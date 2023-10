¿Desmonetización? Los votantes en Argentina deben decidir si aliarse con EE.UU. o China

Argentina enfrenta una decisión en su dirección. Porque las elecciones presidenciales del domingo en Buenos Aires también tienen que ver con la existencia económica del país. Argentina debe 44 mil millones de dólares sólo al Fondo Monetario Internacional (FMI). La inflación está actualmente en aumento y en niveles bajos en la segunda economía más grande de América del Sur. Casi el 130 por ciento. Hace tiempo que los aumentos salariales dejaron de seguir el ritmo de la devaluación del peso, y los ingresos mensuales promedio en términos de dólares estadounidenses siguen cayendo.

China apoya a Argentina con miles de millones en préstamos

Conclusión: el 40 por ciento de los 46 millones de habitantes de Argentina viven allí hoy Por debajo del umbral de pobreza, tendencia ascendente. En este contexto, ahora debe elegirse un nuevo presidente. Si bien la cuestión de la pobreza de grandes sectores de la población dominó la campaña electoral, la primera vuelta de las elecciones del domingo tratará sobre la futura dirección geopolítica del país.

Días antes de la votación, China se rindió ante el gobierno sudamericano. “Hemos logrado más de lo que esperábamos”, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, con visible satisfacción, hablando en Beijing el miércoles. compareció ante la prensa. En una reunión al margen del Foro de la Nueva Ruta de la Seda, recibió la promesa de su homólogo chino, Xi Jinping, de que la República Popular ampliaría su apoyo a la economía de su atribulado país. Argentina recibió hasta 47 mil millones de yuanes (unos seis mil millones de euros) a través de una transferencia de reservas entre los bancos centrales de ambos países, conocida como swap. Esto corresponde a un aumento de los compromisos ya asumidos de alrededor de 1.400 millones de euros.

Con el canje, Buenos Aires podrá liquidar sus importaciones directamente desde China en yuanes y no tener que depender de sus escasas reservas de dólares estadounidenses. Las reservas internacionales del país han caído a niveles alarmantemente bajos como resultado de su peor crisis económica en dos décadas. El banco central hizo el anuncio oficial el martes. Balance publicado Actualmente tiene 24.990 millones de dólares en reservas. Sin embargo, los expertos estiman que las reservas de divisas del país son negativas, alrededor de 7.600 millones de dólares.

El préstamo en yuanes permitiría a Argentina saldar su deuda con el Fondo Monetario Internacional

En uno Declaración conjunta Los bancos centrales de Argentina y China dijeron que el yuan ahora libre “podría usarse para promover el comercio bilateral y estabilizar los mercados financieros en Argentina”. Sergio Massa es el ministro interino de Economía explicado el miercoles Una estación de radio local dijo que la última entrega ayudaría a las empresas argentinas a pagar las importaciones. Esto podría liberar efectivo para respaldar el peso en constante depreciación.

También es probable que Buenos Aires pague parte de su deuda con el FMI en yuanes, como lo hizo en julio. El miércoles Sergio Massa explicó, El actual ministro de Economía del país y candidato presidencial de la coalición gobernante dijo la próxima semana que el país podrá pagar los 2.600 millones de dólares en intereses adeudados al FMI. “Destacó el papel del intercambio con China para que nadie dude de la capacidad de la Argentina para cumplir con sus obligaciones con el FMI en los próximos dos meses.

El país padece una deuda enorme desde que el expresidente conservador Mauricio Macri obtuvo un préstamo de 57.000 millones de dólares del FMI en 2018. El año pasado, el gobierno de Fernández, que todavía estaba en el poder, negoció un nuevo plan de pagos con el FMI, destinado a darle al país al menos un plazo corto. En lugar de comenzar en 2022, los pagos no tienen que comenzar hasta 2026. Hasta entonces, “sólo” se pagarán intereses, que son del ocho por ciento anual.

La ventaja de China: las tasas de interés en yuanes son más baratas que los préstamos en dólares estadounidenses del FMI

El acuerdo cerrado el miércoles es particularmente atractivo para Argentina porque las tasas de interés en el banco central de China son menos de la mitad de lo que paga en el FMI. Sin embargo, no a todos les gusta: el Banco Mundial –al igual que el FMI, institución conocida como el sistema de Bretton Woods y dominada por Washington– publicó Un informe de marzo, acusando a China de utilizar deliberadamente acuerdos de intercambio con países en crisis para ganar influencia en el sistema financiero internacional. Esto “afecta al marco financiero y monetario internacional, que se está volviendo cada vez más multipolar, menos institucionalizado y menos transparente”.

De hecho, los observadores ven los acuerdos de intercambio de China con Argentina como pasos hacia la desmonetización en los mercados financieros globales. El consorcio de estados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) intenta cada vez más evitar el uso del dólar estadounidense en transacciones internas. A partir de enero, Argentina se integrará al grupo BRICS junto con Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Etiopía y Egipto.

Es posible que Fernández haya querido presionar al Fondo Monetario Internacional mediante un acuerdo con China. En El Presidente explicó en Radio 10 El miércoles: “Cada vez que atravesamos tiempos difíciles, el gobierno de Xi Jinping nos ha apoyado”. Declaraciones como estas pueden estar dirigidas a sus compatriotas y al establishment de Washington, con la intención de señalar que Argentina ciertamente está en caminos alternativos. al FMI. China ya es el segundo socio comercial más importante del país después de Brasil. El año pasado, el volumen comercial total con la República Popular ascendió a 25,42 mil millones de dólares estadounidenses. La mayor parte de las importaciones de Argentina provienen de China, y ese país es también el primer exportador. Beijing está financiando inversiones en infraestructura de Argentina como parte de la Nueva Ruta de la Seda; Hasta ahora se han invertido 24 mil millones de dólares.

El candidato presidencial Javier Milei quiere poner fin a su alianza con China

Sin embargo, los vínculos más estrechos con Beijing podrían terminar pronto. Fernández también lo sabe. miércoles en la radio declaró: “Hemos concluido este tratado con China, mientras que un loco propone romper las relaciones con este país y otros que nos han ayudado en estos tiempos difíciles”. “Loco” Javier Mille, se auguran buenas posibilidades en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las empresas encuestadoras creen que Miley pasará a al menos una posible segunda vuelta el 15 de noviembre. Algunos lo ven como el ganador en la primera vuelta, para la cual necesitaría al menos el 45 por ciento de los votos, o al menos un margen de diez puntos sobre el candidato en segundo lugar.

Miley se presenta como una antipolítica. Su cabello despeinado, sus patillas rockeras, su estilo agresivo y fanfarrón: todo esto atrae a los argentinos desilusionados del mundo de la política tradicional. Durante las campañas electorales, este hombre de 52 años utiliza a veces una motosierra con la que quiere “ver a la élite política”. Describe a sus oponentes como “hijos de la brea” o “comunistas”, incluido más recientemente el Papa Francisco. Cita al economista estadounidense Murray Rothbard (1926-1995) como su modelo a seguir.

El 13 de agosto, Miley y su coalición La Libertad Avanza obtuvieron el 30 por ciento de los votos en las primarias nacionales, una característica del sistema electoral argentino. Esto lo sitúa por delante de la tradicional candidata de derecha Patricia Fulrich de la coalición conservadora Juntos por el Cambio con un 28 por ciento. Massa, el candidato de la actual coalición gobernante, sólo obtuvo el 27 por ciento de los votos. Sin embargo, encuestas recientes sugieren que Massa estará en la primera vuelta. al segundo lugar puede venir.

El plan de gobierno de Miley: fortalecer el dólar estadounidense, permitir la posesión de armas y prohibir los abortos

La actitud antisistema de Miley es especialmente popular entre la generación más joven. Su programa va en contra del actual gobierno de centroizquierda de Fernández. Quiere prohibir los abortos, pero permite la portación de armas, el tráfico de órganos y la maternidad subrogada comercial. En términos de política económica, propaga el neoliberalismo radical: quiere reducir el número de ministerios de 18 a 8, recortar el gasto público en al menos un 15 por ciento, eliminar los subsidios y privatizar las empresas estatales y los sistemas de educación y salud.

En particular, los anuncios de que quería hacer estallar el banco central y dolarizar la economía del país causaron revuelo, incluso a nivel internacional. Dada la fuerte caída del valor de la moneda nacional, cada vez menos argentinos confían en el peso y el dólar estadounidense se está volviendo más atractivo. Milei planea dar a los ciudadanos del país la libre elección entre pesos y dólares estadounidenses. Entrevista con Bloomberg, un servicio económico Anunciado el 16 de agosto. La dolarización se producirá “de forma natural”. Sin embargo Incluso el director del Fondo Monetario Internacional ha advertido En el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, el fin de semana pasado, la dolarización de la economía argentina no puede ser un sustituto de una “política económica sana”. Después de todo, tal medida requeriría que el banco central mantuviera grandes reservas de dólares estadounidenses. No puede haber dudas sobre esto en Argentina.

Sin embargo, Miley recibió menos atención por sus repetidas declaraciones de que quería cortar los lazos con China y prohibir el comercio con la República Popular. “Asesinato de comunistas” El gobernó. El oponente conservador de Miley, Fulrich, también critica la cercanía del gobierno actual a la República Popular. En uno Entrevista con el Financial Times Criticó el acuerdo de transferencia de Fernández esta semana. Si gana las elecciones, ha anunciado que repensará fundamentalmente la relación con el gigante asiático. La futura política exterior de Argentina también está en juego en las elecciones de este domingo. Massa, el candidato de la coalición gobernante, aboga por un mayor acercamiento con la República Popular.

