Delitos fiscales: contratación de un abogado especial para el hijo del presidente, Hunter Biden

Hunter Biden ha sido acusado de violaciones de armas e impuestos. Ahora el Fiscal General de los Estados Unidos está dando un paso inusual. Debido a que el hijo del presidente de los Estados Unidos es de interés público, un investigador privado se encarga del caso.

El fiscal general Merrick Garland ha designado a un fiscal especial para investigar al hijo del presidente Joe Biden. Garland informó a Washington sobre la acción contra Hunter Biden. Le dijo al fiscal general David Weiss Garland el martes que “cree que la investigación ha llegado a una etapa en la que debe continuar su trabajo como abogado especial”, dijo Garland. “He llegado a la conclusión de que es de interés público nombrarlo como abogado especial”.

Weiss había investigado anteriormente a Hunter Biden sobre prácticas comerciales. El nombramiento como fiscal especial ahora le da más poderes. Las investigaciones contra Hunter Biden se han prolongado durante varios años, incluso con miras a posibles delitos fiscales.

En junio, la oficina del fiscal general responsable de Delaware finalmente publicó acusaciones oficiales en su contra: según los fiscales, la renta imponible de Hunter Biden en 2017 y 2018 fue de más de 1,5 millones de dólares estadounidenses (unos 1,37 millones de euros). Sin embargo, no pagó impuestos federales sobre la renta de más de $100,000 a tiempo en ambos años. El fiscal también lo acusó de posesión ilegal de un arma de fuego en 2018. Al comprar el arma, ocultó su adicción a las drogas. Como usuario de drogas, no debería haber comprado un arma.

La adicción a las drogas de larga data se trata en el libro.

El mismo Hunter Biden publicó su larga adicción a las drogas en un libro de 2021. Al mismo tiempo que se publicaron las acusaciones contra Hunter Biden, la oficina del fiscal general de Delaware también anunció un posible acuerdo entre las dos partes: Hunter Biden acordó declararse culpable de delitos fiscales y llegar a un acuerdo Bajo ciertas condiciones sobre delitos de armas, para evitar una operación, se dijo en ese momento. Cualquier transacción de esta naturaleza debería haber sido aprobada por el tribunal. Sin embargo, en una audiencia a fines de julio, un juez objetó el acuerdo y, por el momento, no lo accedió.

El caso no ha terminado, y ahora se está expandiendo con el uso de un investigador privado. Enjuiciar al hijo de un presidente estadounidense en ejercicio por múltiples delitos menores federales es en sí mismo inusual, si no sin precedentes. Es políticamente sensible. Esto es aún más cierto en estos tiempos: en medio de la campaña de su padre para un segundo mandato y poco después de presentar varias acusaciones históricas contra el expresidente Donald Trump.

Garland había utilizado previamente investigadores privados para realizar investigaciones confidenciales, por ejemplo, para externalizar las investigaciones sobre Trump. El secretario también nombró un fiscal especial para investigar el manejo de documentos clasificados por parte de Biden desde que era vicepresidente. Garland fue propuesto para el cargo de fiscal general por el presidente Biden y confirmado por el Senado.