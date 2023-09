DFB: Rettig reacciona con calma a las críticas de Rummenigge

A partir de: 18 de septiembre de 2023 a las 13:26

El nuevo director general de la DFB, Andreas Rettig, reaccionó con calma a las críticas, especialmente de Karl-Heinz Rummenigge. El nuevo hombre de la DFB tiene una relación muy especial con Rudi Völler y siente un gran aprecio. Mientras tanto, el presidente Bernd Neuendorf resuelve las tareas del grupo de trabajo.

“Me di cuenta de que no soy necesariamente el candidato favorito del Bayern de Múnich”. Dijo Rettig durante su presentación ante la Federación Alemana de Fútbol. “Sé que la relación es tensa. Necesitaremos al Bayern de Múnich, es el club más importante. No tiene sentido que nos separemos aquí”.

Por eso intentó llamar antes de que se anunciara su nuevo puesto el viernes por la mañana. “El señor Hoeneß y el señor Rummenigge” Mantenerse en contacto con. Y seguí intentándolo.

Rummenigge critica la decisión de la Federación Alemana

Rummenigge, miembro del Consejo de Supervisión del Bayern, y Oliver Mintzlaff, presidente del Consejo de Supervisión del RB Leipzig, anunciaron el domingo su dimisión del equipo de trabajo de la Federación Alemana de Fútbol. El grupo de trabajo no participó en decisiones importantes en la DFB y en algunos casos ni siquiera fue informado, criticó a Rummenigge y nombró abiertamente al personal de Rettig.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, confirmó el lunes que el grupo de trabajo nunca tuvo autoridad para tomar decisiones, sino que fue convocado como órgano asesor. Después de su explicación, habló por teléfono con Mintzlaff y Rumme. “La Federación Alemana de Fútbol no es un club”. Dijo Neuendorf. Y añadió: “En esta comisión no hubo ni una sola vez el deseo de hablar de gestión deportiva”.

Fuller busca seleccionador nacional

Mientras tanto, Rudi Völler busca un nuevo seleccionador nacional “Sombrero puesto” . Neuendorf lo explicó. Rettig también ve a Fuller en el plan de sucesión de Hansi Flick “a la cabeza” Él también lo confirmó.

“Se trata de una evaluación de la competencia profesional basada en el contenido. Allí me ganó. Fue campeón del mundo”. Rettig se refiere al director deportivo de la DFB, Fuller, que le reporta a través del organigrama. “La gestión moderna no se define por estructuras jerárquicas. Es siempre una competencia por las mejores ideas para lograr las mejores soluciones”. No se trata de eso, explicó Rettig. “¿Quién tiene más estrellas en la solapa?” .

Rettig: Fuller debería seguir siendo director deportivo, incluso después del Campeonato de Europa

Además, según Rettig, le gustaría que Fuller siguiera como director deportivo de las selecciones nacionales después del Campeonato de Europa del próximo año.