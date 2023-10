“Con 1,5 grados corremos grandes riesgos”.

Página principal Política

Imagen de satélite del huracán Katrina sobre el Golfo de México a finales de agosto de 2005. © Imago

El meteorólogo Ozden Terli habla de un objetivo de 1,0 grados, de océanos calientes y de un retraso en la protección del clima.

Señor Turley, para cumplir el objetivo climático de París de reducir 1,5 grados la temperatura, el mundo tendrá que reducir casi a la mitad las emisiones de dióxido de carbono desde su nivel actual de 40 mil millones de toneladas por año para 2030. Junto con investigadores del clima, usted publicó un Artículo que pide a los países que establezcan un objetivo climático de 1,0 grados en lugar de 1,5 grados. ¿No es ideal el límite de un grado?

Esto ciertamente parece una provocación: el mundo ni siquiera se compromete con 1.5, y aquí algunos proponen 1.0. Nuestro artículo también sugiere que, estrictamente hablando, debemos volver a las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero preindustriales. En comparación con esa época, ahora tenemos un aumento de la temperatura global de 1,2 grados. Miremos los extremos relacionados con el clima sólo este año (olas de calor y lluvias torrenciales) o eventos impredecibles, como el calentamiento global masivo en el Atlántico Norte, que ha estado en camino de establecer temperaturas récord desde marzo. No hay nada comparable en todos los datos.

¿Muestran las fluctuaciones actuales que el sistema climático es mucho más dinámico y vulnerable de lo que los modelos predijeron anteriormente?

Según las observaciones meteorológicas extremas, este parece ser el caso. No afecta sólo a este año. De hecho, en 2018 tuvimos un año de sequía en Alemania, ya que ya en febrero no llovió. Esto continuó hasta aproximadamente noviembre. Básicamente, el sistema meteorológico se ha hecho cargo. Los máximos dejaron de moverse y todo se secó.

Actualmente tenemos un evento de El Niño en el Océano Pacífico que está provocando un mayor calentamiento. ¿No es 2023 un año especial en el que el calentamiento global alcanzará su punto máximo y luego volverá a disminuir?

De hecho, el fenómeno de El Niño aún no ha hecho efecto. De todos modos, los océanos están muy calientes y el hielo marino de la Antártida no se ha formado como se esperaba, sino que se encuentra en niveles récord, en el sentido negativo.

¿Qué significa?

Todo esto apunta a mayores conexiones. Porque el agua tiene una enorme capacidad calorífica. Cuando algo cambia dramáticamente en los océanos, algo más grande está en marcha. También es posible que se alteren las corrientes oceánicas. Todos estos son puntos muy preocupantes. Tenemos que asumir que 1,5 grados no es un límite seguro y es demasiado. Los estudios también sugieren que los puntos de inflexión en el sistema climático comienzan a 1,5 grados Celsius -y más, de todos modos- desde el helado en Groenlandia hasta el derretimiento en la Antártida occidental y las corrientes oceánicas que conectan estas regiones. Un objetivo climático aceptable no puede consistir simplemente en no superar ningún umbral. Nuestro objetivo debería ser reducir los riesgos tanto como sea posible para no comenzar con cosas más riesgosas que no monitoreamos y que ya no podemos controlar en absoluto.

Durante sus estudios, Özden Terli trabajó como observador meteorológico en la estación nº 10381 en Berlín-Dahlem. © ZDF

¿Es más correcta la frase “Cada décimo de grado es más importante” que la frase “Tenemos que ceñirnos a un límite de 1,5 grados”?

Sería muy bueno que no superáramos la marca de 1,5 grados. Ya se ha superado dos veces con poca antelación, una de ellas durante un severo fenómeno de El Niño en 2016. Incluso llegamos a superar los 1,7 grados. Las estimaciones actuales sugieren que superaremos permanentemente la marca de 1,5 grados a mediados de la década de 2030. Esto no está lejos. Esto significa que asumimos grandes riesgos.

¿Qué pasa si se supera la marca?

La ciencia del clima también dice: Incluso con una fuerte disminución de los niveles de dióxido de carbono, superaremos los 1,5°C durante unos años; A esto se le llama adelantar. Se dice que para volver a estar por debajo de 1,5, tendremos que eliminar miles de millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera utilizando medios técnicos, especialmente con la captura, el almacenamiento y la eliminación de dióxido de carbono.

Según su artículo, sería necesario eliminar de la atmósfera unos 40 mil millones de toneladas de dióxido de carbono cada año a partir de la década de 2060 para alcanzar el objetivo de un grado. es posible?

La contrapregunta es: ¿Tenemos una alternativa? En el texto proponemos aumentar significativamente las energías renovables a partir de 2030 para que también tengamos suficiente energía para secuestrar dióxido de carbono. Por supuesto, uno podría preguntarse si realmente necesitamos tener una respuesta ahora sobre cómo capturar todo el dióxido de carbono. Pero tampoco podemos dejar de lado esta cuestión simplemente porque la industria petrolera quiera utilizar la captura de dióxido de carbono como una forma de seguir vendiendo petróleo. Tenemos que llegar a cero emisiones. No hay manera de evitarlo. Pero esto ya no es suficiente. Imaginemos que llegamos a un mundo libre de emisiones con relativa rapidez y que el aumento de la temperatura se mantuvo bastante estable en 1,8 grados. Esta situación continuará durante cientos de generaciones. Esto es simplemente demasiado para el sistema climático y para nosotros los humanos. Por eso las temperaturas deben volver a bajar.

La creciente presión del cambio climático sobre la vida de las personas y los daños causados ​​por fenómenos meteorológicos extremos también hacen que los conceptos de geoingeniería sean más prominentes. ¿Será este un último recurso antes de que el clima se vuelva completamente hostil a la vida?

No creo en la geoingeniería. Supongamos, por ejemplo, que introducimos grandes cantidades de dióxido de azufre en la atmósfera y, de hecho, logramos aislarnos de la radiación solar. Pero si continuamos emitiendo dióxido de carbono y el dióxido de azufre desaparece en algún momento, podría producirse un salto de temperatura. Este es un escenario de terror.

Sin embargo, esto se extiende a un futuro muy lejano.

Por supuesto, no sabemos cuán desesperadas estarán las generaciones futuras ni en qué estado se encontrará la Tierra. No podemos predecir si la humanidad recurrirá próximamente a la geoingeniería como medio para estabilizar la temperatura. Si seguimos por la senda actual de “lo de siempre”, me temo que las soluciones geográficas encontrarán cada vez más partidarios en la segunda mitad del siglo, con el argumento de que, de lo contrario, todo será en vano.

Europa está presenciando este año la peor ola de calor, lluvias e incendios forestales. Olas extremas de este tamaño no habrían sido posibles sin el cambio climático. Sin embargo, la sociedad está más dividida que nunca en lo que respecta a la protección del clima. Mucha gente opina sobre él. ¿Cómo puedes experimentar esto?

Considero que catástrofes excepcionales, como ocurrió por ejemplo en Grecia con el calor y las fuertes lluvias, hacen que la gente se detenga. Poco a poco se va comprendiendo la relación entre esto y el cambio climático. Quienes no quieren aceptar esto suelen tener una agenda política o petulante, o una combinación de ambas. Para mí, gran parte de lo que se comparte en las redes sociales sobre cuestiones climáticas ya no es digno de confianza. Hay muchos robots y trolls que organizan campañas contra el clima.

¿Pero no deberíamos también darnos cuenta de que la protección del clima afecta ahora a las personas de una manera muy diferente? Con la ley de calefacción, por ejemplo, la protección del clima empieza a llegar al ámbito inmediato de la vida, lo quiera o no.

La necesidad de reducir las emisiones de los edificios no es nada nuevo. Todo sería diferente si no hubiéramos tenido gobiernos durante décadas que retrasaron los temas climáticos hasta el presente. Este retraso de décadas obliga ahora a una rápida descarbonización y requiere leyes que provocarán cambios importantes. ¿O alguien tenía idea de que la protección del clima todavía podría fluir de una forma u otra? Estaba claro desde el principio que las cosas no podían seguir así. Todo lo relacionado con los combustibles fósiles será cada vez más barato y más caro. Tenemos que prepararnos para eso. Para mí, cualquiera que instale un calentador de gas es en realidad víctima de campañas de desinformación. También hay cierta tragedia en el hecho de que estas cosas parezcan funcionar.