¿Deficiencia de vitamina D? Un error común podría ser el culpable.

de: Julián Gutman

Nuestro cuerpo produce vitamina D por sí mismo, pero sólo bajo ciertas condiciones. ¿Cómo puedes reponer tus reservas de vitamina D sin poner en riesgo tu piel?

La vitamina D juega un papel crucial en la salud Para nuestros huesos y dientes, ya que contribuye a su endurecimiento. Nuestro cuerpo puede producirlo por sí mismo bajo ciertas condiciones. Es decir, cuando los rayos UV-B inciden en la piel. Según la Oficina Federal de Protección Radiológica, este es el único efecto positivo conocido de los rayos ultravioleta en el cuerpo. Sin embargo, para ello no se necesita una porción adicional de sol, continúa la oficina. ¿Qué significa eso concretamente? ¿Es suficiente caminar una corta distancia bajo el sol con solo la cara expuesta al sol? ¿O es mejor tomar el sol en bikini en el balcón una vez a la semana?

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo exponerse al sol para obtener suficiente vitamina D?

Para reponer o mantener las reservas de vitamina D, exponga su rostro, manos y brazos al sol sin usar protector solar dos o tres veces por semana. Sin embargo, la radiación UVA excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. Por ello, la Oficina Federal de Protección Radiológica recomienda no pasar más de la mitad del tiempo de protección individual de la piel al sol. Este tiempo de autoprotección varía según el tipo de piel. El bronceado muy ligero del tipo 1 sólo puede protegerse de los peligrosos rayos UV durante un máximo de diez minutos, mientras que el tiempo de autoprotección de la piel del tipo 4 es de hasta 45 minutos.

El contacto con el sol garantiza que nuestro cuerpo produzca vitamina D, pero sólo en determinadas condiciones. © Álvaro Hernández/Imago

Es importante señalar que sólo los rayos UV-B contribuyen a la producción de vitamina D en el organismo. Por otro lado, los rayos UVA aumentan el riesgo de cáncer de piel pero no contribuyen a la producción de vitamina D.

Suplementos de vitamina D en dosis altas en caso de deficiencia.

Aunque la vitamina D también se puede absorber a través de los alimentos, según la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE), la producción propia de vitamina D por parte del cuerpo es mucho más importante para alcanzar unos niveles adecuados de vitamina D. Para producir la llamada hormona solar, los rayos UVB deben llegar a la piel. Según la DGE, la vitamina D se produce a partir de precursores de vitamina D presentes en el organismo.

Si sospecha que sus niveles de vitamina D son demasiado bajos, su médico de cabecera puede comprobarlo con un análisis de sangre. Si hay una deficiencia, generalmente se recetan suplementos en dosis altas.

Según la doctora alternativa Elisabeth Struber de Herne, del portal de clasificación de médicos, se recomienda tomar el sol que contenga vitamina D. Rígido Cita: No es necesario usar protector solar. Los productos de protección solar con un SPF de 15 o más bloquearán una cantidad suficiente de rayos UV para que no lleguen a la piel. El cristal de las ventanas y las gafas de sol tendrán el mismo efecto. Según Struber, después de tomar el sol al aire libre no se debe duchar durante cuatro a seis horas hasta que se forme la hormona colecalciferol (vitamina D3) en la piel. En cualquier caso, presta atención a tu tiempo de protección y no permanezcas desprotegido al sol por más tiempo.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.