Día de la epilepsia: causas, primeros auxilios y demás. Esto es lo que debes saber sobre la enfermedad

La epilepsia es una enfermedad neurológica. Para crear conciencia sobre la enfermedad, se fijó el Día de la Epilepsia el 4 de octubre. Descubra aquí lo que debe saber sobre los síntomas y otros aspectos de la enfermedad.

La epilepsia es una enfermedad neurológica. Imagen: Adobe Stock/Dr_Microbe

Escrito por la editora de news.de, Sabrina Boehma. 4 de octubre de 2023 a las 6:01 am

El Ministerio Federal de Educación e Investigación Científica indica que en Alemania entre 400.000 y 800.000 personas padecen epilepsia. La epilepsia puede ocurrir a cualquier edad. Es una enfermedad neurológica con una presentación diversa. En el siguiente artículo consideraremos las causas, el diagnóstico, el tratamiento y otros aspectos importantes de la enfermedad.

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia se puede comparar con una tormenta en la cabeza. Puedes imaginarlo así: las neuronas se transmiten impulsos eléctricos y químicos entre sí. Si se altera este proceso, determinadas áreas o regiones del cerebro emiten demasiadas señales. Esto puede provocar ataques epilépticos.

Alrededor del cinco por ciento sufrirá un ataque epiléptico a lo largo de su vida, informa la Sociedad Alemana de Epilepsia. Pero entonces no hables de epilepsia. Para que esto suceda, se deben cumplir ciertos criterios. “La epilepsia se define como cuando se han producido al menos dos convulsiones no provocadas, o después de la primera, existe un mayor riesgo de sufrir más convulsiones”, escribió la asociación. La frecuencia en particular juega un papel importante en el diagnóstico. También existen diferentes formas de epilepsia (síndrome de epilepsia) que son importantes a la hora de realizar el diagnóstico.

¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia?

Durante una crisis epiléptica, diferentes áreas del cerebro pueden verse afectadas. Dependiendo del tipo de epilepsia, los síntomas varían en los pacientes. El hormigueo puede ocurrir en extremidades individuales o en todo el cuerpo. Algunos pacientes pierden el conocimiento, pero otros no. Algunos sólo se van por un corto tiempo. Otros tampoco muestran ningún síntoma de esto. También son típicas las alteraciones de la percepción sensorial, el gusto, el sentimiento o la visión. La mayoría de las convulsiones duran sólo unos segundos o minutos. Si una convulsión dura más de cinco minutos, se denomina “estado epiléptico”. Esta es una emergencia que requiere primeros auxilios inmediatos (más sobre esto a continuación).

La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas después del ataque. Después de un ataque agudo, pueden aparecer durante un breve periodo de tiempo trastornos del lenguaje, estado de ánimo deprimido o problemas de memoria. Muchas personas tienen que recuperarse más y dormir más.

Existen los siguientes tipos de convulsiones:

ausencia : Los heridos sufren de debilidad del conocimiento y no responden. Los ataques son ligeros y cortos. Esta forma ocurre a menudo en la infancia.

Ataque muscular : Los pacientes están conscientes, pero los grupos de músculos individuales se contraen brevemente.

Convulsiones focales Aquí los ataques epilépticos ocurren en áreas limitadas del cerebro. El aura puede ser típica. Los afectados experimentan cambios en la percepción y pueden experimentar alucinaciones, ansiedad o mareos. Otros síntomas pueden aparecer más tarde, como temblores, movimientos robóticos, confusión de la conciencia, malestar o alteraciones del habla o de la mirada.

Convulsión tónico-clónica generalizada (Convulsión de gran mal): Ambos hemisferios del cerebro se ven afectados. Los afectados experimentan calambres en las extremidades o en todo el cuerpo y pierden el conocimiento.

¿Las personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de muerte?

Las convulsiones son impredecibles, y eso es lo que las hace tan peligrosas. Especialmente durante un ataque severo, los afectados pueden lesionarse si se caen o sostienen objetos punzantes en las manos. Como informa el NDR, los pacientes con epilepsia tienen un mayor riesgo de muerte. Por ejemplo, una persona puede morir en cama debido a una insuficiencia respiratoria después de un ataque epiléptico. Muchos enfermos también sufren cargas emocionales debido a su enfermedad y algunos se deprimen.

Causas de la epilepsia

Hay diferentes razones. Estos incluyen, por ejemplo, tumores, lesiones cerebrales, trastornos metabólicos, accidentes cerebrovasculares, encefalitis o meningitis, cambios genéticos, encefalitis autoinmune y lesiones cerebrales prenatales. En algunos casos, los médicos no pueden encontrar una causa clara. Las causas pueden clasificarse nuevamente en tres formas. La epilepsia estructural es causada por enfermedades y cambios en el cerebro. La epilepsia hereditaria se basa en una predisposición genética y la epilepsia criptogénica no tiene causa.

¿Qué puede causar la epilepsia?

Los desencadenantes o comportamientos pueden aumentar el riesgo de sufrir una convulsión. Estos incluyen falta de sueño, luces intermitentes, consumo de alcohol, abstinencia de drogas o pastillas para dormir, toma de medicamentos, estrés físico o mental o fiebre alta. Estos factores pueden desencadenar un ataque epiléptico, pero no es necesario.

¿Cómo se diagnostica la epilepsia?

Es importante saber que los síntomas típicos no necesariamente significan epilepsia. Un episodio de desmayo no indica claramente una enfermedad neurológica. Para aclarar esto, se necesitan una serie de pruebas antes de realizar un diagnóstico. La historia es especialmente importante. Los familiares también deberían hablar sobre la frecuencia de los ataques y los síntomas. Como familiar, es buena idea llevar algún tipo de diario con la frecuencia, gravedad y síntomas de la afección. El médico realiza varias pruebas, incluidas pruebas de sangre o de líquido cefalorraquídeo (pruebas de líquido cerebral) y procedimientos de imágenes como un electroencefalograma (EEG), una tomografía computarizada (CT) o una resonancia magnética (MRI). La disminución del metabolismo de la glucosa en las zonas afectadas durante el período libre de convulsiones podría ser un indicio de epilepsia. La medicina utiliza para este fin la tomografía por emisión de positrones (PET).

¿Se puede tratar la epilepsia?

Tratar a las personas infectadas no significa curarlas. esto no es posible. En cambio, los médicos intentan limitar los ataques. En algunos casos, las convulsiones ya no ocurren. Si alguien no tiene convulsiones dentro de cinco años, se dice que no tiene convulsiones. Sin embargo, pueden volver a aparecer.

¿Qué tratamientos están disponibles para los pacientes con epilepsia?

Los afectados suelen tomar medicamentos. Dependiendo de la forma de epilepsia, existen diferentes antipsicóticos, también llamados medicamentos. No ayudan a todos. Los procedimientos quirúrgicos podrían estar en duda aquí, escribió la NDR. Sin embargo, los médicos sólo los utilizan si están seguros exactamente de qué área del cerebro se originan las convulsiones. Estos procedimientos están destinados a estimular el cerebro. Además de la estimulación del nervio vago, también hay una almohadilla de silicona con contactos de platino que se coloca debajo del cuero cabelludo.

Primeros auxilios para la epilepsia.

Si se produce un ataque epiléptico, los familiares u otras personas deben proteger a la persona afectada de lesiones. También es importante mantener la calma y no intentar resolver la convulsión durante la convulsión. Los ayudantes pueden lastimarse. Si una crisis epiléptica dura más de cinco minutos o si se producen varias crisis seguidas, se debe llamar al número de urgencias (112).

Fuentes utilizadas: NDR, salud.bund.de, Sociedad Alemana de Epilepsia, Hospital Universitario de Zúrich

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este artículo no puede ni debe reemplazar una visita a su médico. No debe utilizarse para autodiagnóstico o tratamiento.

