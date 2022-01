Erhebliches Kurspotenzial: Plug Power-Aktie, Ballard Power-Aktie & Co.: análisis alcista de Wasserstoff-Aktien | Nachricht

Aktien in diesem Artículo

• Wachsender Wasserstofftrend auch an der Börse

• Expertos alcistas para Plug Power y Ballard Power

• Enorme Kurszuwächse erwartet

Der Klimawandel ist seit geraumer Zeit in aller Munde – der Fokus liegt auf erneuerbaren Energien, der Staat kontrolliert die Schadstoffemissionen immer mehr, Unternehmen investieren zunehmend in Forschung und Entwicklung zur welbaron Hersernestliundung von Wassernestliunduer. Dem Magazin Entrepreneur zufolge dürfte der globale Markt für Wasserstofferzeugung bis 2030 voraussichtlich fast 220 Milliarden US-Dollar erreichen. In diesem Zusammenhang gewinnen auch Aktien aus der Wasserstoffbranche immer mehr an Relevanz. Besonders zuversichtlich zeigten sich Wall Street-Analysten kürzlich hinsichtlich der Papiere von Plug Power und Ballard Power. Diese dürften Entrepreneur zufolge in naher Zukunft erhebliches Kurspotenzial aufweisen.

Wall Street-Analysten optimistisch für Plug Power-Aktie

Plug Power wurde bereits 1997 gegründet und wagte im Jahr 1999 den Schritt an die Börse. Das US-Unternehmen entwickelt und fertigt Wasserstoff-Brennstoffzellen für Anwendungen in der Elektromobilität, Believeert Kunden mit Wasserstoff, konstruiert Anlagen für die Wasserstoffspeicherung sowie Wasserstoff-Zapfanlagen.



Neben einer strategischen Partnerschaft mit Airbus, um grünen Wasserstoff zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs und des Flughafenbetriebs einzusetzen, kündigte kürzlich auch Edison Motors, koreanischer Hersteller von Elektrofahr Zeugen an mitt. Ziel dabei ist es, einen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Elektro-Stadtbus zu entwickeln: “Das Brennstoffzellen-Elektrobus-Projekt ist erst der Anfang der Anfang der Stregischen Zusammenarchenbeit zwis Motorsund”, Ed. .



Im dritten Quartal 2021 stieg der Umsatz von Plug Power um fast 35 Prozent auf 143,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das Geschäftsjahr 2022 zeigen sich die Wall Street-Analysten weiter zuversichtlich und erwarten Entrepreneur zufolge einen Zuwachs von fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Derzeit kostet die Plug Power-Aktie an der NASDAQ rund 19,73 US-Dollar (Stand: 25.01.2022). Von 17 befragten Wall Street-Analysten empfehlen 13, die Aktie zu kaufen, vier stufen sie mit “Halten” ein, so Entrepreneur. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48,29 dólares estadounidenses.



Ballard Power-Aktie dürfte von vielversprechenden Projekten profitieren

Ballard Power Systems es un Kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. das 1979 gegründete Unternehmen startete im vergangenen Jahr ein dreijähriges Projekt mit Caterpillar und Microsoft, “[ ] um ein Stromversorgungssystem mit großformatigen Wasserstoff-Brennstoffzellen vorzustellen, das Eine zuverlässige und für nachhaltige Notstromversorgung Rechenzentren ermöglicht”, wie empresario erklärt. Daneben hat ein nicht genannter Bau-, Strom- und Geländemaschinenhersteller kürzlich 31 Módulo con una Gesamtleistung von drei megavatios bestellt, mueren Zustellung ist für 2022 bis 2023 geplant”. Wir sehen eine erhebliche Hebelwirkung in unserem Geschäftsmodell, bei dem wir dieselben Kernkompetenzen, dieselbe Kern-Brennstoffzellentechnologie und in einigen Fällen diesel Brennstoffzellenmotoren in verschiedengraen Geschäftsbereischen.



Der Umsatz von Ballard Power fiel im dritten Quartal 2021 mit 25,22 Millionen US-Dollar etwas niedriger aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres – damit konnte das Wasserstoff-Unternehmen die Erwartungen der Analysten dennoch übertreffen. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten Analysten ein Umsatzwachstum von rund 25 Prozent.



Die Ballard Power-Aktie kostet derzeit an der NASDAQ 9,50 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 25.01.2022). Zwei der sechs Analysten, die eine Bewertung für die Ballard Power-Aktie abgegeben haben, stufen diese mit “Kaufen” und vier mit “Halten” ein, wie Entrepreneur schreibt. Das Kursziel liegt bei 19,76 dólares estadounidenses.



Anleger, die sich für zukunftsträchtige Technologien und die Wasserstoffbranche interessieren, sollten diese zwei Aktien den Experten zufolge also besonders im Blick behalten.

