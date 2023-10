Vuelve a perder peso gracias a la proteína vegetal

24vita Vivir saludablemente

de: Barra de tiro Natalie Hall

Muchas mujeres notan un aumento de peso durante la menopausia. Los expertos recomiendan comer de forma diferente a partir de los cincuenta años como máximo. ¿Qué significa eso exactamente?

Toda mujer pasa por la menopausia a partir de los 40 y 45 años. Algunos afrontan bien esta etapa, mientras que otros experimentan síntomas desagradables como sofocos, alteraciones del sueño, estados de ánimo deprimidos y dolores de cabeza. Para algunas personas, la menopausia y los cambios hormonales asociados también se asocian con el aumento de peso, especialmente en el área abdominal. Para mantener mejor el peso o incluso volver a perderlo, es útil centrarse más en las proteínas y vegetales de origen vegetal en la dieta.

Menopausia: ¿Qué dieta ayuda a prevenir el aumento de peso?

Se recomiendan proteínas vegetales como la quinoa y el brócoli para contrarrestar el posible aumento de peso durante la menopausia. (Avatar) © Imaginechina-Tuchong/Imago

Cambiar su dieta no sólo previene el aumento de peso, sino que también puede reducir el riesgo de osteoporosis. Con el cambio hormonal y la deficiencia de estrógenos asociada, se produce una pérdida de sustancia ósea y un cambio en la estructura ósea, como el portal. Ginecólogos en línea mencionado.

Cualquiera que reemplace algunos carbohidratos con proteínas al comienzo de la menopausia podrá mantener mejor su peso. La tasa metabólica basal de las mujeres puede disminuir hasta un 40 por ciento durante esta fase, por lo que las mujeres normalmente queman sólo hasta 1.800 calorías en lugar de 2.200 calorías. Con unos hábitos alimentarios normales, esto conducirá inevitablemente a un aumento de peso, afirma la experta en nutrición Heike Limberger. Radio Norte de Alemania para explicar.

Las mujeres deberían comer más proteínas a partir de los 40 años, incluidas fuentes vegetales de proteínas. derecho La quinua es una muy buena fuente de proteínas y también se puede mezclar con muchos alimentos diferentes, como el brócoli. Están combinados.

Las fuentes de proteínas durante la menopausia que pueden reemplazar los carbohidratos y mantener la sensación de saciedad incluyen:

Pez

tofu

quark bajo en grasa

queso

huevos

Hongos

Almendras

Miseria

semillas de calabaza

berro

Rábano

Brócoli

coliflor

espinaca

Legumbres como judías, lentejas y garbanzos.

semilla de lino

Quinua

