¡Descubre cómo influyes en los demás!

Conceptos básicos en pocas palabras La percepción humana es única y puede ser muy diversa: puede reflejar nuestra personalidad y también resaltar nuestras necesidades (secretas).

Mira nuestro dibujo durante unos segundos: ¿qué viste primero? ¿Un rostro de mujer o dos brujas?

El impulso que notaste por primera vez dice mucho de ti y también de cómo te perciben los demás.

¿Sigues haciéndote las siguientes preguntas: ¿Qué piensan realmente los demás de mí? ¿te ha gustado? ¿Parezco tranquilo y extrovertido, o parezco poco comprensivo con los demás? Una mirada a nuestro gráfico puede responder estas preguntas por usted.

Prueba de personalidad fotográfica: así es como se hace

¿Sabías que la percepción puede variar mucho de persona a persona? Esto tiene mucho que ver con nuestro pasado, los buenos y malos momentos que hemos tenido hasta ahora, y también con nuestro subconsciente (que almacena más de lo que mucha gente piensa). Una ilusión óptica y lo que vemos por primera vez en ella puede darnos algunas inferencias sobre la inteligencia humana y la perspectiva individual.

Pero no lo olvides: Cada uno tiene muchos lados diferentes. Un test de personalidad puede darte pistas sobre tu personalidad y detectar algunas de tus motivaciones. Pero las pruebas no pueden brindarle una imagen profunda de su compleja personalidad y psique. Hay muchos factores que se deben tener en cuenta.

¿Qué ves primero en esta imagen?

Tómate un momento y mira la imagen de arriba. ¿Qué te llama la atención primero? ¿Ves el rostro de una mujer con el pelo hasta los hombros, sonriendo relajada? ¿O eres el primero en notar a las dos brujas? La bruja de la izquierda está de pie y sostiene la varita de bruja en la mano. La otra de la derecha está de rodillas y se cubre la cara con las manos, como para protegerse de una maldición.

¿La mujer sonriente o las dos brujas? El impulso que notas a primera vista puede decirte mucho sobre ti mismo: ¿Cómo te relacionas con los demás y cómo los tratas? Los demás, especialmente las personas nuevas que acabas de conocer, te encuentran genial y seguro. ¿Creen que eres agradable y tranquilo? ¿O están molestos o te tienen miedo? ¡Te lo contamos!

la cara sonriente

Necesitas urgentemente armonía, equilibrio y calma interior que también llegue rápidamente a tu contraparte. Cuando se trata de amistades, tu lema es: ¡menos es más! No necesitas una gran camarilla. Valoras mucho más un círculo pequeño y cercano de amigos y personas que te rodean, con quienes realmente te sientes conectado y con quienes puedes vivir todo: fiestas, viajes, pasatiempos, conversaciones profundas. Por supuesto, tus amigos te aman por tu estilo y te entienden y apoyan totalmente en todos tus proyectos. Y así es exactamente como tratas a tus seres queridos: con mucha comprensión, calidez y seguridad.

Pero, ¿cómo conoces gente que no te conoce bien? A primera vista, puede parecer tímido e incluso desinteresado. Porque no te gusta ser el centro de atención y no quieres contarles a todos la historia de tu vida de inmediato (o tener que escuchar la vida de otras personas). Pero la mayoría de la gente se da cuenta relativamente rápido de que su estilo no tiene nada que ver con la falta de interés. Sólo necesitas una o dos reuniones o dos para entrar en calor. Y muy importante y cierto: no necesariamente debes ser cálido con todos. Tú decides a quién quieres mostrar más de ti. Cualquiera que tenga la suerte de conocerte mejor notará rápidamente tu amabilidad, tu energía positiva y tu confianza en ti mismo, de los que ni siquiera tendrás que presumir. ¡A muchos les gusta esto!

dos brujas

¡No te preocupes, si ves a las dos brujas no significa que seas una! 😉 Más bien, tu percepción sugiere que tienes una personalidad impulsiva y enérgica. Eres un pequeño torbellino que no soporta bien el aburrimiento y le encanta moverse. Probablemente tengas una gran variedad de amigos, ¿verdad? Sobre todo, tus amigos aprecian tu espontaneidad, creatividad y sed de aventuras. Y una cosa más que te convierte en amigo: estás ahí incluso en los momentos difíciles y apoyas a tus seres queridos con todas tus fuerzas.

Cuando conoces gente nueva, ya sea en privado o en el trabajo, normalmente también te notan y recuerdan rápidamente. Porque te gusta ser el centro de atención, tienes confianza, eres muy abierta con los desconocidos, hablas y te ríes mucho. Sin embargo, algunos se sienten un poco intimidados por su manera ruidosa y muy presente. Esto puede suceder especialmente a personas reservadas e inseguras. De hecho, tienes suficiente sensibilidad para saber cuándo pisar el acelerador “Oye, estoy aquí” por un momento. Siéntete libre de utilizar este sentimiento con frecuencia. ¡No siempre tienes que “esforzarte” por ser el centro de atención, ya que otras personas también te admirarán por tu brillante personalidad!

