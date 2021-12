Demasiados pilotos están enfermos: Lufthansa cancela vuelos en Navidad

Estado: 23.12.2021 1:24 PM

Debido a muchos pilotos enfermos, Lufthansa canceló muchos vuelos durante las vacaciones. También existen obligaciones de cuarentena. Otras aerolíneas también carecen de personal.

Dado que varios pilotos han informado de enfermedades en Lufthansa, algunos vuelos intercontinentales se cancelarán durante el período navideño. Del 23 al 26 de diciembre, el foco principal estará en las comunicaciones a través del Atlántico Norte, por ejemplo a Boston, Houston y Washington, dijo un portavoz de la aerolínea más grande de Alemania. Un total de seis vuelos de larga distancia a Estados Unidos deberán cancelarse antes del domingo. Los pasajeros pueden cambiar de reserva fácilmente en esta zona de tráfico. El vuelo de regreso a Japón también ha sido cancelado.

“Planeamos de manera muy efectiva”, dijo el portavoz, “pero eso no es suficiente para la tasa muy alta de enfermedad”. Y no quiso especular que existía un vínculo con la variante de Corona Omikron, ya que la empresa no estaba al tanto del tipo de enfermedades. En primer lugar, el portal “aero.de” informó sobre la escasez de personal, que solo puede ser cubierto parcialmente por los pilotos que han saltado espontáneamente.

Estoy buscando una alternativa

La subfota de aviones de largo radio Airbus A330 / A340, para la que se necesita urgentemente la sustitución de pilotos, se ve afectada para el período hasta principios de enero. Según “aero.de”, la empresa advirtió en un boletín interno: “Ahora, debido al aumento de la tasa de enfermedad, ya no podemos gestionar todos los recorridos. El despachador de la tripulación ya está trabajando en escenarios para reducir el plan de vuelo . “Además de los informes de enfermedades, las obligaciones de cuarentena después de ciertos viajes dificultan la planificación del personal.

Recientemente, la aerolínea más grande de Europa anunció que ha perfeccionado los conceptos de emergencia existentes y los ha hecho más flexibles durante la crisis de Corona. Un portavoz de la compañía dijo con respecto a la variante Omikron, siempre hay reservas en segundo plano.

Lufthansa no es la única que sufre de falta de personal. Ayer, la aerolínea escandinava SAS anunció que tuvo que cancelar vuelos debido a la inusualmente alta cantidad de bajas por enfermedad y debido a las regulaciones de cuarentena contra Corona. El martes, 30 de las 600 llamadas diarias se vieron afectadas.

También hay escasez de pilotos en los EE. UU.

En los Estados Unidos, las aerolíneas también están experimentando una escasez de pilotos. United Airlines anunció recientemente que 100 aviones permanecerán en tierra debido a la escasez de personal. Ayer se dijo que 44 rutas serán cortadas desde Washington. Con el colapso de la demanda de viajes durante la crisis de Corona y la falta de recuperación total en el sector de la aviación que se espera hasta 2025 como muy pronto, muchas aerolíneas han despedido a pilotos, liberados temporalmente o jubilados anticipados.

Lufthansa también quiere reducir permanentemente su flota de 760 a 650 aviones. Por lo tanto, muchos problemas de personal siguen sin respuesta. Recientemente, la aerolínea anunció un acuerdo con la asociación de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) para un tamaño de flota de al menos 325 aviones. Durante meses, se han llevado a cabo duras negociaciones sobre la estructura de costos futura de la empresa matriz. Esto debería reducirse a favor de plataformas más rentables, como la marca de la aerolínea de vacaciones Eurowings Discover, que proporcionaría trabajos grupales mejor pagados en Lufthansa.

Las regulaciones de trabajo de corta duración se aplican a los pilotos hasta finales de marzo. Desde entonces, Lufthansa anunció despidos si no se encontraban otros modelos, por ejemplo, a tiempo parcial. Según el presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, es necesario salvar hasta 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo debido a la pandemia. El sindicato también ha manifestado que, por su parte, ha rescindido el convenio colectivo salarial con efecto a partir del 30 de junio de 2022. A partir del verano, en teoría, las huelgas son nuevamente posibles.

Esperanzas de la industria para 2022

Mientras tanto, el tráfico aéreo en Europa comenzó en Navidad. En particular, Easyjet, que tuvo un aumento del 41 por ciento con respecto a la semana anterior, y Wizz Air (más un 75 por ciento) expandieron significativamente sus ofertas en la última semana de Adviento, según cifras de la autoridad europea de aviación Eurocontrol. Wizz, SAS y Ryanair también ofrecieron más vuelos que en la misma semana en el año anterior a la crisis 2019. Lufthansa está muy lejos de eso, con vuelos por debajo del 21 por ciento desde hace dos años. En el corto plazo, solo amplió su programa en un uno por ciento. incluido Omikron también ralentiza la necesidad de viajar.

Pero el próximo año, la industria cuenta con aliviar las restricciones de viaje con Corona y Por lo tanto, un aumento significativo en el número de pasajeros. El director general de la Asociación Alemana de Aeropuertos (ADV), Ralf Bissell, dijo el martes que la disposición de la gente a viajar sigue siendo alta. “Estamos convencidos de que la demanda de los viajeros privados y de negocios seguirá aumentando una vez que caigan las restricciones de viaje”. No todas las expectativas de recuperación en el año que llega a su fin se han hecho realidad. Los aeropuertos tenían menos de 80 millones de pasajeros, aproximadamente un tercio del nivel anterior a la crisis en 2019.

Las aerolíneas de toda Europa aún no han logrado salir de la baja: según los datos de Eurocontrol, el número de vuelos (de pasajeros y de carga) fue del 56 por ciento con respecto al nivel anterior a la crisis para 2019. Lufthansa y sus aerolíneas hermanas se han reducido en menos del 60 por ciento y más en comparación con 2019, nuevamente más débil que muchos competidores. Para el verano, el grupo está haciendo con cautela el 80 por ciento para el verano y el 70 por ciento para el año en general.