

“No queríamos dejar eso sin cambios”.

Serio problema para el fundador de M-Sense, Markus Dahlem. Porque el logo descriptivo es casi idéntico al logo de su startup. El logotipo verde de la Compañía de Salud de Berlín también está decorado con una letra M entrelazada, que se supone simboliza los frecuentes ataques de migraña. “Aparte del color, apenas se aprecia ninguna diferencia”, dice el médico, que tiene un doctorado en física y que ha desarrollado una aplicación contra la enfermedad crónica. El programa crea un plan de tratamiento basado en síntomas individuales y ayuda con ejercicios.

Dahlem sigue un modelo de negocio muy diferente al de la corporación multimillonaria de California. Pero el fundador no solo se ve obligado a modificar su logo por posibles desequilibrios: teme sobre todo que los numerosos prejuicios contra Facebook en el manejo de los datos de los usuarios puedan perjudicar gravemente a su empresa. “Los datos son fundamentales para administrar correctamente el tratamiento, también son un activo muy sensible, por lo que confiamos en la confianza del usuario”, dice Dahlem.

Esta es otra razón por la que la startup decidió el viernes por la mañana lanzar el ataque. En el servicio de SMS de Twitter, MSense publicó una publicación con un montaje fotográfico que muestra los logotipos de ambas compañías uno al lado del otro. Además, un texto irónico: Te honra que Facebook se haya “inspirado” en el logotipo de la aplicación. “También puede estar inspirado en nuestros principios de protección de datos”, dice la redacción. El tweet no se ha descubierto en mucho tiempo. Se recibieron más de 10,000 retweets y 50,000 me gusta en solo unas pocas horas. En el portal de empleo LinkedIn llegó casi el mismo post 250.000 “me gusta”. “Por supuesto que no esperábamos esta respuesta, pero no queríamos dejar que nuestro enojo pasara sin ser cuestionado”, explica Dahlm a la campaña.

Según un abogado profesional, la demanda no es muy prometedora.

Hay buenas razones por las que el fundador eligió Twitter y no un abogado. Porque advertir o incluso presentar una demanda contra Meta tendría pocas posibilidades de éxito para la empresa berlinesa. “En mi opinión, los logotipos no son lo suficientemente parecidos para justificar el riesgo de confusión bajo la ley de marcas”, explica a Gründerszene David Geßner, abogado especializado en derechos de autor y derecho de medios. Para que un logotipo sea protegido por derechos de autor, primero debe alcanzar un “cierto nivel de creatividad”, por lo que debe ser un logro artístico. Según Jessner, este no es el caso en este caso particular.

En el logotipo de M-Sense, que se dice que el Meta sirvió como plantilla, solo se puede ver un “símbolo de infinito gráficamente simple”. Lo mismo ocurre con el logotipo de Meta: “Si acepta la protección de los derechos de autor para el logotipo porque si se confirma la altura de la creación, no hay infracción de derechos de autor, porque el espacio entre las dos marcas es lo suficientemente grande de acuerdo con la forma y color del diseño “.

Además, otras empresas de software ya utilizan logotipos similares que, según Jessner, tienden a reducir el potencial de confusión. El experto en derecho de marcas aconseja a los fundadores que registren los logotipos que se supone que son innovadores en la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania lo antes posible, preferiblemente una palabra combinada y una marca pictórica. Luego, las empresas emergentes deben usar las herramientas para escanear permanentemente la red en busca de copias, y tomar medidas si lo sospechan. “De lo contrario, el logotipo amenazaría con diluirse, como es el caso de M-Sense, porque cada vez hay más logotipos similares”, explica Gessner. El experto desaconseja el uso de plantillas de logotipos en línea o incluso herramientas en línea para nombres de empresas creativas.

Markus Dahlem, fundador de M-Sense, estos consejos ya no son útiles. Debido a que no protegió su logotipo, no podría evitar revisarlo. Quiere encargar un cambio de marca a una agencia en un futuro próximo. ¿Qué costes supone esto para él y su empresa? Todavía no puede estimar eso, según el fundador.