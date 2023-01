Estos síntomas son los primeros signos de resistencia a la insulina.

desde: carolina alemán

La diabetes tipo 2 no suele aparecer hasta la edad adulta. Si no se trata, puede tener graves consecuencias. Es muy importante conocer los primeros signos. Porque no hay mucho que puedas hacer al respecto.

Berlín – La diabetes mellitus es una enfermedad común en los países industrializados. solo en Alemania Según el Instituto Robert Koch (RKI), alrededor de siete millones de adultos viven con diabetes. Y cada año, más de 500.000 adultos son diagnosticados con esta enfermedad. Los médicos distinguen entre un diabético Tipo 1 y Tipo 2. El primero es una enfermedad autoinmune que generalmente ocurre a una edad temprana. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es más frecuente en más del 90 por ciento. Los adultos mayores de 40 años se ven afectados.

Este tipo también se considera una enfermedad de la riqueza porque a menudo se asocia con un estilo de vida desfavorable. Estos síntomas deben tomarse en serio, ya que indican diabetes tipo 2.

Diabetes tipo 2: el estilo de vida incorrecto promueve el desarrollo de la enfermedad

Se ha demostrado que la combinación de falta de ejercicio y alimentación excesiva o incorrecta promueve el desarrollo de diabetes tipo 2. Alrededor del dos por ciento de la población tiene ruido. NDR Diabetes tipo 2 no detectada. Este tipo 2 a menudo se desarrolla de manera insidiosa, razón por la cual los pacientes a veces no saben acerca de su enfermedad durante años. Pero esto puede ser muy peligroso. El cuerpo tiene una “memoria de azúcar” y recuerda todo el exceso de azúcar.

Las consecuencias de esto a menudo solo aparecen años después en forma de daño a los nervios o Trastornos circulatorios a aparecer. En el peor de los casos, el temido pie diabético amenaza con heridas y llagas que no cicatrizan. Es muy importante conocer los primeros signos que indican diabetes o la aparición de resistencia a la insulina. Porque entonces puedes tomar contramedidas a tiempo si es necesario.

Los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen ser inespecíficos al principio, porque la enfermedad comienza de manera insidiosa.

Las personas que comen mucho y aún hacen ejercicio a menudo desarrollan resistencia a la insulina. Especialmente aquellos que comen con frecuencia y usan carbohidratos de fácil digestión mantienen su páncreas trabajando constantemente. Esto produce continuamente insulina, lo que significa que el nivel de insulina es más alto que en otras personas. Sin embargo, el exceso de azúcar no se puede utilizar y almacenar en las células. El nivel de azúcar en la sangre aumenta. Si la concentración de insulina aumenta constantemente, el cuerpo almacena más grasa. La obesidad sucede.

El malestar general y la fatiga pueden ser elevados NDR El primer signo de resistencia a la insulina se debe a que la energía de los alimentos ya no llega a las células del cuerpo. En este punto la diabetes permanece. Entonces las posibilidades de una cura siguen siendo muy buenas. Si como resultado se desarrolla diabetes tipo 2, los afectados a menudo ya tienen daños en su sistema cardiovascular.

Reconocer y clasificar correctamente los síntomas de la diabetes tipo 2: Algunos signos indican la aparición de resistencia a la insulina

En la diabetes avanzada, los síntomas ya son más pronunciados. En este punto, a más tardar, debe acudir al médico para iniciar el tratamiento adecuado y prevenir enfermedades secundarias. Los signos de la diabetes tipo 2 incluyen:

sed severa

aumento de la micción

Fatiga, debilidad y mareos

Deterioro de la visión y cambio de visión.

Sequedad y picor de la piel

Alternancia de pérdida de apetito y dolores de hambre.

debilidad o calambres musculares;

Mala cicatrización de heridas, especialmente en los pies.

Náuseas y dolor abdominal

Infecciones del tracto urinario

Trastornos menstruales, disminución de la fertilidad en la mujer

Impotencia/pérdida de la libido

Cambios psicológicos como comportamiento agresivo.

Fuentes: Red de Diabetes de Alemania; NDR

Las principales causas de la diabetes tipo 2: mala alimentación y falta de ejercicio

Si ya se ha diagnosticado diabetes tipo 2, los que la padecen aún pueden hacer mucho para defenderse de la enfermedad. Si cambia su estilo de vida en consecuencia, en algunos casos puede prevenir enfermedades secundarias y el uso de medicamentos. La atención se centra principalmente en una dieta consciente y un programa de ejercicio específico. En algunos casos, la resistencia a la insulina desaparece. Es lo suficientemente alto para personas con sobrepeso. NDR A menudo es suficiente perder algunos kilos. La grasa abdominal en particular promueve la resistencia a la insulina y la inflamación, así que deshágase de ella si es posible.

Los pacientes pueden revertir un diagnóstico de diabetes tipo 2 con una dieta balanceada y ejercicio específico. © Andréi Popov / IMAGO

El ejercicio y la dieta son claves para controlar la diabetes tipo 2

Por supuesto, la nutrición en particular juega un papel importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Pero el ejercicio también puede usarse como una terapia dirigida para la diabetes. Porque los músculos necesitan energía, es decir, el azúcar que toman del azúcar en la sangre. Cuanto más músculo construyas, menor será tu nivel de azúcar en la sangre. Porque el músculo tiene un consumo mayor que el tejido adiposo, incluso en reposo. Entonces el movimiento ayuda directa e inmediatamente. Una combinación de entrenamiento de fuerza y ​​deportes de resistencia fortalece los músculos y baja la voz alta NDR Azúcar en la sangre – permanentemente. Incluso 48 horas después de una sesión de entrenamiento, los músculos siguen extrayendo azúcar de la sangre.

Diabetes tipo 2: comer la dieta adecuada a veces puede evitar que se administre insulina

Sin embargo, se debe considerar cuidadosamente la administración de insulina, ya que puede surgir una interacción desfavorable entre el aumento de peso y el aumento de la dosis de insulina. En primer lugar, también puede probar una dieta específica y un cambio constante en la dieta. Sin embargo, debe buscar asesoramiento profesional sobre este asunto. En general, se recomienda comer alimentos llenos de fibra y ricos en proteínas adecuadas en forma de legumbres, pescados, carnes y lácteos. Especialmente muchas verduras. Acepta.

Las pausas para comer son importantes en la diabetes: para activar la quema de grasa

Uno debe comer con la mayor regularidad posible y tomar descansos de varias horas entre comidas, durante los cuales no se consumen refrigerios, refrescos o café con leche. Solo entonces se activa la quema de grasa. comida rapida y productos terminados Deben evitarse tanto como sea posible porque contienen muchos azúcares ocultos y grasas no saludables. Los productos de harina blanca también son desfavorables, ya que provocan un fuerte aumento en el nivel de azúcar en la sangre. fumar f alcohol También debería ser un tabú, porque básicamente es perjudicial para la salud e incluso cáncerY frontera o Infarto de miocardio Puede causar. respectivamente. derecho alcohol Contiene muchas calorías y por lo tanto contiene diabético No adecuado. También previene la quema de grasa.

Nota: Los consejos y sugerencias que se brindan en este texto no reemplazan de ninguna manera la visita al médico. Si nota signos y síntomas de diabetes tipo 2, consulte a su médico.