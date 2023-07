Diablo 4: Pase de batalla: todo sobre el precio, el contenido y las recompensas del pase de la temporada 1

La primera temporada está a punto de terminar y muchos todavía están pensando si unirse o no. Pase de batalla de Diablo 4 Debería traer o desconcertar cómo funciona el sistema en el juego. En esta página resumimos todo lo que se sabe hasta ahora sobre el Pase de batalla de Diablo 4. Aprenderá cómo cuesta el Pase de batalla, las ofertas, las recompensas que vienen con él, cómo funcionan Season Journey y Seasonal Characters, y más.

Detalles del pase de batalla de la temporada 1 de Diablo 4

El pase de batalla de la temporada 1 está disponible para todos los jugadores, ya sea en la versión gratuita o en una de las dos versiones pagas, y ofrece hasta 90 recompensas y diferentes niveles a lo largo de su viaje de temporada. 27 de las recompensas del Pase de Batalla son gratuitas, y las 63 restantes pertenecen al Pase Premium/Acelerado. Independientemente de esto, es Sin embargo, las recompensas del Pase de batalla siempre son solo artículos cosméticos que, de lo contrario, no brindan ningún beneficio divertido. – a menos que juegues dos veces bien si tu personaje se ve elegante.

¿Necesitas un Pase de batalla? ¿Deberías comprar un Pase de batalla?

¡No! No necesitas comprar un pase de batalla para jugar el contenido de la temporada 1 de Diablo 4. Incluso obtendrás algunas recompensas de Season Journey, pero no todas. Si realmente quieres todas las recompensas cosméticas de Season of Aberrations y más ventajas, deberás comprar el Pase de batalla premium o el Pase de batalla acelerado.

Cómo desbloquear/activar el pase de la temporada 1

Si aún no tienes el Pase de batalla de Diablo Temporada 1 pero quieres cambiar eso, actualmente solo puedes hacerlo en el nivel oficial. Mejora del pase de batallaPágina para actualizar su Pase Gratis a Pase Premium o Acelerado. La página del pase de batalla correspondiente también debería estar disponible más adelante en la tienda de Diablo 4 (posiblemente después del parche de la temporada 1 del 18 de julio).

Si compraste Diablo 4 Digital Deluxe o Ultimate Edition, el pase de temporada 1 está incluido con tu compra. Aquí, el botón Comprar en la sección Temporada se reemplaza con la opción de activar el Pase de batalla premium o acelerado.



Actualmente solo puedes actualizar Diablo 4 Battle Pass en el sitio web oficial, pero más adelante esto también será posible en el juego.

¿Cómo se sube de nivel en el Pase de batalla? – Moneda válida del pase de batalla

Para subir de nivel el Pase de batalla de la Temporada 1 y desbloquear las recompensas asociadas, debe recolectar moneda/recursos “Preferenciales” o comprar niveles con “Platino”.

El platino es la moneda premium que puedes comprar en la tienda por euros reales. Por otro lado, la benevolencia se obtiene de casi todas las actividades en la primera temporada: matar demonios, completar misiones principales y secundarias, completar objetivos y logros, avanzar en el viaje de la temporada, etc. Casi todo se recompensa con una pequeña o gran cantidad de servicio.

Recompensas del pase de batalla: recompensas gratuitas y premium

Si has jugado otros juegos con el Pase de temporada, el sistema de recompensas del Pase de batalla en Diablo 4 te resultará bastante familiar, ya que sigue reglas bien conocidas.

Eso es todo: el Pase de batalla y sus recompensas tienen dos partes: Hay 27 recompensas gratuitas que cada jugador gana cuanto mayor sea su nivel de pase, y hay 63 recompensas premium adicionales que solo ganan los jugadores con el Pase de temporada 1. El Pase de Batalla Premium también ofrece otros beneficios (ver siguiente punto).



Las recompensas de Diablo 4 Battle Pass se dividen en recompensas gratuitas y premium.

Pase de batalla de la temporada 1: compare precios gratuitos y premium, pases rápidos y contenido

Cada jugador obtiene el Pase de batalla gratis, que es gratis. El Pase de batalla premium cuesta 9,99 € y el Pase de batalla acelerado cuesta 24,99 €. La siguiente tabla muestra lo que obtiene por su dinero.

pase de batalla gratis Carta de batalla premium Pase de batalla acelerado precio 0 euros 9,99 euros 24,99€ ceniza ardiente 20 20 20 Bonos cosméticos 27 niveles de estilo libre (incluidos Burning Ashes, escudos de teletransportación, títulos y más) 27 niveles en la pista gratuita más 63 niveles en la pista premium (incluidos Burning Ashes, transiciones de armadura, títulos, diseños de armas, emotes y más) 27 niveles en la pista gratuita más 63 niveles en la pista premium (incluidos Burning Ashes, transiciones de armadura, títulos, diseños de armas, emotes y más) conjunto de armadura – Conjunto de almacén de hierro frío para cada clase (Edición básica y Edición despierta) Conjunto de almacén de hierro frío para cada clase (Edición básica y Edición despierta) multiplicar – Mustang blindado (edición básica y edición despierta) Mustang blindado (edición básica y edición despierta) Escudo de montaje – “Cold Iron Barding” (versión básica y versión despierta) “Cold Iron Barding” (versión básica y versión despierta) aumenta – – 20 niveles ser emocionado – – “en pie de guerra”

Así son las recompensas adicionales que obtienes con las versiones pagas del Pase de batalla de Diablo 4.

Saltos de nivel de cartas de batalla

Como en casi todos los sistemas de Pase de batalla, también hay una opción en Diablo 4 para desbloquear uno o varios niveles de Pase de batalla no a través del rendimiento del juego, sino con dinero. En Diablo 4 tienes que poner sobre la mesa 200 platinos (unos 2 euros) para conseguir un nivel, que puedes encontrar en la tienda de Diablo 4 del juego o en Sitio web de la tienda Blizzard puede comprar

Nota: si alcanzas el nivel de bonificación con Cenizas humeantes, no las recibirás hasta que cumplas con los requisitos de nivel de personaje adecuados.

