Descubriendo 8 nuevos factores de riesgo para el desarrollo del cáncer

de: Judith Brown

El desarrollo de las células cancerosas se ve afectado por varios factores de riesgo. La investigación sobre el cáncer descubre constantemente nuevos factores.

El cáncer es una enfermedad en la que las células del cuerpo se multiplican sin control. Con el tiempo forman un tumor (tumor maligno) que destruye el tejido sano. Esto, a su vez, significa que las funciones del cuerpo ya no pueden funcionar como de costumbre y de manera óptima. Hay varios factores que afectan la transformación de células normales en células cancerosas. Constantemente se descubren nuevos factores de riesgo en la investigación del cáncer.

Una investigación ha encontrado ocho nuevos factores de riesgo que promueven el cáncer

Los ácidos haloacéticos tienen potencial cancerígeno y pueden promover el desarrollo de células cancerosas. © Biblioteca de Imágenes Científicas / IMAGO

Una de las razones del desarrollo del cáncer puede ser el daño al material genético. Estos surgen, por ejemplo, durante la división celular normal o accidentalmente debido a un error en el metabolismo normal de la célula. Tu estilo de vida puede ser perjudicial para tus genes si incluye una dieta poco saludable, exceso de peso, tabaquismo, consumo frecuente de alcohol y falta de ejercicio. Estos factores aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer.

Sin embargo, sólo el cinco por ciento de los casos diagnosticados pueden atribuirse a factores genéticos. Aunque ciertos genes pueden influir en que ciertos tipos de cáncer tengan más probabilidades de desarrollarse, las razones principales suelen residir en otros factores y patógenos del cáncer. La lista del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. incluye alrededor de 250 factores de riesgo diferentes, como virus, sustancias químicas, ciertos alimentos o ingredientes, radiación radiactiva, rayos X y bebidas alcohólicas. En diciembre de 2021, la lista se amplió para incluir los siguientes factores:

Helicobacter pylori : La infección bacteriana se manifiesta en forma de problemas estomacales o úlceras. Debe recibir tratamiento lo antes posible para prevenir el cáncer.

: La infección bacteriana se manifiesta en forma de problemas estomacales o úlceras. Debe recibir tratamiento lo antes posible para prevenir el cáncer. Trióxido de antimonio : Esta sustancia se encuentra en retardantes de llama y se encuentra principalmente en textiles o plásticos. Se debe evitar el uso de medicamentos si es posible para reducir el riesgo de cáncer.

: Esta sustancia se encuentra en retardantes de llama y se encuentra principalmente en textiles o plásticos. Se debe evitar el uso de medicamentos si es posible para reducir el riesgo de cáncer. Ácidos haloacéticos: Tiene potencial cancerígeno y a veces se forma como subproducto de la desinfección del agua potable. Por lo tanto, serán necesarios cambios aquí en el futuro. Se han añadido a la lista los siguientes seis ácidos haloacéticos: ácido bromocloroacético, ácido bromodicloroacético, ácido clorodibromoacético, ácido dibromoacético, ácido dicloroacético y ácido tribromoacético.

Cáncer: muchos factores de riesgo se pueden evitar

Sin embargo, es importante enfatizar que no todas las personas expuestas a patógenos cancerosos desarrollan cáncer espontáneamente. Porque el riesgo de desarrollar cáncer es individual para cada persona. Su riesgo personal de desarrollar cáncer también se puede reducir porque se pueden evitar muchos factores de riesgo conocidos.

