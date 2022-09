Esto es lo que paga el Chelsea para deshacerse de Thomas Tuchel

La noche del jueves no fue buena para Cristiano Ronaldo. Durante semanas, el futbolista estuvo en los titulares ya que estaba desesperado por dejar el Manchester United. Después de todo, él realmente quería volver a jugar en la Liga de Campeones. Sin embargo, sus planes no resultaron. No pudo encontrar un club que se adaptara a él o lo quisiera.