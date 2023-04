dejudith moreno Cerca

Actualmente no existen medicamentos para la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la detección temprana puede afectar positivamente el estilo de vida de los afectados. Un análisis de sangre desarrollado por investigadores podría ayudar.

Alrededor de 1,6 millones de alemanes sufren demencia, y la tendencia va en aumento. La demencia se puede declarar años antes de que aparezcan los síntomas durante el sueño. Pero esta no es la única forma de saber si una persona puede desarrollar la enfermedad más adelante. Porque los científicos desarrollaron un análisis de sangre que podría usarse para detectar la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, hace 20 años.

Demencia: un análisis de sangre para detectar la enfermedad hace 20 años

La detección temprana de la demencia puede tener un impacto positivo en el estilo de vida de quienes la padecen. Los investigadores han desarrollado un análisis de sangre para esto. © Westend61 / IMAGO

Adentro en la revista especializada Revista de la Asociación Médica Estadounidense publicado QuédateEn el que participaron 1402 personas de Suecia, Estados Unidos de América y Colombia, científicos realizaron una investigación sobre la presencia de la proteína “p-tau217”, por ser un indicador de la enfermedad de Alzheimer. Años antes de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, aumenta el contenido de la proteína “p-tau217” en la sangre. Como muestran los resultados del estudio, esto sucede mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Por lo tanto, el análisis de sangre tiene la ventaja crucial de que los pacientes no tienen que mostrar síntomas de la enfermedad de Alzheimer para sospechar la enfermedad.

“Hemos visto que los niveles de proteína cambian tan pronto como a los 24 años, aunque las personas no mostraron sus primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer hasta los 44 años”, explica el Dr. Oskar Hansson, médico principal y profesor de neurociencia en la Universidad de Lund en Suecia. . Por lo tanto, la proteína proporciona detalles cruciales. Es por eso que Hanson mira hacia el futuro con confianza y cree que los análisis de sangre estarán disponibles para las prácticas generales en los próximos años. “Estoy absolutamente convencido de que esto revolucionará el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en el sector de la salud en el futuro e incluso simplificará el descubrimiento de tratamientos”.

Demencia: la detección temprana puede afectar el estilo de vida de quienes la padecen

Aunque actualmente no existe un medicamento efectivo para la enfermedad de Alzheimer, el riesgo de desarrollar la enfermedad puede verse afectado por varios factores. La dieta adecuada puede reducir el riesgo de demencia, por ejemplo. Además, ciertos cambios en el comportamiento y un estilo de vida saludable también pueden proteger contra la demencia y prolongar la vida sin demencia. Por lo tanto, un análisis de sangre puede contribuir a una detección temprana importante.

Reducir el riesgo de demencia y Alzheimer: 12 alimentos que protegen el cerebro Hmm, delicioso, aguacate! El fruto, desde un punto de vista botánico perteneciente a las bayas, protege contra la aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer gracias a la planta estigmasterol. Se encuentran entre los alimentos vegetales con un contenido de grasa particularmente alto. Pero los ácidos grasos insaturados son los que te mantienen saludable. La descomposición de las grasas es activada por la presencia de la enzima lipasa. Los aguacates son ricos en ácido fólico, vitaminas K, D, B6 y E, así como potasio y calcio. © Lubo Ivanko / Imago Las bayas oscuras como las grosellas negras y los arándanos no solo son muy saludables gracias a sus polifenoles. También se ha demostrado que su alto contenido en vitamina C reduce la formación de placa en los vasos, lo que se considera un factor de riesgo para la demencia y la enfermedad de Alzheimer. ¡Un puñado de moras todos los días protege el cerebro! © Westend61 / Imagen ¡Coma calabacines regularmente también! Los vegetales verdes son ricos en calcio, magnesio, hierro, vitaminas B, vitamina A (provitamina A) y vitamina C. El calabacín no solo tiene un efecto antiinflamatorio. También se dice que reduce el crecimiento de células cancerosas y retrasa la aparición de la enfermedad de Alzheimer debido a sus altos niveles de estigmasterol. © Álex Salcedo/Imago La berenjena no es la única verdura que puede curar el hígado graso. Los esteroles vegetales también protegen al cerebro de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. © zhekos / IMAGO Brócoli Comer brócoli regularmente puede prevenir o retrasar la enfermedad de Alzheimer. Porque el brócoli es rico en antioxidantes que fortalecen y protegen las células cerebrales. © monticello / IMAGO plato de guisantes Los guisantes son una de las legumbres ricas en proteínas. 100 gramos de guisantes verdes frescos contienen alrededor de 5,4 gramos de proteína, que se utiliza para la construcción muscular y el crecimiento óseo. Al mismo tiempo, el ácido fólico y los polifenoles presentes en él protegen el cerebro. © ImageSource / Imago Un tazón de frijoles rojos Los frijoles son alimento para los nervios en el verdadero sentido de la palabra. Ricos en vitaminas B, ácido fólico y valiosos polifenoles, los frijoles pueden mejorar el rendimiento del cerebro si se consumen con regularidad. Las vitaminas B estimulan la comunicación entre las células, aumentan el rendimiento cerebral y protegen contra los trastornos de la memoria. Advertencia: ¡Hervir los frijoles antes de comerlos! Más de seis granos pueden causar la muerte, especialmente en niños, debido a su contenido tóxico de proteínas. © ImageSource / Imago Se pueden ver diferentes tipos de lentes (glifo). Las lentejas se pueden comer al menos tres veces a la semana. Debido a las vitaminas B, el ácido fólico y los polifenoles, las legumbres tienen un efecto protector sobre el cerebro. © Imágenes YAY / Imago nueces Las nueces son especialmente buenas para el cerebro. Las nueces, por ejemplo, son ricas en antioxidantes, lo que significa que protegen contra sustancias nocivas y, por lo tanto, pueden prevenir el depósito de proteínas en el cerebro. De esta manera, se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer. También puede retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer ya existente. © C3 Pictures / Imago El aceite de oliva reduce la presión arterial y el colesterol nocivo en la sangre, lo que reduce el riesgo de aterosclerosis. Además del calabacín, la berenjena, el brócoli, las nueces, las bayas, las aceitunas y el aceite de oliva también se encuentran entre los alimentos que pueden prevenir la enfermedad de Alzheimer. Los polifenoles del aceite de oliva protegen y fortalecen las células cerebrales. Según la “Fundación Alemana del Corazón”, se ha demostrado que el aceite de oliva reduce el riesgo de depósitos de placa en los vasos sanguíneos y aterosclerosis. Los investigadores creen que el riesgo de enfermedad de Alzheimer aumenta con el endurecimiento de las arterias. © Panthermedia / Imagen Filete de salmón El salmón es uno de los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, que no solo pueden reducir mucho el colesterol malo. De acuerdo con la Iniciativa de Investigación de Alzheimer e. Quinto © Martín J. Baumgae / Imago Lomo de bacalao al romero en una sartén. El bacalao es también uno de los pescados especialmente saludables: es muy recomendable para personas con hipotiroidismo, gracias a su alto contenido en yodo, y favorece la regeneración celular para prevenir la demencia y el alzhéimer. Comer pescado recomendado una o dos veces por semana para aumentar las defensas cerebrales y mejorar el metabolismo energético. © Shotshop / Imago

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

