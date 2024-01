Día del deporte en ntv.de el sábado 20 de enero de 2024

Willy Lemke, entrenador del Werder Bremen desde hace mucho tiempo Quiere recuperar los buenos tiempos de la Bundesliga. el El fútbol moderno, con sus excesos comerciales y su falta de fidelidad al club, es molesto El autoproclamado “viejo futbolista tradicional” es muy conocido. Lemke se quejó en una entrevista para el Münchner Merkur/tz: “No soporto el alboroto que hacen los jugadores estos días cuando son nuevos en el club”.

Y así es el mundo del fútbol… Los ricos son cada vez más ricos Lemke odia la situación y apenas existe una competencia sana. “No tengo miedo, pero sí me preocupa el fútbol”., Él dijo. Para el Bayern de Múnich, el domingo (15:30 hora DAZN y en directo por ntv.de) Lemke saluda al Bremer y considera positivo el avance hacia competiciones más rentables, aunque “tal vez no, porque en algún momento nuestra liga se saturará”, sospecha Lemke.

Ha perdido la fe en la capacidad del Werder para enfrentarse al Bayern en igualdad de condiciones, como lo hicieron en los años 1990. Dijo: “Todos diremos que no regalaremos el partido, pero haremos todo lo posible para conseguir un punto. Pero la mayoría de los aficionados del Werder estarán contentos si no concedemos cinco goles. Así que ve allí, si No parezcas estúpido y no pierdas catastróficamente, está bien”. La fuerza del Bayern es muy grande”.