Por qué la vitamina D es tan importante para nuestra salud

Al contrario de lo que su nombre podría sugerir, la vitamina D es una hormona, o más bien, un precursor de ella, una prohormona. El cuerpo puede producirlo por sí mismo con la luz del sol. De esta manera se diferencia de una vitamina.

Fulda – El cuerpo produce vitamina D a través de la radiación ultravioleta del sol. No solo eso: también lo almacena en los tejidos adiposo y muscular, así como en el hígado. Si el almacenamiento está bien lleno, el cuerpo puede contar con él por un tiempo. La condición principal es que pases suficiente tiempo al aire libre. A medida que los días pasan más y más, la probabilidad de que esto suceda aumenta.

Por eso la vitamina D es tan importante para nuestra salud

¿Cuál es el uso de la “hormona solar”? Estas y otras preguntas son respondidas por el endocrinólogo, Profesor Dr. Carsten Schmidt de la Clínica Fulda: “La vitamina D tiene varias funciones en el cuerpo. Estimula la absorción de calcio y fosfato en el tracto gastrointestinal y en los riñones, es importante para el crecimiento de las células óseas y también estimula la formación de matriz ósea y calcificación ósea.

Y eso no es todo: “También es importante para estimular la formación de sangre e incidir en la modulación del sistema inmunitario”, dice la especialista. La vitamina D es, en resumen, un talento completo que nos mantiene en forma y saludables.

Si tenemos una deficiencia de la hormona solar, aumenta el riesgo de osteoporosis, según informa el Centro Federal de Nutrición (BZfE). Entonces los huesos se vuelven porosos y se rompen más fácilmente.

Pero la exposición al sol no es tan fácil. La fuente de calor no es visible durante mucho tiempo o no es lo suficientemente alta. Cuando el sol se pone en el cielo, los dermatólogos levantan la mano horrorizados. Otras veces simplemente no podemos tomarnos el tiempo para tomar el sol. La latitud y el estilo de vida occidental a menudo ponen una llave en el camino.

El resultado: la Sociedad Alemana de Nutrición considera que el aporte de vitamina D suele ser insuficiente. Esto es especialmente cierto para los bebés, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas subyacentes. Aunque la vitamina D también se puede ingerir a través de los alimentos (se encuentra en mayor cantidad en pescados grasos como la caballa, el salmón o el arenque), esto por sí solo no cubre los requerimientos.

Preparados de vitamina D solo si hay deficiencia: de lo contrario, el médico aconseja no tomar el suplemento.

¿Todos deberían tomar suplementos de vitamina D inicialmente? Sr. Dr. Schmidt lo desaconseja: “No se recomienda la suplementación general. Por el contrario, esta sólo debe hacerse si existe una deficiencia comprobada, si otras medidas (exposición solar, dieta) no garantizan un aporte adecuado de vitamina D”. un análisis de sangre de un médico.

Preguntas y respuestas sobre la vitamina D ¿Cuándo se habla de deficiencia de vitamina D? Los niveles objetivo de vitamina D en la sangre han sido un tema de debate durante muchos años. La deficiencia generalmente se define como una concentración de menos de 20 ng/ml “, dice el endocrinólogo Dr. Carsten Schmidt. Puede medir el valor, por ejemplo, con su médico de familia. Sin embargo, la prueba de laboratorio no está cubierta por el seguro médico. ¿Por qué valor debería esforzarse? “El valor objetivo para un buen suministro de vitamina D generalmente se establece en una concentración sérica de más de 20 ng/mL, pero también hay recomendaciones de que el nivel objetivo es de 30-60 ng/mL (en pacientes mayores, a veces es tan alto como 70 ng/mL). ). Cansado y Cansado – ¿Puede ‘Sentir’ una Deficiencia de Vitamina D por Síntomas Como Estos? “No consideraría que los síntomas descritos sean típicos de la deficiencia de vitamina D. No es raro que varias enfermedades provoquen deficiencias en varios nutrientes, incluidas vitaminas y oligoelementos, que eventualmente pueden conducir a tales síntomas. Por otro lado, los enfermos no notan la deficiencia aislada de vitamina D.

dice D. Schmidt. “Con una deficiencia de vitamina D hasta moderada, y especialmente con osteoporosis, la dosis se puede aumentar a 2.000 unidades por día o 20.000 unidades por semana. En el caso de ciertas enfermedades, la dosis también puede ser más alta si es necesario “, él dice Endocrinólogo.

Según la Dra. Schmidt asegura una ingesta diaria de calcio de 1 a 1,5 gramos. “Esto generalmente se puede garantizar a través de la nutrición (por ejemplo, leche y productos lácteos). También se debe prestar atención, por ejemplo, a una concentración adecuada de calcio en el agua mineral”. A diferencia de los preparados de vitamina D, la radiación UV está disponible gratuitamente. Por lo tanto, el lema He : ¡Sal a la naturaleza!

Según la Dra. Schmidt asegura una ingesta diaria de calcio de 1 a 1,5 gramos. "Esto generalmente se puede garantizar a través de la nutrición (por ejemplo, leche y productos lácteos). También se debe prestar atención, por ejemplo, a una concentración adecuada de calcio en el agua mineral". A diferencia de los preparados de vitamina D, la radiación UV está disponible gratuitamente. Por lo tanto, el lema He : ¡Sal a la naturaleza!