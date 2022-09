Diseña los modernos atuendos de Diana Bob

Con este peinado, Lady Diana conquista las tendencias de moda de 2022

¿Por qué su peinado todavía funciona tan bien hoy? Hay dos buenas razones para esto: por un lado, hablar de Diana Bob trae un poco de nostalgia, por otro lado, enfatiza tus orígenes y también te da un toque ligeramente real. No es nada nuevo que las tendencias populares del pasado siguen regresando a nuestra vida diaria y apenas una década nos ha traído más (a) belleza que los años 90. Además, el pop es muy popular en general. Ya sea largo, despeinado, despuntado o pequeño, los salones de belleza no pueden salvarse de las solicitudes, ¡y con razón! También está claro, especialmente en relación con el 25 aniversario de la muerte de Lady Diana, que el peinado Bob de Diana regresará en 2022.

La Diana Pope moderna: esto es lo que la hace especial

Como sugiere el nombre, Modern Diana Bob es la alternativa recién interpretada al extravagante peinado de Lady Diana de los años 90 y trae consigo la parte necesaria del espíritu de la época. Específicamente, esto significa: un poco menos de volumen, mucha menos laca para el cabello, ¡pero todo descuidado! También hay muchas opciones de diseño. Sin embargo, una cosa siempre es la misma: la sección frontal del cabello está peinada (ligeramente) hacia afuera para crear el estilo típico de Diana. Diana Bob ya consiste en una raya lateral profunda. Con Modern Diana Bob puedes jugar al más alto nivel y no tienes que tomártelo demasiado en serio. ¡Algunas capas bellamente cortadas también son parte de él para que puedas diseñar el peinado moderno perfecto después!

Así puedes recrear una Diana Pop Moderna

Regla número 1: el cabello no debe ser demasiado largo, porque cuanto más largo es, más difícil es peinarlo. Así que ponte primero las tijeras (siempre que tengas buena mano para ello) o mejor acude a un peluquero de confianza. ¿El largo del cabello es el correcto? Entonces puedes empezar a diseñar Modern Diana Bob. Otra pequeña nota para todas las chicas estilistas: No hay cambio en el hecho de que este peinado se tiene que peinar todos los días. Desafortunadamente, no nos levantamos por la mañana con la melena perfecta de Diana. Sin embargo, la ventaja aquí es que no solo es fácil, sino también rápido.

¿Has oído hablar de la “Diana Bob moderna”? En este artículo de belleza te contamos los hechos sobre el peinado y cómo se puede peinar en muy poco tiempo. © Brusinski



Esto es lo que necesita la Diana Bob moderna

cepillo redondo, plancha alisadora o rizadora

aerosol de textura

Tal vez un secador de pelo

Así diseña la Diana Bob moderna

Nada es más importante que el cuidado del cabello. Sobre todo cuando usamos productos de peinado con frecuencia y exponemos nuestro cabello al calor, como ocurre con la Modern Diana Bob. Trate su cabello regularmente y masajee con aceite para el cabello para evitar las puntas secas causadas por un peinado con demasiado calor. Y por supuesto: ¡no te olvides de la protección contra el calor! También es fundamental para peinar que el cabello ya no esté mojado. ¿hizo? Entonces continúa ahora. Use un cepillo redondo y un secador de pelo para agregar volumen a su cabello. Con él, el cabello se seca sección por sección y paso a paso hacia el exterior. ¿No tienes un cepillo redondo a mano y peinarte con una plancha o un rizador ya no es lo que más te gusta? No hay problema, funciona muy bien. Ahora distribuya uniformemente el spray de textura sobre el cabello, para que el resultado sea especialmente natural. Ahora todas las páginas se revisan nuevamente. ¿Se ven bien? ¡Entonces, el peinado de Diana bob está listo para darte algunas vibraciones de “sentirse bien” durante todo el día!

El peinado moderno y versátil de Lady Diana

¿Cansado de secar y rizar? Luego me puse una charla más sofisticada de Diana Bob. Después de todo, amamos este peinado no solo porque se puede usar con cualquier forma de la cabeza y la cara o para enfatizar los pómulos de manera hermosa. También podemos adaptarlo a nuestras circunstancias. ¿La estructura del cabello dificulta el peinado con secador y plancha? ¿O simplemente no hay suficiente tiempo para eso en la mañana? Luego toma la mousse y amasa con cuidado y mucho amor hasta que se caigan las puntas del cabello. ¡Así es como al menos la moderna Diana Pop también puede vestirse!

